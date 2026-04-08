Peajes en Ormuz y enriquecimiento de uranio: Las dudas que deja el alto al fuego entre EE.UU. e Irán

Personas protestan en contra de los ataques militares de Estados Unidos e Israel en Irán, en Teherán. Foto: Xinhua

La mañana del martes, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó la existencia de Irán con un mensaje apocalíptico en el contexto del ultimátum que dio para la reapertura del estrecho de Ormuz: “Toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, afirmó en Truth Social.

Sin embargo, poco antes de que se cumpliera el plazo exigido, Trump anunció que Irán acordó un alto el fuego de dos semanas y reabrirá la vía marítima, fundamental para el tránsito de petróleo y gas natural licuado, mientras ambas partes estudian un plan de paz de 10 puntos.

Aunque los términos exactos del acuerdo no se han revelado, Trump detalló que se trata de “puntos muy positivos, y la mayoría se han negociado exhaustivamente. Si no es satisfactorio, volveremos a las negociaciones sin problema”.

A whole civilization will die tonight, never to be brought back again. I don’t want that to happen, but it probably will. — Commentary Donald J. Trump Posts from Truth Social (@DonaldTrumpNat) April 7, 2026

Además del desconocimiento en torno a los detalles del acuerdo de cese al fuego, también han surgido dudas debido a las discordancias que han surgido entre Teherán y Washington respecto a los términos del mismo.

Todo esto destaca la delicada naturaleza del mismo. Al respecto, el mismo vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, calificó el acuerdo como “frágil”.

Según CNBC, en declaraciones sobre el alto al fuego, Vance dijo que “es una tregua frágil”. También, respecto a las dudas y discordancias que dejó el acuerdo, el vicepresidente señaló: “Hay quienes claramente quieren sentarse a la mesa de negociaciones y trabajar con nosotros para encontrar un buen acuerdo, y luego hay quienes mienten incluso sobre la frágil tregua que ya hemos alcanzado”.

Esto se suma a que, según The Wall Street Journal, algunos legisladores republicanos se han fijado un plazo propio que vence a finales de este mes. Se basan en que la ley federal estadounidense exige que el presidente solicite la aprobación del Congreso si las operaciones militares en Irán duran más de 60 días.

En base a lo anterior, los legisladores planean bloquear las acciones militares iniciadas por la Casa Blanca a finales de este mes, cuando se cumple el plazo por ley.

Los ataques contra Líbano

Según consignó la agencia The Associated Press, las demandas de Irán para poner fin a la guerra incluyen la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de la región, el levantamiento de las sanciones y la liberación de sus activos congelados.

En su publicación del miércoles, Trump afirmó: “Estamos, y seguiremos, hablando con Irán sobre el alivio de aranceles y sanciones”.

No estaba claro si otras naciones occidentales estarían de acuerdo, y es probable que varios de los puntos sean inviables. A pesar de esto, según AP, Pakistán sostuvo que las conversaciones para lograr un fin definitivo a la guerra podrían comenzar en Islamabad tan pronto como el viernes.

Y, aunque Israel respaldó el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que el acuerdo no incluye los combates contra Hezbolá en Líbano.

Consultado en una entrevista telefónica con la cadena de radio PBS sobre si estaba al tanto de los masivos bombardeos israelíes lanzados este miércoles sin previo aviso contra Beirut, Trump respondió: “Sí, ellos (Hezbolá ) no estaban incluidos en el acuerdo”.

Sobre esto, el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, declaró que Israel continuará “aprovechando cada oportunidad operativa” para atacar a a la milicia chiita. El Ejército israelí informó haber atacado más de 100 objetivos en 10 minutos el miércoles en todo Líbano, la mayor oleada de ataques desde el 1 de marzo. La cifra de muertos por bombardeos israelíes en Líbano ha aumentado a 254, según el Ministerio de Defensa libanés.

Un edificio residencial destruido en el sur de Beirut, Líbano. Foto: archivo

Hezbolá no ha confirmado si respetará el alto el fuego, aunque el grupo ha manifestado estar dispuesto a dar a los mediadores la oportunidad de alcanzar un acuerdo. Un funcionario, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, afirmó que el grupo no cesará sus ataques contra Israel a menos que este último país acepte hacer lo mismo.

Según la agencia iraní Tasnim, la Guardia Revolucionaria podría retirarse del alto el fuego si Israel continúa sus ataques contra Líbano.

Los peajes de Irán y Omán en Ormuz

Si bien Irán no podía igualar la sofisticación del armamento estadounidense e israelí ni su dominio aéreo, el régimen islámico se hizo del activo clave: controlar el estrecho de Ormuz, lo que demostró ser una enorme ventaja estratégica. Los ataques y amenazas iraníes disuadieron a muchos buques mercantes de transitar por la vía marítima, por donde transitaba el 20% del petróleo y el gas natural antes de la guerra.

Esto desestabilizó la economía mundial y aumentó la presión sobre Trump, tanto a nivel nacional como internacional, para que encontrara una solución al conflicto.

Así, según consignó AP, el alto el fuego podría formalizar el sistema de cobro de tasas en el estrecho que Irán había instaurado, proporcionándole así una nueva fuente de ingresos.

El plan permite que tanto Irán como Omán cobren tasas a los buques que transitan por la vía, según un funcionario regional que habló con la agencia bajo condición de anonimato para comentar las negociaciones en las que participó directamente. En detalle, el funcionario indicó que Irán destinaría los fondos recaudados a la reconstrucción de la infraestructura dañada por la guerra.

Imagen satelital del estrecho de Ormuz. Foto: Archivo -

De cumplirse este punto, esto acabaría con la característica de libre tránsito de esta vía marítima internacional. Este escenario sería perjudicial para los Estados árabes del Golfo, quienes también necesitan reconstruirse tras los repetidos ataques iraníes contra sus yacimientos petrolíferos.

Según el Daily Mail, el régimen pretende embolsarse un peaje de un millón de dólares por cada barco que pase por el estrecho de Ormuz como parte de la tregua.

En un principio, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseguró que el paso por el estrecho estaría permitido bajo control militar iraní, lo que complica aún más la situación sobre quién tendría permiso para transitar por la vía marítima.

Sin embargo, la mañana de este miércoles CNN informó que Irán interrumpió el tráfico de petroleros a través de la crucial vía marítima tras un masivo ataque israelí contra Líbano, según informó la agencia de noticias semioficial Fars. De acuerdo con la agencia, solo dos petroleros alcanzaron a transitar el estrecho desde que entró en vigor el alto el fuego.

Uranio enriquecido y noticias falsas

Los ataques a Irán no han eliminado por completo las amenazas que representan el programa nuclear de Teherán, sus misiles balísticos ni su apoyo a grupos armados regionales como Hezbolá.

Así, según AP, otra de las discordancias que resultó del alto fuego fue que Trump aseguró que Estados Unidos colaboraría con Irán para recuperar el uranio enriquecido que quedó sepultado tras los ataques conjuntos estadounidenses e israelíes de junio del año pasado, tras la llamada guerra de los 12 días. El mandatario aseguró que, desde entonces, no se había tocado nada de ese material.

Pero Irán no confirmó esta información.

Además, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirma que Estados Unidos llevaría a cabo una acción similar a los ataques conjuntos con Israel contra instalaciones nucleares de Natanz, Fordow e Isfahán de junio pasado si Irán se niega a entregar voluntariamente su uranio enriquecido.

Durante años, Teherán insistió en que su programa nuclear no tenía fines militares, a pesar de que enriquecía uranio hasta un 60% de pureza, el paso técnico previo al umbral del 90% de enriquecimiento para considerarlo de grado armamentístico.

También, Irán se refirió a su programa nuclear de forma diferente en las dos versiones del plan de alto el fuego que publicó. Según CNN, la versión en persa incluía la frase “aceptación del enriquecimiento” para su programa nuclear. Esta frase no aparecía en las versiones en inglés que los diplomáticos iraníes compartieron con los periodistas.

Esta situación desató la molestia del presidente estadounidense, que en su red social tachó la información de “fraude”, como “bien sabe CNN”, cadena a la cual reiteradamente ha acusado de desinformar. El “falso comunicado” iraní, según Trump, fue difundido por un portal fake radicado en Nigeria y “por supuesto” inmediatamente replicado por la cadena de televisión como “un titular legítimo”.