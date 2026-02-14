SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Piden al exembajador británico Peter Mandelson comparecer ante el Congreso de EE.UU. por sus vínculos con Epstein

    Los legisladores demócratas Robert García y Suhas Subramanyam le enviaron al excanciller de Reino Unido un correo electrónico donde le piden que colabore “en el interés de obtener justicia para las víctimas”.

    Por 
    Lya Rosen

    Dos congresistas demócratas pidieron este viernes al exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, que testifique ante el Congreso estadounidense por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

    “Le escribimos para solicitar su cooperación con la investigación de la comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental sobre las operaciones de tráfico sexual de Jeffrey Epstein”, dice la carta enviada por correo electrónico, firmada por el senador demócrata por California, Robert García, y el representante demócrata por Virginia, Suhas Subramanyam.

    En el escrito, donde le piden que colabore “en el interés de obtener justicia para las víctimas”, ambos se refieren a las numerosas pruebas que “demuestran sus estrechos vínculos” con Epstein.

    Entre ellas la nota escrita a mano por el exdiplomático, que fue encontrada en un libro de cumpleaños, en la que se refiere al magnate como su “mejor amigo” y un “hombre inteligente”.

    El mail enviado por los legisladores se consigna además que “en los registros bancarios obtenidos por la comisión, Epstein le transfirió sumas considerables de dinero, incluyendo pagos entre 2003 y 2004 por un total de más de 75.000 dólares”.

    Para luego agregar: “En 2008, mientras que Epstein enfrentaba cargos por captación sexual de una menor, le enviaste un mensaje de apoyo, diciendo que ‘tus amigos se quedan contigo y te quieren’”.

    Los dos congresistas también se refieren a que Mandelson estuvo alojado en la vivienda del financista en Manhattan en 2009, mientras este último cumplía una condena de arresto domiciliario por prostitución de menores.

    Asimismo, apuntan a que reveló presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros a la Eurozona en 2010.

    Los documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los archivos del desaparecido delincuente sexual incluyen además una fotografía del político europeo en ropa interior junto a una mujer, cuyo rostro está oculto.

    “Si bien ya no se desempeña como embajador británico en Estados Unidos y ha renunciado a su cargo en la Cámara de los Lores, es evidente que mantenía amplios vínculos sociales y comerciales con Jeffrey Epstein y posee información crucial relacionada con nuestra investigación”, agrega el mail.

    Más sobre:Peter MandelsonExembajadorReino UnidoCongresoEstados UnidosJeffrey EpsteinMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Macron propone iniciar consultas para convertir a Europa en una “potencia geopolítica” fuerte e independiente

    Gobierno destina US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y defiende la medida frente a críticas de la derecha y la DC

    Caso Audios: Fijan audiencia de control previo a formalización de exfiscal Manuel Guerra

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Senapred declara alerta roja en Pudahuel por incendio forestal en sector El Noviciado

    Senapred solicita evacuación de sector de Limache debido a incendio forestal y declaran alerta roja comunal

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    Gobierno destina US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y defiende la medida frente a críticas de la derecha y la DC
    Chile

    Gobierno destina US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y defiende la medida frente a críticas de la derecha y la DC

    Caso Audios: Fijan audiencia de control previo a formalización de exfiscal Manuel Guerra

    Senapred declara alerta roja en Pudahuel por incendio forestal en sector El Noviciado

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB
    Negocios

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB

    Corte Suprema zanja disputa por término anticipado de contratos de arriendo entre locatarios y centros comerciales

    Bolsa de Santiago extiende su corrección y completa tres semanas de retrocesos

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    En vivo: la U y Paqui Meneghini buscan salir de la crisis ante un complicado Palestino
    El Deportivo

    En vivo: la U y Paqui Meneghini buscan salir de la crisis ante un complicado Palestino

    Objetivo Mundial: la nómina de los Diablos para las Qualifiers Santiago 2026

    Lucas Cepeda tiene su primera titularidad en un Elche que todavía no suma triunfos en 2026

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Wim Wenders separa actualidad y cine en el Festival de Berlín: “Tenemos que mantenernos al margen de la política”
    Cultura y entretención

    Wim Wenders separa actualidad y cine en el Festival de Berlín: “Tenemos que mantenernos al margen de la política”

    Tini en Chile: tres horas de baile entre glitter y nostalgia

    Diez años sin películas de Gore Verbinski: el director de Piratas del Caribe rompe la sequía con nuevo filme

    Piden al exembajador británico Peter Mandelson comparecer ante el Congreso de EE.UU. por sus vínculos con Epstein
    Mundo

    Piden al exembajador británico Peter Mandelson comparecer ante el Congreso de EE.UU. por sus vínculos con Epstein

    Macron propone iniciar consultas para convertir a Europa en una “potencia geopolítica” fuerte e independiente

    Investigación acusa a Israel de usar supuestas armas para “evaporar” a miles de palestinos

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York