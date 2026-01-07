Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha confirmado este miércoles que llevará a la Cámara de los Comunes la decisión sobre el despliegue de medios militares británicos en Ucrania, en el marco de la Fuerza Multinacional una vez se alcance un acuerdo de alto el fuego con Rusia.

Starmer ha dado cuenta ante el Parlamento británico de la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania que este martes en París concretó el tipo de garantías de seguridad vinculantes que ofrecerá a Kiev en el escenario posguerra.

Aunque no ha desgranado el acuerdo, Starmer ha insistido en que contará más detalles sobre la participación británica en una intervención específica ante la Cámara de los Comunes y que si se confirma el despliegue en el terreno, “los parlamentarios tendrán voto” en esta decisión.

Reino Unido y Francia se comprometieron el martes a liderar el eventual despliegue de tropas internacionales en Ucrania, encuadradas en el marco de las garantías a Ucrania para reforzar su seguridad en el contexto de posguerra.

En la declaración de intenciones firmada por el primer ministro británico y el presidente francés, Emmanuel Macron, ambas potencias se comprometen ante Kiev a “desplegar unidades”, junto a contingentes de los países que contribuyan a la eventual Fuerza Multinacional en territorio ucraniano “para apoyar las capacidades de Ucrania de disuadir a terceros países de llevar a cabo nuevos ataques contra su territorio”.