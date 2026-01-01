SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Autoridades suizas confirman decenas de fallecidos tras incendio en bar durante festejos de Año Nuevo en Valais

    De acuerdo a lo reportado por autoridades, hay un centenar de personas heridas; la mayoría, de gravedad.

    Por 
    Europa Press
    POLICÍA DE VALAIS

    Las autoridades suizas han confirmado en la mañana de Año Nuevo que hay “decenas” de personas “presumiblemente muertas” y un centenar de heridos la mayoría graves como consecuencia de un incendio declarado en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, Suiza.

    “Decenas de personas” están “presumiblemente muertas”, han explicado en rueda de prensa el comandante de la Policía del cantón de Valais, Frédéric Gisler y el diputado por Vallais Stéphane Ganzer.

    Por el momento no hay datos oficiales sobre la identidad de los fallecidos, pero sí han confirmado que hay ciudadanos extranjeros entre los fallecidos. Los hospitales de la parte francófona de Suiza están desbordados por la afluencia de víctimas con quemaduras trasladadas desde Crans-Montana. Algunos de los heridos han sido llevados a Zúrich.

    También ha participado en la rueda de prensa la fiscal general del cantón del Valais, Béatrice Pilloud, quien ha descartado que el incidente se deba a un atentado. “No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado”, ha apuntado Pilloud, quien ha señalado además que se ha abierto una investigación.

    “Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia”, ha subrayado Pilloud, que ha adelantado que el cantón de Valais ha solicitado ya ayuda a los cantones vecinos para identificar a los fallecidos.

    Además, el gobierno cantonal de Valais ha declarado el estado de emergencia a partir de las 9.00 horas del 1 de enero para facilitar la movilización de los recursos necesarios para responder a este incendio con la mayor celeridad, explica en un comunicado.

    Valais ha informado de que el incidente se debe a una explosión seguida de un “violento incendio” que devastó el bar. Numerosos efectivos de Policía, Bomberos y servicios de rescate acudieron de inmediato al lugar.

    Lee también:

    Más sobre:SuizaIncendioCrans-MontanaValais

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Así se vivieron los shows de fuegos artificiales con que Viña del Mar y Valparaíso recibieron el 2026

    Origen desconocido y decenas de heridos: qué se sabe del incendio que dejó al menos 40 muertos en un bar de Suiza durante Año Nuevo

    Colisión múltiple en la Autopista Central deja al menos siete atropellados

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Lo más leído

    1.
    Origen desconocido y decenas de heridos: qué se sabe del incendio que dejó al menos 40 muertos en un bar de Suiza durante Año Nuevo

    Origen desconocido y decenas de heridos: qué se sabe del incendio que dejó al menos 40 muertos en un bar de Suiza durante Año Nuevo

    2.
    Al menos 24 civiles muertos en un ataque ucraniano con drones en Jersón

    Al menos 24 civiles muertos en un ataque ucraniano con drones en Jersón

    3.
    Grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Alemania

    Grupo de ladrones sustrae cerca de 30 millones de euros de un banco en Alemania

    4.
    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming

    Temblor hoy, jueves 1 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 1 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del jueves 1 de enero

    Qué está abierto durante el feriado irrenunciable del jueves 1 de enero

    Así se vivieron los shows de fuegos artificiales con que Viña del Mar y Valparaíso recibieron el 2026
    Chile

    Así se vivieron los shows de fuegos artificiales con que Viña del Mar y Valparaíso recibieron el 2026

    Colisión múltiple en la Autopista Central deja al menos siete atropellados

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Leeds United en TV y streaming

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias
    Negocios

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

    Madesal presenta proyecto para expandir su centro logístico en la Región del Biobío por más de US$100 millones

    Ministra Williams destaca la autonomía de NovaAndino Litio y asegura que no sabía los nombres del directorio hasta que se hicieron públicos

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño
    Tendencias

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Cuáles fueron las 5 peores películas del 2025, según los críticos de The Washington Post

    Por qué se desencadenó una ola de protestas contra el gobierno en Irán

    Los secretos detrás del súper equipo que arma Deportes Concepción para el retorno a Primera División
    El Deportivo

    Los secretos detrás del súper equipo que arma Deportes Concepción para el retorno a Primera División

    El rol que tuvo Claudio Borghi en el fichaje de Brayan Cortés en Argentinos Juniors

    Desde el goleador Felipe Loyola, hasta el relegado Paulo Díaz: cómo le fue a la numerosa legión chilena en Argentina

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025
    Cultura y entretención

    El secreto de Ozzy y el reino dividido de Tommy Rey: cómo la muerte de dos monarcas de la música marcó 2025

    Angelo Pierattini está estable tras accidente y se espera que en los próximos días lo saquen del coma inducido

    Muere el actor Isiah Whitlock Jr., reconocido por su papel en The Wire

    Origen desconocido y decenas de heridos: qué se sabe del incendio que dejó al menos 40 muertos en un bar de Suiza durante Año Nuevo
    Mundo

    Origen desconocido y decenas de heridos: qué se sabe del incendio que dejó al menos 40 muertos en un bar de Suiza durante Año Nuevo

    Ecuador decreta estado de excepción en nueve provincias ante fuerte aumento de homicidios en 2025

    Al menos 24 civiles muertos en un ataque ucraniano con drones en Jersón

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir
    Paula

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad