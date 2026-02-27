Pakistán eleva a casi 300 los talibanes y “terroristas” muertos en sus ataques en Afganistán

El Ejército de Pakistán elevó este viernes a 297 los supuestos talibanes y “terroristas” muertos en su oleada de bombardeos de las últimas horas contra Afganistán, incluida la capital, Kabul, muy por debajo del balance anunciado previamente por las autoridades afganas.

El nuevo recuento fue proporcionado por el ministro de Información paquistaní, Attaullah Tarar, quien habla en este de 297 muertos, más de 450 heridos, 89 puestos de control destruidos, 18 puestos capturados y 135 tanques y vehículos armados destruidos en 29 lugares de todo el territorio afgano.

En una rueda de prensa esta tarde, el ministro además condenó al régimen talibán, acusándolo de “utilizar la religión a través de su propia interpretación de la misma; una perversión de la religión para promover sus causas ilegítimas y fortalecer su régimen ilegítimo”.

“Las vidas de las mujeres son menos valoradas que las del resto de la población del país. Una generación de ellas se ha quedado sin educación, porque el régimen está normalizando el abuso” , añadió.

Cabe aclarar que Tarar habla en su balance de talibanes afganos, pero, desde el comienzo de su operación, Islamabad incluye a los talibanes paquistaníes -el grupo insurgente Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP)- dentro de sus correligionarios afganos. Una situación que también destacó en redes sociales Mosharraf Zaidi, el portavoz de Relaciones Exteriores de la oficina del primer ministro de Pakistán.

Por su parte, el jefe del Ejército paquistaní, Ahmed Sharif Chaudhry, confirmó que 12 militares “han abrazado el martirio” y que otros 27 resultaron heridos por la oleada de ataques lanzada el jueves por los talibanes, que dejó además un soldado desaparecido.

Chaudhry también recalcó que los afganos han perdido además 115 carros de combate y vehículos blindados de combate, y que sus Fuerzas Armadas han atacado únicamente “objetivos militares” en Afganistán.

Adicionalmente, el teniente general argumentó que la ofensiva fue lanzada para “proteger los derechos soberanos y los intereses de seguridad de Pakistán”, según informó el diario paquistaní Dawn.

“Todos los objetivos fueron seleccionado muy cuidadosamente a partir de información de Inteligencia. Son objetivos militares y se tuvo mucho cuidado para no causar daños civiles colaterales” , afirmó, antes de especificar que entre ellos hay “sedes centrales de las fuerzas talibán, sedes de brigada, batallón y sector, además de almacenes de munición, bases logísticas y refugios de terroristas”.

“Todos sus puestos, sus posiciones artilladas, sus posiciones de carros de combate, han sido eliminadas. Sus sedes de batallón y sector han sido eliminadas”, subrayó Chaudhri, quien rechazó las “mentiras” sobre víctimas civiles. “No se ha atacado ninguna instalación civil. Son todo instalaciones militares”, insistió.

En esta línea, advirtió de que “los que ejecuten o faciliten cualquier acto de terrorismo en Pakistán no tendrán donde esconderse”, antes de hacer hincapié en que la campaña de bombardeos supone “una respuesta efectiva, inmediata y brutal” a los talibanes. “Es una respuesta merecida a los terroristas, sus facilitadores y sus agentes en la región”, remarcó.

Talibanes afganos denuncian 19 civiles muertos

Por su parte, el régimen talibán denunció que los ataques desencadenados desde la madrugada del viernes por el Ejército paquistaní contra su territorio dejaron al menos 19 civiles muertos y 26 heridos, solo en las provincias de Jost y Paktika.

“El régimen militar de Pakistán ha vuelto a atacar deliberadamente las residencias de civiles en Khost y Paktika, en el sureste de Afganistán, lo que ha provocado el martirio de 19 civiles y herido a otros 26″ , declaró el portavoz adjunto de los talibán afganos, Hamdullah Fitrat en un comunicado publicado en su cuenta de X.

En su publicación, Fitrat además compartió imágenes de niños fallecidos y añadió que “la mayoría de los mártires y heridos son niños y mujeres”.

“Rezamos para que todos los mártires alcancen el paraíso y por la pronta recuperación de los heridos”, señaló el vocero.

Horas antes, como consignó EFE, las fuerzas del Gobierno talibán anunciaron que lanzarían otra oleada de ataques contra posiciones paquistaníes en la Línea Durand -la frontera de 2670 km entre Afganistán y Pakistán-, poco después de que Kabul hubiera ofrecido una resolución negociada a Islamabad.

Una nueva ofensiva que se produce en medio de un enfrentamiento de cifras sobre el número real de víctimas y los puestos militares destruidos, después de más de 48 horas de escalada militar entre los dos países, que derivó en la declaración formal de guerra abierta por parte de Pakistán.