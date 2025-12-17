SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Según señaló Putin, "no fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra en 2022; fueron las fuerzas destructivas en Ucrania, apoyadas por Occidente".

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha acusado este miércoles a los países europeos de haber arrastrado a Ucrania de manera deliberada a la guerra y ha criticado que estén incitando el miedo a un gran conflicto global. “Esto es un disparate”, ha dicho.

    La amenaza rusa a los países europeos “es una mentira deliberada” que no tiene en cuenta los intereses de la sociedad europea, ha dicho Putin durante una reunión este miércoles con la plana mayor del Ministerio de Defensa, en la que se ha hecho balance, entre otras cuestiones, de este último de año de guerra en Ucrania.

    “En Europa, a sus ciudadanos les meten en la cabeza el miedo a un inevitable choque con Rusia (...) y están aumentando cada vez más la histeria”, ha dicho Putin, quien ha advertido de que el fracaso de cualquier negociación recaerá en aquellos que insisten en utilizar “el lenguaje de la fuerza” con Rusia.

    “La verdad es que Rusia siempre, en las circunstancias más difíciles, se ha esforzado hasta el final, allí donde había la más mínima posibilidad, por encontrar soluciones diplomáticas a las contradicciones y conflictos”, ha asegurado.

    “No fuimos nosotros quienes comenzamos la guerra en 2022; fueron las fuerzas destructivas en Ucrania, apoyadas por Occidente; en esencia, fue el propio Occidente quien inició esta guerra”, ha valorado el presidente Putin.

    Con todo, el presidente ruso ha destacado que todos los intentos por acabar con Rusia --ya sea por medios militares, respaldando “el separatismo y el terrorismo, o en forma de sanciones--, “han fracasado por completo”.

    Aún así, el jefe del Kremlin ha expresado la predisposición de las autoridades rusas a negociar con sus pares europeas para “resolver por vía pacífica todos los problemas que surgieron en los últimos años”, si bien ha lamentado que es poco probable debido a la postura que mantiene de la actual clase dirigente occidental.

    No obstante, Putin ha advertido de que Rusia recurrirá a la fuerza para lograr “la liberación de sus tierras históricas” -en alusión al este de Ucrania- si Kiev y “sus patrocinadores extranjeros” continúan negándose a negociar de manera seria.

    En ese sentido, ha celebrado que en 2025, las fuerzas rusas lograron “liberar” más de 300 localidades del este de Ucrania. “Nos enorgullecemos de las hazañas de nuestros soldados que luchan en el frente”, ha ensalzado, destacando también las “cientos de miles” de deserciones que ha sufrido el Ejército ucraniano.

    El jefe del Kremlin también ha tenido un guiño para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldando en parte su idea de que con él en la Casa Blanca esta guerra no hubiera tenido lugar. “Esto podría ser así porque la administración anterior provocó de manera deliberada este conflicto armado”, ha dicho.

    Putin también ha tenido palabras de elogio para los “camaradas norcoreanos”, quien resultaron fundamentales para la “liberación” de la provincia de Kursk. “Hombro con hombro con los soldados rusos, combatieron con valentía y coraje al enemigo” y participaron en trabajos complejos de retirada de minas, ha reconocido.

