Presidente del Consejo Europeo acusa a Putin de “elegir la guerra en lugar de la paz”

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que a estas alturas, y tras los “ataques brutales” lanzados sobre Ucrania en los últimos días, está ya “claro” que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, “elige la guerra en lugar de la paz”.

Costa trasladó personalmente sus condolencias por las víctimas de los últimos bombardeos al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, con quien habló por teléfono de “la necesidad de incrementar la presión sobre Rusia”. “Ucrania puede contar con Europa”, resaltó en su cuenta de la red social X.

In my call with President @ZelenskyyUa today, I expressed my deepest condolences for the victims of Russia’s latest brutal attacks.



We discussed ongoing efforts to reinforce Ukraine’s defences through reliable, long-term security guarantees and the need to increase pressure on… — António Costa (@eucopresident) August 29, 2025

Costa y Zelensky han hablado de las distintas formas de colaboración, entre ellas las garantías de seguridad que reclama Kiev y que, según el presidente ucraniano, deben incluir una futura integración del país en la Unión Europea. Espera, de hecho, que “pronto” pueda haber avances en este proceso de adhesión.

Zelensky reiteró, por su parte, que sigue “dispuesto” a verse cara a cara con Putin, pero no percibe ninguna voluntad del lado ruso. “Por eso se necesita más presión. Contamos con que el decimonoveno paquete de sanciones de la UE (contra Rusia) sea muy contundente”, aseguró.