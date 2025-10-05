Marco Rubio cree que un Estado palestino “no es algo realista ahora mismo”

El secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este domingo que un Estado palestino independiente “no es algo realista ahora mismo”.

“Ni siquiera es posible. No es algo realista ahora mismo porque quién gobernaría ese Estado palestino, ¿Hamas?”, afirmó en una entrevista con la cadena CBS.

En la misma conversación, Rubió recalcó que será un grupo de “tecnócratas” palestinos los que manejarán la Franja de Gaza, pero sólo después de que los 48 rehenes israelíes restantes, 28 de los cuales están muertos y 20 vivos, sean devueltos.

Gaza. Foto: AFP -

Esta nueva autoridad se establecerá con la ayuda de países de la región y europeos, resaltó el jefe de la diplomacia estadounidense, antes de recordar que el conflicto continúa activo. “Estamos muy lejos aún de todo eso”, afirmó.

A lo que agregó: “Va a tardar un tiempo y será necesario mucho trabajo y mucho apoyo internacional y ese es el objetivo final de esta misión, después de que salgan los rehenes”.

En el mismo tenor, Rubio reafirmó más tarde para el medio NBC que la máxima prioridad en este momento es la liberación de los rehenes, aunque también mencionó el desarme de Hamás.

“Puedes tener a los rehenes de vuelta. Puedes conseguir un cese de las hostilidades, pero a largo plazo volvería a ocurrir”, señaló.

El viernes, Hamas acordó intercambiar a los rehenes israelíes por 250 prisioneros palestinos y 1.700 detenidos de Gaza retenidos por Israel. Pero expresó incertidumbre respecto de otros componentes del acuerdo de paz presentado la semana pasada por el presidente estadounidense, Donald Trump, incluida la renuncia al poder sobre el enclave.