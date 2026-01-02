Las mejores imágenes del trabajo de Médicos Sin Fronteras en 2025

Una familia palestina construyó un lugar sobre los escombros de su casa destruida para vivir en la ciudad de Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza. Foto: Nour Alsaqqa/MSF

Desde los conflictos en Gaza y Ucrania, la violencia y los desplazamientos forzados en África y Medio Oriente, pasando por los desastres naturales en Asia y el Caribe, la organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha continuado sus esfuerzos por asistir en términos médicos a los miles de afectados que acumulan los conflictos armados del presente.

La organización señaló que este año ocurrieron necesidades humanitarias crecientes. Es por eso que reunieron 25 imágenes tomadas por equipos en terreno que reflejan tanto la gravedad de estas crisis como la resiliencia de las comunidades afectadas. Entre ellas se incluyen escenas de atención médica en contextos de guerra, distribución de ayuda humanitaria, movilidad forzada, desnutrición infantil, desastres naturales y las duras condiciones que enfrentan quienes buscan protección.

A continuación, las principales imágenes.

Un niño se encuentra en lo alto de una colina en el campo de refugiados de Kutapalong, erosionada por los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias monzónicas e inundaciones. Originalmente había refugios construidos allí, pero se perdieron en un deslizamiento, y la zona permanece ahora precaria y desocupada. Cox’s Bazar, Bangladesh. Foto: Sahat Zia Hero Sahat Zia Hero

Ola Al-Shaer sostiene a su hija de ocho meses, Nour, quien padece desnutrición aguda severa, en la clínica Attar de MSF en Jan Yunis. Ola busca tratamiento para Nour en un contexto de asedio continuo y un aumento sostenido en las tasas de desnutrición en Gaza. Jan Yunis, Franja de Gaza, Palestina. Foto: MSF Nour Alsaqqa

Atrapadas entre el conflicto y los desastres naturales, las comunidades de Cabo Delgado han enfrentado desplazamientos repetidos y un trauma continuo por la pérdida de sus hogares y medios de vida. Foto: Marília Gurgel/MSF Marília Gurgel

En la tarde del 16 de noviembre de 2025, el equipo de MSF a bordo del Oyvon rescató a un grupo de 27 personas que se encontraban en peligro en una lancha neumática. Todos desembarcaron sanos y salvos a la mañana siguiente en Lampedusa. Foto: MSF Lisa Veran

Imágenes del desplazamiento alrededor de Tawila. Footo: MSF Jérôme Tubiana

Campamento de Aboutengue, provincia de Ouaddai, Chad. 25 de julio de 2025. Dos niños sudaneses descansan en una colina rocosa con vistas a la vasta extensión del campamento de refugiados de Aboutengue, hogar de decenas de miles de personas que huyeron de la violencia étnica en la región sudanesa de Darfur Occidental. Foto: MSF Moises Saman

Personas esperan en una distribución de jabón y alimentos organizada por MSF y el PMA, a través de su socio Acted, en Adré, Chad Oriental. Se distribuyeron 6.528 kits con 75 pastillas de jabón. Cada persona recibió tres pastillas de jabón. Foto: Léa Gillabert/MSF Léa Gillabert