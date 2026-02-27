SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Pakistán eleva a casi 300 los talibanes y “terroristas” muertos en sus ataques en Afganistán

    La información fue entregada por el ministro de Información paquistaní, Ataulá Tarar, quien además acusó al régimen talibán de “utilizar la religión a través de su propia interpretación de la misma".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS /

    El Ejército de Pakistán elevó este viernes a 297 los supuestos talibanes y “terroristas” muertos en su oleada de bombardeos de las últimas horas contra Afganistán, incluida la capital, Kabul, muy por debajo del balance anunciado previamente por las autoridades afganas.

    El nuevo recuento fue proporcionado por el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, quien habla en este de 297 muertos, más de 450 heridos, 89 puestos de control destruidos, 18 puestos capturados y 135 tanques y vehículos armados destruidos en 29 lugares de todo el territorio afgano.

    En una rueda de prensa esta tarde, el ministro además condenó al régimen talibán, acusándolo de “utilizar la religión a través de su propia interpretación de la misma; una perversión de la religión para promover sus causas ilegítimas y fortalecer su régimen ilegítimo”.

    “Las vidas de las mujeres son menos valoradas que las del resto de la población del país. Una generación de ellas se ha quedado sin educación, porque el régimen está normalizando el abuso”, añadió.

    Cabe aclarar que Tarar habla en su balance de talibanes afganos, pero, desde el comienzo de su operación, Islamabad incluye a los talibanes paquistaníes -el grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)- dentro de sus correligionarios afganos. Una situación que también destacó en redes sociales Mosharraf Zaidi, el portavoz de Relaciones Exteriores de la oficina del primer ministro de Pakistán.

    Por su parte, el jefe del Ejército paquistaní, Ahmed Sharif Chaudhry, confirmó que 12 militares “han abrazado el martirio” y que otros 27 resultaron heridos por la oleada de ataques lanzada el jueves por los talibanes, que dejó además un soldado desaparecido.

    Chaudhry también recalcó que los afganos han perdido además 115 carros de combate y vehículos blindados de combate, y que sus Fuerzas Armadas han atacado únicamente “objetivos militares” en Afganistán.

    Adicionalmente, el teniente general argumentó que la ofensiva fue lanzada para “proteger los derechos soberanos y los intereses de seguridad de Pakistán”, según informó el diario paquistaní Dawn.

    “Todos los objetivos fueron seleccionado muy cuidadosamente a partir de información de Inteligencia. Son objetivos militares y se tuvo mucho cuidado para no causar daños civiles colaterales”, afirmó, antes de especificar que entre ellos hay “sedes centrales de las fuerzas talibán, sedes de brigada, batallón y sector, además de almacenes de munición, bases logísticas y refugios de terroristas”.

    “Todos sus puestos, sus posiciones artilladas, sus posiciones de carros de combate, han sido eliminadas. Sus sedes de batallón y sector han sido eliminadas”, subrayó Chaudhri, quien rechazó las “mentiras” sobre víctimas civiles. “No se ha atacado ninguna instalación civil. Son todo instalaciones militares”, insistió.

    En esta línea, advirtió de que “los que ejecuten o faciliten cualquier acto de terrorismo en Pakistán no tendrán donde esconderse”, antes de hacer hincapié en que la campaña de bombardeos supone “una respuesta efectiva, inmediata y brutal” a los talibanes. “Es una respuesta merecida a los terroristas, sus facilitadores y sus agentes en la región”, remarcó.

    Talibanes afganos denuncian 19 civiles muertos

    Por su parte, el régimen talibán denunció que los ataques desencadenados desde la madrugada del viernes por el Ejército paquistaní contra su territorio dejaron al menos 19 civiles muertos y 26 heridos, solo en las provincias de Jost y Paktika.

    “El régimen militar de Pakistán ha vuelto a atacar deliberadamente las residencias de civiles en Khost y Paktika, en el sureste de Afganistán, lo que ha provocado el martirio de 19 civiles y herido a otros 26″, declaró el portavoz adjunto de los talibán afganos, Hamdullah Fitrat en un comunicado publicado en su cuenta de X.

    En su publicación, Fitrat además compartió imágenes de niños fallecidos y añadió que “la mayoría de los mártires y heridos son niños y mujeres”.

    “Rezamos para que todos los mártires alcancen el paraíso y por la pronta recuperación de los heridos”, señaló el vocero.

    Horas antes, como consignó EFE, las fuerzas del Gobierno talibán anunciaron que lanzarían otra oleada de ataques contra posiciones paquistaníes en la Línea Durand -la frontera de 2670 km entre Afganistán y Pakistán-, poco después de que Kabul hubiera ofrecido una resolución negociada a Islamabad.

    Una nueva ofensiva que se produce en medio de un enfrentamiento de cifras sobre el número real de víctimas y los puestos militares destruidos, después de más de 48 horas de escalada militar entre los dos países, que derivó en la declaración formal de guerra abierta por parte de Pakistán.

    Más sobre:PakistánAfganistánTalibanesMuertosHeridosMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Detenido por robo escapa desde calabozo de la 47ª Comisaría en Las Condes

    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Lo más leído

    1.
    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    Gilles Lipovetsky, filósofo francés: “Se está construyendo una civilización nueva, la civilización de la omnipotencia”

    2.
    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    3.
    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    Nuevo código penal de los talibanes en Afganistán legaliza la esclavitud, la violencia y la represión de las mujeres

    4.
    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Estados Unidos autoriza la salida del “personal no esencial” de su Embajada en Israel por “riesgos de seguridad”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025
    Chile

    Capturan en República Dominicana a acusado de homicidio de ciudadano venezolano en La Vega: escapó de Chile en 2025

    Detenido por robo escapa desde calabozo de la 47ª Comisaría en Las Condes

    Gobierno ingresa veto a la Ley Integral de Personas Mayores por artículos relacionados a materias laborales

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental
    Negocios

    Proyecto Puerto Exterior de San Antonio entra en etapa final para obtener su permiso ambiental

    Enel Chile anotó fuerte alza en sus ganancias de 2025 ante efecto contable en su filial de generación

    Mario Farren asumirá la presidencia de BancoEstado en el futuro gobierno de Kast

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30
    Tendencias

    Por 24 horas: el guiño de YouTube a Pokémon en su aniversario 30

    ¿Son saludables los azúcares naturales como la miel o el jarabe de agave? Esto responden los expertos

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo juega ante Sebastián Báez por los cuartos de final del BCI Seguros ChileOpen

    “Valórenlo”: los elogios de Matías Almeyda a Manuel Pellegrini en la previa del clásico entre Betis y Sevilla

    “Recibir pago por no realizar su mayor esfuerzo”: tenista argentino es suspendido por más de seis años

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll
    Cultura y entretención

    A los 86 años muere Neil Sedaka, leyenda del pop y el rock and roll

    Los secretos del director técnico del Festival de Viña: “Pet Shop Boys pensaban que venían a una selva”

    Milo J a fondo: “Yo híper escucho a Charly García y Soda Stereo, no puedes ignorar a esos genios”

    Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: “No vi nada ni hice nada malo”
    Mundo

    Bill Clinton asegura que no tenía conocimiento de los delitos sexuales de Epstein: “No vi nada ni hice nada malo”

    Pakistán eleva a casi 300 los talibanes y “terroristas” muertos en sus ataques en Afganistán

    Médicos Sin Fronteras advierte condiciones “catastróficas” en Gaza y rechaza orden de Israel de retirarse de la franja

    Un libro para plant lovers
    Paula

    Un libro para plant lovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango