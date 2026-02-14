Piden al exembajador británico Peter Mandelson comparecer ante el Congreso de EE.UU. por sus vínculos con Epstein

Dos congresistas demócratas pidieron este viernes al exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, que testifique ante el Congreso estadounidense por sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

“Le escribimos para solicitar su cooperación con la investigación de la comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental sobre las operaciones de tráfico sexual de Jeffrey Epstein”, dice la carta enviada por correo electrónico, firmada por el senador demócrata por California, Robert García, y el representante demócrata por Virginia, Suhas Subramanyam.

We know that former British Ambassador to the U.S., Peter Mandelson lied about his close ties to Epstein and forwarded him confidential government information. We are requesting that he comes before Congress to share what he knows and help bring closure to survivors.



February 13, 2026

En el escrito, donde le piden que colabore “en el interés de obtener justicia para las víctimas”, ambos se refieren a las numerosas pruebas que “demuestran sus estrechos vínculos” con Epstein.

Entre ellas la nota escrita a mano por el exdiplomático, que fue encontrada en un libro de cumpleaños, en la que se refiere al magnate como su “mejor amigo” y un “hombre inteligente”.

El mail enviado por los legisladores se consigna además que “en los registros bancarios obtenidos por la comisión, Epstein le transfirió sumas considerables de dinero, incluyendo pagos entre 2003 y 2004 por un total de más de 75.000 dólares” .

Para luego agregar: “En 2008, mientras que Epstein enfrentaba cargos por captación sexual de una menor, le enviaste un mensaje de apoyo, diciendo que ‘tus amigos se quedan contigo y te quieren’”.

Los dos congresistas también se refieren a que Mandelson estuvo alojado en la vivienda del financista en Manhattan en 2009, mientras este último cumplía una condena de arresto domiciliario por prostitución de menores.

Asimismo, apuntan a que reveló presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de 500.000 millones de euros a la Eurozona en 2010.

🚨A photograph has emerged from the Epstein files of Peter ‘Mandy’ Mandelson standing in his underpants in one of the homes of paedophile Jeffrey Epstein.



February 1, 2026

Los documentos publicados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los archivos del desaparecido delincuente sexual incluyen además una fotografía del político europeo en ropa interior junto a una mujer, cuyo rostro está oculto.