SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Reino Unido y Francia se comprometieron el martes a liderar el eventual despliegue de tropas internacionales en Ucrania.

    Por 
    Europa Press
    Foto: AFP ROMAN PILIPEY

    El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha confirmado este miércoles que llevará a la Cámara de los Comunes la decisión sobre el despliegue de medios militares británicos en Ucrania, en el marco de la Fuerza Multinacional una vez se alcance un acuerdo de alto el fuego con Rusia.

    Starmer ha dado cuenta ante el Parlamento británico de la reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania que este martes en París concretó el tipo de garantías de seguridad vinculantes que ofrecerá a Kiev en el escenario posguerra.

    Aunque no ha desgranado el acuerdo, Starmer ha insistido en que contará más detalles sobre la participación británica en una intervención específica ante la Cámara de los Comunes y que si se confirma el despliegue en el terreno, “los parlamentarios tendrán voto” en esta decisión.

    Reino Unido y Francia se comprometieron el martes a liderar el eventual despliegue de tropas internacionales en Ucrania, encuadradas en el marco de las garantías a Ucrania para reforzar su seguridad en el contexto de posguerra.

    En la declaración de intenciones firmada por el primer ministro británico y el presidente francés, Emmanuel Macron, ambas potencias se comprometen ante Kiev a “desplegar unidades”, junto a contingentes de los países que contribuyan a la eventual Fuerza Multinacional en territorio ucraniano “para apoyar las capacidades de Ucrania de disuadir a terceros países de llevar a cabo nuevos ataques contra su territorio”.

    Más sobre:UcraniaRusiaGuerraTropas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    Secuestro psicológico y un plan diseñado desde la cárcel: los detalles de la millonaria estafa que sufrió Amparo Noguera

    Desde el estallido hasta el gobierno de Boric: el gran congreso que prepara el FA para revisar y repensar el partido

    Lo más leído

    1.
    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    Delcy Rodríguez desafía a Washington y afirma que Venezuela “no está gobernada por agentes externos”

    2.
    “No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump

    “No puede ser transferido”: Instituto Nobel responde a Machado tras su idea de compartir Nobel de la Paz con Trump

    3.
    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia

    Estados Unidos confirma que baraja el uso del Ejército entre sus opciones para tomar el control de Groenlandia

    4.
    Francia llama a una “respuesta conjunta” de Europa a la “intimidación” de Trump sobre Groenlandia

    Francia llama a una “respuesta conjunta” de Europa a la “intimidación” de Trump sobre Groenlandia

    5.
    Muere Aldrich Ames, el agente de la CIA condenado por espiar para Moscú y cuya traición causó la ejecución de innumerables fuentes

    Muere Aldrich Ames, el agente de la CIA condenado por espiar para Moscú y cuya traición causó la ejecución de innumerables fuentes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brighton en TV y streaming

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 6 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades
    Chile

    El equipo “antiflancos” de Kast para revisar antecedentes de futuras autoridades

    Eutanasia en suspenso: las maniobras que traban su avance y dejan en la cornisa al proyecto que empuja el gobierno

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales
    Negocios

    FES: Consejo Fiscal insiste en que desembolsos deben contabilizarse como gasto y plantea tres riesgos fiscales

    Cuando la ideología está por sobre las personas

    Economía con viento a favor, pero con cautela sobre el cobre y reformas estructurales: las perspectivas de Landerretche, Cifuentes y Vergara para 2026

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?
    Tendencias

    ¿Qué significa que hayan declarado al río Mapocho como humedal urbano?

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035
    El Deportivo

    Millones, estadios y plazos: el plan de Chile y Sudamérica para lograr la inédita sede del Mundial de Rugby de 2035

    Escándalo mundial: torneo profesional le da invitación a una tenista que no sabía tomar la raqueta

    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl
    Cultura y entretención

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Javiera Mena agenda show en Blondie

    Destacan recuperación “casi milagrosa” de Angelo Pierattini tras accidente automovilístico

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa
    Mundo

    Venezuela tensa relación entre Washington y Moscú: EE.UU. toma control de petrolero con bandera rusa

    Estados Unidos intercepta un petrolero ruso por “violaciones de las sanciones estadounidenses”

    Primer ministro de Reino Unido llevará a la Cámara de los Comunes el eventual despliegue de tropas británicas en Ucrania

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo
    Paula

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro