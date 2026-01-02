SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Las mejores imágenes del trabajo de Médicos Sin Fronteras en 2025

    La organización médica humanitaria internacional, que ayuda a las víctimas de desastres naturales o humanos y de conflictos armados, difundió las imágenes más destacadas de su labor durante el año que acaba de terminar.

    Cristina CifuentesPor 
    Cristina Cifuentes
    Una familia palestina construyó un lugar sobre los escombros de su casa destruida para vivir en la ciudad de Beit Lahia, al norte de la Franja de Gaza. Foto: Nour Alsaqqa/MSF Nour Alsaqqa

    Desde los conflictos en Gaza y Ucrania, la violencia y los desplazamientos forzados en África y Medio Oriente, pasando por los desastres naturales en Asia y el Caribe, la organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha continuado sus esfuerzos por asistir en términos médicos a los miles de afectados que acumulan los conflictos armados del presente.

    La organización señaló que este año ocurrieron necesidades humanitarias crecientes. Es por eso que reunieron 25 imágenes tomadas por equipos en terreno que reflejan tanto la gravedad de estas crisis como la resiliencia de las comunidades afectadas. Entre ellas se incluyen escenas de atención médica en contextos de guerra, distribución de ayuda humanitaria, movilidad forzada, desnutrición infantil, desastres naturales y las duras condiciones que enfrentan quienes buscan protección.

    A continuación, las principales imágenes.

    Un niño se encuentra en lo alto de una colina en el campo de refugiados de Kutapalong, erosionada por los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias monzónicas e inundaciones. Originalmente había refugios construidos allí, pero se perdieron en un deslizamiento, y la zona permanece ahora precaria y desocupada. Cox’s Bazar, Bangladesh. Foto: Sahat Zia Hero Sahat Zia Hero
    Ola Al-Shaer sostiene a su hija de ocho meses, Nour, quien padece desnutrición aguda severa, en la clínica Attar de MSF en Jan Yunis. Ola busca tratamiento para Nour en un contexto de asedio continuo y un aumento sostenido en las tasas de desnutrición en Gaza. Jan Yunis, Franja de Gaza, Palestina. Foto: MSF Nour Alsaqqa
    Atrapadas entre el conflicto y los desastres naturales, las comunidades de Cabo Delgado han enfrentado desplazamientos repetidos y un trauma continuo por la pérdida de sus hogares y medios de vida. Foto: Marília Gurgel/MSF Marília Gurgel
    En la tarde del 16 de noviembre de 2025, el equipo de MSF a bordo del Oyvon rescató a un grupo de 27 personas que se encontraban en peligro en una lancha neumática. Todos desembarcaron sanos y salvos a la mañana siguiente en Lampedusa. Foto: MSF Lisa Veran
    Imágenes del desplazamiento alrededor de Tawila. Footo: MSF Jérôme Tubiana
    Campamento de Aboutengue, provincia de Ouaddai, Chad. 25 de julio de 2025. Dos niños sudaneses descansan en una colina rocosa con vistas a la vasta extensión del campamento de refugiados de Aboutengue, hogar de decenas de miles de personas que huyeron de la violencia étnica en la región sudanesa de Darfur Occidental. Foto: MSF Moises Saman
    Personas esperan en una distribución de jabón y alimentos organizada por MSF y el PMA, a través de su socio Acted, en Adré, Chad Oriental. Se distribuyeron 6.528 kits con 75 pastillas de jabón. Cada persona recibió tres pastillas de jabón. Foto: Léa Gillabert/MSF Léa Gillabert
    Los equipos de MSF han organizado clínicas móviles en varias zonas remotas de Kivu del Norte para evaluar las necesidades de la población y brindar apoyo a las personas desplazadas de los campos de Goma que han regresado a sus pueblos de origen. Foto: MSFMoses Sawasawa/MSF Daniel Buuma
    Más sobre:MSF2025Médicos Sin FronterasFotosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Contraste de fin de año: Boric releva su legado y Kast reitera reproche de “desorden” al gobierno saliente

    El reconocimiento de Israel a Somalilandia, nuevo factor en el tablero geoestratégico en el Cuerno de África

    Edgardo Buscaglia, experto internacional en crimen organizado: “Chile se está despertando demasiado lento”

    Diputados PS respaldan a Manouchehri ante el riesgo de un desafuero que debilitaría a la futura oposición en la Cámara

    Lo más leído

    1.
    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    2.
    Israel insiste en que Gaza “también” les pertenece y que los palestinos son solo “huéspedes”

    Israel insiste en que Gaza “también” les pertenece y que los palestinos son solo “huéspedes”

    3.
    Milei anuncia la formación de un bloque regional contra el “socialismo del siglo XXI”

    Milei anuncia la formación de un bloque regional contra el “socialismo del siglo XXI”

    4.
    Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

    Tragedia en centro de esquí suizo: sobrevivientes relatan pánico y fallas en la evacuación tras incendio en Año Nuevo

    5.
    Al menos dos muertos durante el quinto día consecutivo de manifestaciones antigubernamentales en Irán

    Al menos dos muertos durante el quinto día consecutivo de manifestaciones antigubernamentales en Irán

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Contraste de fin de año: Boric releva su legado y Kast reitera reproche de “desorden” al gobierno saliente

    Edgardo Buscaglia, experto internacional en crimen organizado: “Chile se está despertando demasiado lento”

    Contribuciones: SII publica nuevos criterios para calcular reavalúo de propiedades 2026, a la espera de ley que posterga su aplicación
    Negocios

    Contribuciones: SII publica nuevos criterios para calcular reavalúo de propiedades 2026, a la espera de ley que posterga su aplicación

    Toesca acuerda la compra del 100% de Frontal Trust AGF

    Los tres principales índices de Wall Street suben en el 2025 y anotan tres años consecutivos de ganancias

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud
    Tendencias

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    El estudio poco ético que demostró por qué los cuervos son rencorosos con quienes les hacen daño

    Francisco Meneghini adelanta el retorno de los juveniles a la pretemporada de la U
    El Deportivo

    Francisco Meneghini adelanta el retorno de los juveniles a la pretemporada de la U

    Ruy Barbosa ya está listo para debutar en el Dakar: Estoy feliz... Soñé mucho tiempo con esto"

    Celebra el Arsenal: Manchester City y Liverpool decepcionan en sus primeros encuentros del año y se alejan del líder

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    El reconocimiento de Israel a Somalilandia, nuevo factor en el tablero geoestratégico en el Cuerno de África
    Mundo

    El reconocimiento de Israel a Somalilandia, nuevo factor en el tablero geoestratégico en el Cuerno de África

    Las mejores imágenes del trabajo de Médicos Sin Fronteras en 2025

    Israel insiste en que Gaza “también” les pertenece y que los palestinos son solo “huéspedes”

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar