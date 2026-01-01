Mamdani jura como alcalde de Nueva York utilizando ejemplares del Corán y dando énfasis al transporte público

Durante la madrugada del jueves en Estados Unidos, el alcalde socialista demócrata Zohran Mamdani juró como nuevo alcalde de Nueva York tras la realización de un acto solemne en el Old City Hall, que alguna vez funcionó como estación de metro y que se encuentra debajo de la alcaldía de la ciudad.

La actividad, que se inició casi al comienzo del año nuevo, se desarrolló de manera privada y contó con algunos de familiares del nuevo alcalde.

La juramentación fue encabezada por la fiscal general del estado, Letitia James, y contó con algunas particularidades.

Según el reporte del New York Times, Mamdani juró su cargó utilizando varios ejemplares del Corán. Habría usado dos pertenecientes a su familia y otro que alguna vez fue propiedad del escritor Arturo Schomburg.

“Es verdaderamente un honor y un privilegio para toda una vida“, habría señalado Mamdani en un breve discurso tras su juramentación que habría sido posteriormente retransmitido por la oficina del alcalde.

El alcalde también resaltó la elección del Old City Hall para la juramentación, sitio que considera “un testamento a la importancia del transporte público”. Además, anunció a Mike Flynn como su comisionado de Transporte.

Por otro lado, se espera que se realice este jueves otro acto de juramentación frente a las escaleras de la alcaldía, el que sería más masivo y tendría entre sus invitados a figuras como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.