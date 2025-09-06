Para destacar su contribución histórica: torre Eiffel sumará nombres de 72 mujeres científicas y académicas en homenaje histórico
Con la finalidad de establecer paridad, las autoridades del país europeo buscan plasmar 72 nombres de mujeres, para equiparar a los 72 nombres de varones que fueron inscritos en la construcción de la torre más famosa de Francia.
La torre Eiffel, histórico monumento parisino, tendrá en su estructura el nombre de 72 mujeres ilustres para igualar los varones que la adornan desde que se erigió en 1889.
Y es que, cuando se diseñó la torre más famosa de Francia, Gustave Eiffel hizo inscribir los nombres de 72 académicos en letras doradas en la base del monumento, todos ellos varones.
Ahora, a más de 130 años después de su construcción, las autoridades del país europeo pretenden corregir este error histórico añadiendo los nombres de 72 mujeres ilustres.
El objetivo, según se señaló desde la comisión de expertos encargada del proyecto, “es destacar la contribución histórica de las mujeres a la ciencia y la tecnología”.
Dicha comisión está presentando la propuesta a la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo, y, antes de fin de año se propondrá una lista de nombres a Hidalgo, quien tendrá la labor de validar la lista definitiva.
