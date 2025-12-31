SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    María Corina Machado y Edmundo González creen que 2026 será el año “de consolidación de la libertad” en Venezuela

    En un video que compartieron por redes sociales, la líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, destacó que, gracias a sus “genuinos aliados internacionales”, Venezuela es hoy “un país distinto al de hace un año, más consciente de su fuerza".

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen
    [e]STR

    La líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, y el excandidato presidencial opositor, Edmundo González, aseguraron en un mensaje de fin de año conjunto que el 2026 “será el año de consolidación de la libertad” de Venezuela.

    “Como todos los años, esperamos con ansias la llegada de un nuevo año. Lo hacemos con fe, con confianza de que este nuevo tiempo nos traerá todo un futuro mejor”, aseguró en la parte del video compartido por la red social X.

    Para luego afirmar que: “La nuestra es una lucha en la que todos los días aparecen nuevos desafíos y eso hace que todos los días tengamos que dar entrega de lo mejor de nosotros mismos”.

    La líder de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, además, destacó que, gracias a sus “genuinos aliados internacionales”, Venezuela es hoy “un país distinto al de hace un año, más consciente de su fuerza, más unido en lo esencial y más claro sobre lo que no está dispuesto a aceptar nunca más”.

    “Por eso es tan importante que nos recordemos una y otra vez que los venezolanos lo hemos hecho bien. Hemos hecho lo correcto este año 2025. Para el mundo entero el nombre de Venezuela significa nobleza, significa coraje y significa amor infinito por la libertad”, recalcó la líder opositora.

    Por su parte, González recordó que el 2025 “no ha sido fácil, pero que ha marcado un antes y un después” en la historia contemporánea de Venezuela.

    “Todos sabemos que esta lucha para reunir a nuestras familias y a toda Venezuela ha sido larga y difícil. Pero también nos ha hecho más resilientes y cada vez más comprometidos con los objetivos de nuestra lucha. Venezuela tiene un camino posible, realista y democrático para recuperar el país”, subrayó.

    Más sobre:VenezuelaMaría Corina MachadoEdmundo GonzálezMensaje fin de año

    Portada del dia

    Por qué el petrolero perseguido por EEUU ahora tiene pintada la bandera de Rusia en un costado, según reportes

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Cómo contener a tu perro durante los fuegos artificiales de Año Nuevo, según un veterinario

    Cómo identificar un golpe de calor y cómo reaccionar si enfrentas uno, según un especialista

