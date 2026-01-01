Autoridades suizas confirman decenas de fallecidos tras incendio en bar durante festejos de Año Nuevo en Valais

Las autoridades suizas han confirmado en la mañana de Año Nuevo que hay “decenas” de personas “presumiblemente muertas” y un centenar de heridos la mayoría graves como consecuencia de un incendio declarado en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, Suiza.

“Decenas de personas” están “presumiblemente muertas” , han explicado en rueda de prensa el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler y el diputado por Vallais Stéphane Ganzer.

Por el momento no hay datos oficiales sobre la identidad de los fallecidos, pero sí han confirmado que hay ciudadanos extranjeros entre los fallecidos. Los hospitales de la parte francófona de Suiza están desbordados por la afluencia de víctimas con quemaduras trasladadas desde Crans-Montana. Algunos de los heridos han sido llevados a Zúrich.

También ha participado en la rueda de prensa la fiscal general del cantón del Valais, Béatrice Pilloud, quien ha descartado que el incidente se deba a un atentado. “No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado” , ha apuntado Pilloud, quien ha señalado además que se ha abierto una investigación.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia”, ha subrayado Pilloud, que ha adelantado que el cantón de Valais ha solicitado ya ayuda a los cantones vecinos para identificar a los fallecidos.

Además, el gobierno cantonal de Valais ha declarado el estado de emergencia a partir de las 9.00 horas del 1 de enero para facilitar la movilización de los recursos necesarios para responder a este incendio con la mayor celeridad, explica en un comunicado.