Los eventos que marcaron el año que se va en el mundo: desde el regreso de Trump hasta un nuevo Papa

Donald Trump es juramentado como el 47º presidente de Estados Unidos por el presidente de la Corte Suprema John Roberts, el 20 de enero de 2025. Foto: Archivo

El regreso a la Casa Blanca de Donald Trump en enero y sus distintas medidas, tanto económicas, internas, como de política internacional han provocado una suerte de terremoto a nivel mundial, marcando gran parte de la agenda de 2025. A ello se suman otros eventos como las negociaciones por la guerra de Rusia en Ucrania, la elección de un nuevo Papa, entre otros.

A continuación los principales eventos que marcado el año que ya termina.

El retorno de Trump

Desde su llegada en enero a la Casa Blanca para un segundo mandato, el republicano Donald Trump tomó una serie de medidas acordes con su lema “Estados Unidos primero”, muchas por decreto, aunque la justicia bloqueó algunas de sus decisiones. Ha sido acusado por sus oponentes de despreciar los derechos fundamentales, socavar las instituciones. Mientras, Trump ha atacado a sus adversarios.

Además, ha alterado el orden comercial global con un nuevo y radical plan de aranceles, ha reducido radicalmente la inmigración al tiempo que ha desplegado agentes de seguridad para detener en masa a los migrantes ilegales y ha emitido cartas de despido a funcionarios públicos federales a una escala sin precedentes en la era moderna.

Trump se ha involucrado en conflictos globales, utilizando amenazas económicas para intentar resolverlos, a veces con éxito, como ha señalado que ocurrió en Medio Oriente. Si bien su agenda legislativa ha sido relativamente liviana, el Partido Republicano aprobó un proyecto de ley llamado One Big Beautiful Bill, una legislación que recorta impuestos y programas federales de salud mientras desmantela iniciativas amigables con el medio ambiente.

Donald Trump pronuncia un discurso sobre los aranceles recíprocos mientras el secretario de Comercio, Howard Lutnick, sostiene una gráfica durante un evento en la Casa Blanca, el 2 de abril de 2025. Foto: Archivo BRENDAN SMIALOWSKI

Trump ha iniciado una toma parcial de control de Washington imponiendo cambios estructurales masivos en la Casa Blanca sin las aprobaciones habituales, desplegando tropas de la Guardia Nacional para patrullar las calles y ordenando a los funcionarios locales limpiar parques y expulsar a las personas sin hogar.

Las encuestas muestran, sin embargo, un creciente descontento de los estadounidenses sobre las cuestiones económicas, en las que el 70% de los estadounidenses dice que el costo de vida en su área no es muy asequible, o nada asequible, para la familia promedio.

Todo esto ha provocado que Trump haya sufrido duros reveses en varias elecciones locales (Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California) lo que coloca a su partido en una posición delicada de cara a los comicios de mitad de mandato que se celebrarán el 3 de noviembre de 2026.

Tregua en Gaza

Tras dos años de brutales combates, Israel y Hamas acordaron en octubre un alto el fuego, con la mediación también de Qatar, Turquía y Egipto. El acuerdo estableció un plan de paz de tres fases para Gaza, que consistió un alto el fuego inmediato y el retiro de las fuerzas de seguridad israelíes a las líneas preestablecidas y un intercambio de rehenes y prisioneros.

Otra fase incluye la desmilitarización de Hamas y el envío de una fuerza internacional de estabilización a Gaza y, por último, la reconstitución del gobierno palestino y la reconstrucción del enclave. Estados Unidos considera que la fase uno está completada, aunque Israel insiste en que no pasará a la fase dos hasta que se libere al último rehén israelí.

Palestinos caminan en una carretera en su regreso a la Ciudad de Gaza, cerca del centro de la Franja de Gaza, el 10 de octubre de 2025. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

El acuerdo permitió un mayor flujo de ayuda humanitaria en Gaza, aunque todavía se encuentra muy por debajo de la necesaria según la ONU y varias organizaciones humanitarias.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el plan de paz para Gaza en noviembre, autorizando el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización y solicitando la creación de un Comité Palestino para gestionar la gobernanza cotidiana de Gaza.

Sin embargo, una paz duradera sigue siendo difícil de alcanzar. Hamas no muestra indicios de desarmarse, Israel ha reanudado sus ataques en Gaza y ningún país se ha comprometido formalmente aún a contribuir con tropas a la Fuerza Internacional de Estabilización.

Tensión en el Caribe

Washington ha desplegado desde agosto una importante presencia militar en el Caribe, oficialmente para combatir el narcotráfico, y atacado supuestas narcolanchas tanto ahí como en el Pacífico oriental, con un saldo hasta ahora de 105 muertos.

El Ministerio de Justicia estadounidense rechazó las acusaciones de ejecuciones “extrajudiciales” formuladas por un alto funcionario de la ONU y aseguró que estos ataques eran “lícitos”.

Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela. Foto: Archivo

Esta campaña agravó notablemente las tensiones regionales, especialmente con Venezuela, que la considera un pretexto para derrocar a su presidente Nicolás Maduro y apoderarse de las reservas petroleras del país.

Washington acusa a Maduro de estar al frente del Cartel de los Soles y la justicia estadounidense ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

En medio de estas tensiones, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, llegó el 11 de diciembre hasta Oslo donde recibió el premio Nobel de la Paz. La política de 58 años no alcanzó a llegar a la ceremonia y su salida de Venezuela se realizó de manera clandestina por su seguridad.

Un nuevo Papa

Robert Francis Prevost se convirtió el 8 de mayo, a los 69 años, en el primer Papa estadounidense, tras el fallecimiento de su predecesor Francisco, de quien era un consejero muy respetado.

El humo blanco que anunció la elección del 267º jefe de la Iglesia Católica se elevó sobre la Capilla Sixtina al término de un breve cónclave de cardenales, que duró menos de 24 horas.

Sonriente y discreto, este oriundo de Chicago, con nacionalidad peruana y clasificado entre los cardenales moderados, tomó el nombre de León XIV.

El nuevo Pontífice, misionero durante casi 20 años en el país andino, siguió la línea de su predecesor argentino con un marcado carácter social, a favor de los pobres, los migrantes y la ecología.

Pero también tuvo gestos hacia los círculos conservadores, como volver a autorizar la celebración de una misa tradicionalista en el Vaticano tras tres años de restricciones. También descartó a corto plazo la ordenación de mujeres diáconos o el reconocimiento del matrimonio homosexual.

Triunfo de Milei en las legislativas

El presidente argentino, Javier Milei, logró un triunfo contundente en las elecciones legislativas en octubre. Esto luego que los candidatos del partido de gobierno sumaron casi 41% de los votos en los comicios para renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

La Libertad Avanza, el partido del ultraliberal Milei, fue así la fuerza más votada en el país y expandió su bancada legislativa a partir de diciembre, cuando comenzó la segunda mitad del mandato presidencial.

Javier Milei, el presidente de Argentina. Foto: Archivo

El resultado sorprendió a muchos, ya que ocurrió tras una serie de problemas económicos y escándalos que complicaron la campaña oficialista. El gobierno implementó un duro ajuste fiscal que podía costarle apoyo popular, y debió recurrir a la ayuda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para sostener el valor del peso argentino.

La semana pasada volvió a celebrar cuando el Congreso aprobó el presupuesto para el próximo año, con 46 votos a favor y 25 en contra, aunque sin los ajustes para las universidades y para la atención a personas discapacitadas que impulsaba el gobierno.

Fin a 20 años del MAS en Bolivia

En agosto, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), fundado por Evo Morales, sufrió una derrota en la primera vuelta de las elecciones generales al conseguir un poco más del 3% de los votos. Los comicios no contaron con la candidatura del Presidente Luis Arce, quien declinó presentarse a la reelección en medio de una fuerte caída de su popularidad. Tampoco participó el expresidente Evo Morales, quien fue inhabilitado como candidato al ya haber sido electo tres veces (en 2005, 2009 y 2014) como mandatario del país.

Tras conocer los resultados, la colectividad consideró que esto se debió al desgaste y tensiones internas en los últimos años, por lo que anunció que ahora se “atrincheraría” para afrontar los comicios subnacionales del próximo año.

El recién asumido Presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, saluda desde el balcón. Foto: Agencia Boliviana de Información

En esos comicios, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), alcanzó el 32,06% de los votos frente al 26,7% de Jorge Tuto Quiroga, de alianza Libre, por lo que ambos se enfrentaron en el balotaje el 19 de octubre. Paz Pereira se impuso en la segunda vuelta, al conseguir el 54,96% de los votos.

Con la llegada de Paz Pereira al gobierno el 8 de noviembre, Bolivia dio por terminado un ciclo de 20 años, donde el MAS tuvo el control del poder en el país con Evo Morales y Luis Arce, con el paréntesis de un año del gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020).

Asesinato de Charlie Kirk

En septiembre pasado, Charlie Kirk, un activista conservador y aliado cercano del presidente Donald Trump que jugó un papel influyente al movilizar a los jóvenes votantes republicanos, fue asesinado a tiros en un evento universitario de Utah en lo que el gobernador llamó un asesinato político llevado a cabo desde una azotea.

Videos publicados en redes sociales desde la Universidad del Valle de Utah mostraban a Kirk hablando por un micrófono portátil mientras estaba sentado bajo una carpa blanca con los lemas “El regreso de Estados Unidos” y “Demuéstrame que estoy equivocado”. Las imágenes de su muerte recorrieron el mundo.

Charlie Kirk, el activista de 31 años recibió un disparo en el cuello.

Tyler Robinson, un hombre de 22 años, aparece como el responsable de disparar fatalmente contra el activista político. Ha sido acusado de asesinato agravado y uso de arma de fuego, así como de obstrucción de la justicia, manipulación de testigos y comisión de un delito violento en presencia de un niño.

Aún no se ha declarado culpable de los cargos. Se ha programado una audiencia preliminar de tres días para el 18 de mayo de 2026.

Negociaciones en Ucrania

La guerra en Ucrania, que ya se encontraba en su cuarto año, se prolongó durante 2025. Rusia intensificó sus campañas de misiles y drones, atacando repetidamente ciudades ucranianas, causando numerosas bajas civiles y dañando importantes infraestructuras.

Ya desde la campaña presidencial, Trump había dicho que terminaría la guerra en Ucrania en 24 horas. Algo que no ha conseguido. Las simpatías y las críticas del presidente estadounidense oscilaron entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, lo que en ocasiones hizo temer a Kiev que se viera obligada a aceptar un acuerdo en los términos impuestos por Moscú.

En febrero, Trump vilipendió al presidente ucraniano ante la prensa en la Oficina Oval, reprochándole su falta de gratitud hacia Estados Unidos. Luego, conversaciones directas entre rusos y ucranianos y una cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin en agosto en Alaska se saldaron sin avances concretos.

Volodymyr Zelensky y Donald Trump.

Mientras el Kremlin seguía rechazando un alto el fuego y manteniendo sus exigencias territoriales sobre Ucrania, Washington lo acusó de no querer realmente poner fin a la guerra y anunció en octubre sanciones contra el sector petrolero ruso.

En noviembre, Estados Unidos reimpulsó las negociaciones y presentó un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra, que para muchos parecía armado por Moscú, en el que se implicaba la capitulación de Ucrania.

Actualmente ese plan ha sido reducido a 19 puntos. El domingo, Zelensky llegó hasta Mar -a -Lago para reunirse con Trump. En una conferencia de prensa realizada tras el encuentro, ambos líderes informaron sobre avances en dos de los temas más polémicos de las conversaciones de paz: las garantías de seguridad para Ucrania y la división de la región del Donbás, en el este de Ucrania, que Rusia ha intentado controlar.

Tanto Trump como Zelensky ofrecieron pocos detalles y no fijaron una fecha límite para completar un acuerdo de paz, aunque el inquilino de la Casa Blanca afirmó que “en unas semanas” se aclarará si las negociaciones para poner fin a la guerra tendrán éxito. Añadió que deben resolverse algunos “asuntos espinosos” en torno al disputado territorio.