Policía británica registra propiedades de exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein

La Policía Metropolitana de Londres llevó a cabo este viernes registros en dos domicilios en dicha ciudad del exembajador de Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, quien recientemente dimitió del Partido Laborista británico tras salir a la luz documentos que lo relacionan con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

“Los agentes del equipo de delitos especializados están en proceso de ejecutar órdenes de allanamiento en dos direcciones, una en el área de Wiltshire y otra en el área de Camden”, indicó la subcomisionada adjunta de la Policía Metropolitana, Hayley Sewart.

El cuerpo policial londinense informó además que los registros forman parte de una “investigación en curso” en contra de un hombre de 72 años por “irregularidades en el ejercicio de sus funciones públicas”. Si bien Scotland Yard no dio detalles de la identidad del afectado, medios locales apuntaron a Mandelson.

So now there’s proof Peter Mandelson emailed Epstein with an early heads up of:



1) Gordon Brown’s resignation



2) the €500 billion bailout to save the Euro in 2010.



Both before the public knew.



This is open and shut stuff.



Mandelson is going to jail. pic.twitter.com/PMPznMD5eG — Zia Yusuf (@ZiaYusufUK) February 2, 2026

El ahora exlaborista, quien además fue comisario europeo de Comercio, también está siendo investigado por revelar presuntamente información sensible a Epstein sobre el rescate de US$590.000 millones que se disponía a aprobar la Eurozona en 2010, cuando era parte del gobierno del exprimer ministro Gordon Brown (2007-2010).

El actual premier británico, Keir Starmer, pidió perdón este jueves a las víctimas de Epstein por haber creído “las mentiras” del exdiplomático. “Defenderemos la integridad de la vida pública y haremos todo lo que esté a nuestro alcance y en interés de la justicia para garantizar que se haga efectiva la rendición de cuentas”, indicó.

Starmer fue cuestionado en los últimos días por su falta de criterio al haber nombrado a Mandelson embajador británico ante EE.UU. entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025. Frente a esto, respondió que desconocía el alcance de su relación con Epstein y la gravedad de sus presuntos delitos.

Keir Starmer's pick for UK Ambassador to the United States is pictured on the left in this picture



"Lord" Peter Mandelson and Jeffrey Epstein are "celebrating" a birthday at Epstein’s Paris apartment in January 2007



Epstein referred to Mandelson as’“Petie”. pic.twitter.com/xo0m5TSFui — Chay Bowes (@BowesChay) January 18, 2025

Luego de que el Departamento de Justicia estadounidense difundiera más de tres millones de archivos relacionados con el caso Epstein, aparecieron tres pagos a Mandelson, entonces diputado en el Parlamento de Reino Unido, de US$25.000 dólares. Estos fueron enviados entre 2003 y 2004 desde cuentas del desaparecido multimillonario en el banco JP Morgan.