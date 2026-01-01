Origen desconocido y decenas de heridos: qué se sabe del incendio que dejó al menos 40 muertos en un bar de Suiza durante Año Nuevo

Decenas de muertos y cerca de 100 heridos deja incendio en estación de esquí en Suiza

Al menos 40 personas habrían muerto y decenas resultaron heridas tras un incendio de gran magnitud registrado durante la madrugada de este jueves 1 de enero de 2026 en un bar de la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, suroeste de Suiza.

La cifra fue informada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, que citó antecedentes entregados por la policía suiza, aunque las autoridades locales recalcaron que aún es demasiado pronto para entregar un número definitivo de víctimas fatales, debido a la complejidad del escenario.

El incendio se declaró alrededor de las 01:30 horas locales en el bar Le Constellation, un local frecuentado por turistas que celebraban la llegada del Año Nuevo. Según explicó Gaetan Lathion, portavoz de la policía del cantón del Valais, unas 100 personas se encontraban al interior del recinto al momento del siniestro.

“Hay varios heridos y varios muertos”, señaló el vocero policial, evitando precisar cifras exactas mientras continúan las labores de emergencia e identificación.

Las autoridades indicaron que las víctimas no pudieron ser identificadas de inmediato debido a la gravedad de las quemaduras.

En tanto, los heridos fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la región, mientras los casos más graves debieron ser derivados a hospitales de mayor complejidad ante la saturación de las unidades de cuidados intensivos.

Numerosos equipos de emergencia acudieron al lugar, incluyendo ambulancias, helicópteros y personal especializado, mientras que la zona fue completamente cerrada al público y se estableció una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana para facilitar las labores de rescate.

La policía confirmó que el fuego se originó al interior del bar, aunque la causa del incendio sigue siendo desconocida. Durante una primera sesión informativa, las autoridades descartaron entregar cifras oficiales definitivas y reiteraron que las investigaciones se encuentran en una etapa inicial.

Está previsto que alrededor de las 10:00 horas locales se realice una conferencia de prensa conjunta entre la policía y la fiscalía regional, donde se espera que se entreguen nuevos antecedentes sobre la tragedia.

Crans-Montana es considerada una de las estaciones de esquí más exclusivas de Suiza, ubicada a unos 1.500 metros sobre el nivel del mar, en una meseta orientada al sur del valle del Ródano. El destino es conocido por su turismo de lujo, su activa vida nocturna y su concurrida escena de celebraciones durante el periodo de fin de año, lo que explica la presencia de visitantes extranjeros entre las posibles víctimas.