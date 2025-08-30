SUSCRÍBETE
Mundo

Presidente del Consejo Europeo acusa a Putin de “elegir la guerra en lugar de la paz”

António Costa, además, dio a conocer que le ofreció toda la ayuda al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para incrementar la presión europea sobre Rusia.

Por 
Europa Press
Presidente del Consejo Europeo, António Costa. Archivo Consejo Europeo. SIERAKOWSKI FREDERIC

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó que a estas alturas, y tras los “ataques brutales” lanzados sobre Ucrania en los últimos días, está ya “claro” que el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, “elige la guerra en lugar de la paz”.

Costa trasladó personalmente sus condolencias por las víctimas de los últimos bombardeos al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, con quien habló por teléfono de “la necesidad de incrementar la presión sobre Rusia”. “Ucrania puede contar con Europa”, resaltó en su cuenta de la red social X.

Costa y Zelensky han hablado de las distintas formas de colaboración, entre ellas las garantías de seguridad que reclama Kiev y que, según el presidente ucraniano, deben incluir una futura integración del país en la Unión Europea. Espera, de hecho, que “pronto” pueda haber avances en este proceso de adhesión.

Zelensky reiteró, por su parte, que sigue “dispuesto” a verse cara a cara con Putin, pero no percibe ninguna voluntad del lado ruso. “Por eso se necesita más presión. Contamos con que el decimonoveno paquete de sanciones de la UE (contra Rusia) sea muy contundente”, aseguró.

