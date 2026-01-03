Mamdani describe como “un acto de guerra” ataque en Venezuela que permitió captura de Nicolás Maduro

El recientemente asumido alcalde de Nueva York, el socialista democrático Zohran Mamdani, criticó la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y la describió como “un acto de guerra”.

“Esta mañana me informaron sobre la captura por parte del ejército estadounidense del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, así como sobre su previsto encarcelamiento bajo custodia federal aquí, en la ciudad de Nueva York”, escribió Mamdani en su cuenta de X.

“ Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación de la legislación federal e internacional ”, criticó sobre la acción.

“Esta flagrante búsqueda de un cambio de régimen no solo afecta a quienes se encuentran en el extranjero, sino que también repercute directamente en los neoyorquinos, incluidas las decenas de miles de venezolanos que consideran esta ciudad su hogar. Mi prioridad es su seguridad y la de todos los neoyorquinos, y mi administración seguirá vigilando la situación y emitiendo las directrices pertinentes", concluyó sobre la situación.

Recordemos que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, estarían a bordo del USS Iwo Jima rumbo a la ciudad dirigida por Mamdani.

El juicio contra Maduro, al que se el imputan cargos relacionados con el narcotráfico y crimen organizado, en particular por su presunta participación en el denominado “Cartel de los Soles”, se desarrollará en un tribunal neoyorquino, ya que allí se le habrían imputado los delitos antes descritos.