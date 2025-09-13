Maduro llama a cumplir entrenamiento militar masivo tras “asedio” de Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este viernes a reservistas, milicianos y jóvenes que se alistaron a presentarse el fin de semana en los cuarteles para recibir entrenamiento militar y aprender “a disparar” para defender al país ante lo que ha calificado como un “asedio” de Estados Unidos.

Durante un acto de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en Caracas, transmitido por la televisión estatal, el mandatario afirmó que “todos los venezolanos que se alistaron (...) el pueblo a sus cuarteles para recibir adiestramiento y aprender en los polígonos de tiro a disparar para la defensa de la patria”.

Esto ocurre a pocos días de que el presidente venezolano ordenara el despliegue de al menos 25.000 efectivos de la Fuerza Armada en estados fronterizos con Colombia y el Caribe. Al mismo que llamó a los ciudadanos a alistarse en la Milicia Bolivariana, un cuerpo castrense compuesto por civiles, para sumar filas ante una supuesta amenaza de invasión estadounidense, como consignó la agencia France-Presse.

“Los comuneros, milicianos, reservistas, la juventud y el pueblo que valientemente se han alistado, estarán en las 312 unidades militares de Venezuela. Estarán en los cuarteles para recibir el adiestramiento táctico necesario”, aseguró en su intervención de este viernes Maduro.

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas MIRAFLORES PALACE

El jueves el mandatario puso en marcha la llamada Operación Independencia 200, un nuevo plan que, con el concepto de “resistencia activa y ofensiva permanente”, busca movilizar las capacidades de las Fuerzas Armadas en plena escalada de tensiones políticas y militares con Estados Unidos.

“Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano”, proclamado ese día el presidente venezolano durante un acto en el que estuvo acompañado del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, donde reivindicó que los venezolanos estarán movilizados “a la hora que sea, cuando sea y para lo que sea”.

El gobernante, como destaca la DW en su sitio de noticias, fue parte del festivo acto de la juventud chavista bailando y cantando, para después pronunciar su encendido discurso.

En este también afirmó que “todos los hierros que tiene la República para defenderse: fusiles, tanques y misiles se movilizaron a lo largo y lo ancho del país para defender nuestro derecho a la paz. El que quiera la paz, prepárese para defenderla”.

En las últimas semanas Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe, en lo que definió como maniobras contra el narcotráfico internacional. Y aunque no ha planteado oficialmente una acción directa contra Venezuela, Maduro denunció este acto como un “asedio” y una amenaza escudada en la lucha contra el narcotráfico.

Las tensiones escalaron después que el presidente Donald Trump anunció que su fuerza naval había hundido una lancha con 11 personas a las que calificó de narcotraficantes y que, a su juicio, habían salido de Venezuela.

El Gobierno de EE.UU., que no reconoce a Maduro como presidente, lo acusa de encabezar una banda de narcotraficantes llamada El Cartel de los Soles y ofrece US$50 millones por su captura.