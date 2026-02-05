Por qué Trump insiste en su llamado a los republicanos a “nacionalizar el voto” en las próximas elecciones

La gente vota en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 en la Escuela Primaria Pasteur en Detroit, Michigan, el 5 de noviembre de 2024.

Una amplia gama de expertos electorales afirma que el llamado del presidente Donald Trump a los republicanos a “nacionalizar el voto” es una escalada alarmante y potencialmente peligrosa de sus continuos esfuerzos por transformar el modo en que se administran las elecciones en EE.UU.

El presidente Trump dijo el lunes que el Partido Republicano debería “nacionalizar” las elecciones en Estados Unidos, al tiempo que siguió haciendo afirmaciones falsas sobre presuntos votos ilegales y su derrota ante Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Trump hizo estos comentarios durante una entrevista con el presentador Dan Bongino, quien recientemente renunció a su cargo como subdirector del FBI para volver a su pódcast de derecha.

Trump insistió en su extraordinario llamado al Partido Republicano a “nacionalizar” la votación en Estados Unidos, aun cuando la Casa Blanca intentó retractarse y miembros de su propio partido criticaron la idea.

Ciudadanos marcan sus papeletas en un centro de votación anticipada dentro del complejo Greensboro Coliseum, en Greensboro, Carolina del Norte, el 22 de octubre de 2024. Jonathan Drake

Durante un extenso monólogo sobre migración en un pódcast publicado el lunes por Dan Bongino, Trump pidió a los funcionarios republicanos “tomar el control” de los procedimientos de votación en 15 estados, aunque no los nombró.

“Los republicanos deberían decir: ‘Queremos tomar el control’”, señaló. “Deberíamos tomar el control de la votación, de la votación en al menos muchos… 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar la votación”.

Según la Constitución, las elecciones estadounidenses se rigen principalmente por leyes estatales, lo que da lugar a un proceso descentralizado en el que la votación es administrada por funcionarios de los condados y los municipios en miles de distritos electorales de todo el país. Sin embargo, Trump lleva mucho tiempo obsesionado con las falsas afirmaciones de que las elecciones estadounidenses están plagadas de fraude y de que los demócratas están perpetrando una vasta conspiración para que los migrantes indocumentados voten, y así aumentar la participación del partido.

El sorprendente llamado de Trump para que un partido político se apodere de los mecanismos de votación sigue a una serie de medidas de su gobierno para intentar ejercer un mayor control sobre las elecciones estadounidenses, mientras él y sus aliados continúan haciendo afirmaciones falsas sobre su derrota en 2020.

La semana pasada, agentes del FBI incautaron papeletas y otros registros de votación de las elecciones de 2020 de un centro electoral del condado de Fulton, Georgia, donde sus aliados han perseguido durante años falsas afirmaciones de fraude electoral. The New York Times informó el lunes que Trump había hablado por teléfono con los agentes del FBI implicados en la redada del condado de Fulton, para elogiarlos y darles las gracias.

El Departamento de Justicia, que recientemente se ha politizado bajo el mandato de Trump, está exigiendo que numerosos estados, entre ellos Minnesota, entreguen sus censos electorales completos mientras el gobierno de Trump intenta crear un archivo nacional de votantes.

En marzo, Trump firmó una orden ejecutiva que intentaba introducir cambios significativos en el proceso electoral, como requerir pruebas documentales de ciudadanía y exigir que todos los votos por correo se recibieran antes del cierre de las urnas el día de las elecciones. Pero ese esfuerzo en gran medida ha sido rechazado por los tribunales.

En las redes sociales, Trump ha impulsado cambios aún más drásticos. En agosto, escribió que quería poner fin al voto por correo y, potencialmente, al uso de máquinas de votación.

Las afirmaciones del presidente sobre el fraude electoral han sido desmentidas una y otra vez, tanto por revisiones independientes como por funcionarios republicanos. Una revisión de las elecciones de 2024 por parte del gobierno de Trump, que comenzó el año pasado, había encontrado pocas pruebas de fraude electoral generalizado por parte de no ciudadanos hasta el mes pasado, informó el Times.

La gente camina para emitir su voto anticipado el último día de votación anticipada en Michigan, en un centro de votación en Lansing, Michigan, el 3 de noviembre de 2024. Carlos Osorio

Según el periódico, la escalada de comentarios de Trump sobre las elecciones se produce en un momento en que los demócratas han superado al Partido Republicano en una serie de contiendas. Nueva Jersey y Virginia eligieron gobernadores demócratas en noviembre, y el sábado, un demócrata ganó una elección especial para un escaño en el Senado del estado de Texas por 14 puntos porcentuales en un distrito que Trump había ganado por 17 puntos en 2024, un cambio drástico.

El Poder Ejecutivo tiene algunas facultades en materia electoral, como el envío de observadores del derecho al voto del Departamento de Justicia a los centros de votación, como hizo el año pasado en California y Nueva Jersey.

Pero los comentarios de Trump del lunes, en los que afirmaba que los republicanos “deberían asumir el control del voto” y “nacionalizarlo”, llevarían el papel del gobierno federal a un nivel nunca antes visto en este país, lo cual, según los expertos, usurpa las facultades que la Constitución otorga a los estados.

“Hay un pequeño problema: la Constitución impide federalizar las elecciones”, declaró a CNN la secretaria de Estado de Colorado, la demócrata Jena Griswold. “Es muy alarmante que Trump siga usando su plataforma para socavar las elecciones estadounidenses. Estos ataques están fracasando en gran medida, pero debemos tomarnos en serio estos comentarios”.

Desde entonces, la Casa Blanca ha intentado restar importancia a las declaraciones de Trump, afirmando el martes que simplemente estaba expresando su apoyo a la Ley SAVE, en espera de una legislación que exigiría a las personas demostrar su ciudadanía antes de registrarse para votar. (El proyecto de ley pretende combatir el voto ilegal de inmigrantes indocumentados, que, según estudios, ocurre a un nivel microscópico).

Una niña está con su padre mientras vota en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 en el Departamento de Policía de Detroit, en Michigan, el 5 de noviembre de 2024. Emily Elconin

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, declaró el martes que Trump se refería a una legislación que exigiría a las personas demostrar su ciudadanía estadounidense al registrarse para votar.

“A lo que se refería el presidente es a la Ley SAVE, una ley enorme y sensata que los republicanos han apoyado y que el presidente Trump se ha comprometido a promulgar durante su mandato”, dijo Leavitt.

“No creo que ninguna persona racional y honesta esté en desacuerdo con la idea de exigir a los ciudadanos de este país que presenten una identificación antes de votar en una elección federal, o, francamente, en cualquier elección, y eso es algo que el presidente desea que suceda”.

Pero Trump nunca mencionó la Ley SAVE durante el podcast ni en su aparición en el Despacho Oval el martes. Y, en cualquier caso, la Ley SAVE no federaliza las elecciones.

Leavitt afirmó que “el presidente cree en la Constitución de Estados Unidos”, pero que también creía que se habían producido “mucho fraude e irregularidades en las elecciones estadounidenses”.

Durante su entrevista con Bongino, Trump vinculó su deseo de control partidista de los mecanismos de votación a la agenda de su gobierno para encontrar y deportar a los migrantes indocumentados de las ciudades estadounidenses.

“Si los republicanos no los expulsan, nunca volverás a ganar unas elecciones como republicano”, dijo en referencia a los migrantes indocumentados. “Es una locura que se pueda conseguir que esta gente vote. Si no hacemos que se vayan, mira, los republicanos no volverán a ganar otras elecciones”.

Según The New York Times, no hay pruebas de que un número significativo de no ciudadanos haya votado en ninguna elección estadounidense. Una auditoría realizada en 2024 por el secretario de estado de Georgia descubrió que solo 20 de los 8,2 millones de personas registradas para votar en Georgia no eran ciudadanos, y solo nueve habían votado alguna vez.

Apenas 44 palabras de la Constitución de Estados Unidos lo cuentan todo. La parte clave que regula la administración de las elecciones es el Artículo I, Sección IV, conocido como la “Cláusula Electoral.

Dice: “Los tiempos, lugares y manera de celebrar elecciones para senadores y representantes serán prescritos en cada estado por la legislatura del mismo; pero el Congreso podrá en cualquier momento mediante ley hacer o alterar dichas reglamentaciones, excepto en lo referente a los lugares de elección de senadores”.