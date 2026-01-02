Las mejores imágenes del trabajo de Médicos Sin Fronteras en 2025
La organización médica humanitaria internacional, que ayuda a las víctimas de desastres naturales o humanos y de conflictos armados, difundió las imágenes más destacadas de su labor durante el año que acaba de terminar.
Desde los conflictos en Gaza y Ucrania, la violencia y los desplazamientos forzados en África y Medio Oriente, pasando por los desastres naturales en Asia y el Caribe, la organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha continuado sus esfuerzos por asistir en términos médicos a los miles de afectados que acumulan los conflictos armados del presente.
La organización señaló que este año ocurrieron necesidades humanitarias crecientes. Es por eso que reunieron 25 imágenes tomadas por equipos en terreno que reflejan tanto la gravedad de estas crisis como la resiliencia de las comunidades afectadas. Entre ellas se incluyen escenas de atención médica en contextos de guerra, distribución de ayuda humanitaria, movilidad forzada, desnutrición infantil, desastres naturales y las duras condiciones que enfrentan quienes buscan protección.
