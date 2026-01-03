Así fue el momento exacto cuando Maduro bajó del avión en aeropuerto de Nueva York

A las 16.44 horas (hora local) de este sábado, el líder del chavismo y exmandatario venezolano Nicolás Maduro arribó custodiado a Estados Unidos, específicamente al aeropuerto internacional Stewart, en Orange County, ubicado al noroeste de la ciudad de Nueva York.

La llegada se produjo bajo estrictas medidas de seguridad y marca un hito de alto impacto político y judicial a nivel internacional.

El traslado aéreo se realizó en un Boeing 757-223 perteneciente al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Desde el aeropuerto, Maduro será conducido a una prisión federal, en un desplazamiento coordinado por autoridades estadounidenses y resguardado por un amplio contingente de seguridad.

De acuerdo con la información oficial disponible, el exgobernante será ingresado al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, uno de los centros penitenciarios federales más relevantes del país, utilizado habitualmente para detenidos de alto perfil y causas de alcance internacional.

Está previsto que el próximo lunes comparezca ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con sede en Bajo Manhattan, una de las jurisdicciones federales más influyentes del sistema judicial estadounidense. En dicha audiencia se formalizará el proceso judicial en su contra y se abordarán los cargos que pesan sobre él.

Entre las acusaciones que enfrenta Nicolás Maduro se incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con el uso y tráfico de armas automáticas, cargos que, de ser acreditados, contemplan penas de alta severidad bajo la legislación federal estadounidense.

La llegada del exmandatario ha generado una fuerte expectación política y mediática en Nueva York. Autoridades locales, organismos internacionales y actores diplomáticos siguen de cerca el desarrollo del caso, mientras se anticipa que las próximas actuaciones judiciales podrían marcar un punto de inflexión en el escenario judicial y diplomático vinculado a Venezuela, con posibles repercusiones regionales e internacionales.