SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    QatarEnergy confirma “daños considerables” en complejo de gas natural licuado de Ras Laffan tras ataque iraní

    El Ministerio de Relaciones Exteriores catarí condenó la ofensiva contra la ciudad industrial, afirmando que es una "peligrosa escalada, una flagrante violación de la soberanía y una amenaza directa a su seguridad nacional".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Vista de la planta de producción de gas natural licuado en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar. Foto: Stringer/dpa/Europa Press.

    La empresa petrolera QatarEnergy confirmó este miércoles “daños considerables” tras un ataque con misiles por parte de Irán contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan, situado a 80 kilómetros al norte de Doha, después de que la Guardia Revolucionaria iraní ordenara evacuar la zona por posibles “contraataques”.

    “Los equipos de respuesta de emergencia fueron desplegados de inmediato para contener los incendios, ya que los daños fueron considerables. Todo el personal está a salvo y, hasta el momento, no se han reportado víctimas”, señaló la empresa en un breve mensaje publicado en redes sociales.

    La cartera de Defensa catarí detalló que se lanzaron cinco misiles balísticos desde Irán, aunque cuatro de los proyectiles pudieron ser interceptados por sus fuerzas armadas. Fue justamente el quinto el que cayó en la ciudad industrial de Ras Laffan, al norte de la capital de Qatar, desatándose un incendio que pudo ser controlado por los equipos de la Defensa Civil, según confirmó el Ministerio del Interior.

    Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores catarí condenó “enérgicamente” el brutal ataque iraní contra el complejo, que provocó “incendios y graves daños a las instalaciones”. “(Se) considera este ataque una peligrosa escalada, una flagrante violación de la soberanía del Estado y una amenaza directa a su seguridad nacional y a la estabilidad de la región”, agregó.

    En ese sentido, reiteró que este es “un enfoque irresponsable que socava la seguridad regional y amenaza la paz internacional”. “El Estado de Qatar se reserva el derecho a responder, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y con el derecho a la legítima defensa garantizado por el Derecho Internacional”, argumentó la cartera.

    El ataque se produjo luego de que la Guardia Revolucionaria ordenara la evacuación de cinco instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Arabia Saudí por considerarlas “objetivos legítimos”, advirtiendo de que habrá “contraataques” en las próximas horas, poco después de que las autoridades denunciaran una ofensiva contra el yacimiento de gas de South Pars.

    Entre los blancos mencionados, además de Ras Laffan, se encontraban la refinería saudí Samref, el yacimiento de gas emiratí de Al Hosn, el complejo petroquímico saudí de Jubail, así como el complejo petroquímico qatarí de Mesaied, junto a la empresa Mesaieed Holding Company, filial de la estadounidense Chevron que también se ubica en Qatar.

    Arabia Saudí “frustra” ataques a planta de gas

    Unas horas antes, las autoridades de Arabia Saudí habían anunciado que pudieron “frustrar” dos ataques con drones contra una planta de gas situada en el este del país, en el marco de la misma oleada de ataques efectuada por Irán.

    El Ministerio de Defensa saudí señaló en un breve mensaje en redes sociales que sus fuerzas lograron “frustrar un segundo intento de ataque con drones contra una planta de gas en la región Oriental”.

    En minutos previos, la cartera militar del país había indicado que interceptaron y derribado “cinco drones que intentaron acercarse a una de las instalaciones energéticas” en la misma región, que limita con Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

    También la capital saudí, Riad, fue objeto de ataques recientemente, si bien el Ministerio de Defensa indicó que fueron interceptados y derribados “cuatro misiles balísticos” lanzados contra la localidad, uno de ellos cayó “cerca de una refinería al sur de Riad”.

    La Defensa Civil Saudí indicó que cuatro personas resultaron heridas a causa de la caída de “metralla sobre una zona residencial” de la capital saudí, lo que también provocó “daños materiales limitados”.

    Más sobre:QatarQatarEnergyGas naturalAtaqueIránRas LaffanGuardia RevolucionariaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    FED mantiene las tasas de interés en Estados Unidos y mercados globales reaccionan con fuertes caídas

    Luis Felipe Irarrázaval: “Hoy vemos optimismo, más clientes tienen planes o están preparándose para invertir más en Chile”

    Economía chilena crece 2,5% en 2025 y gobierno de Boric cierra con alza promedio de 2%

    CEO de Antofagasta Minerals por visión del gobierno de acelerar permisos: “Es favorable para la industria”

    Rodrigo Álvarez llegará al directorio de una de las cascadas de Julio Ponce

    Ejecutivo sigue analizando cómo enfrentar alza de combustibles, mientras parafina sube otros $107 el litro y bordeará los $1.400

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    La lluvia podría alcanzar Santiago: anuncian la llegada de un sistema frontal a la Región Metropolitana

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Cómo controlar el colesterol “malo” para reducir el riesgo de infartos y ACV, según las nuevas guías de manejo

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Servicios

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Sube la parafina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    Bono de Invierno 2026: revisa con el RUT si corresponde el pago de $80 mil

    “Conociendo las necesidades de las FF.AA”: Presidente Kast sostiene reuniones con el alto mando del Ejército y la Armada
    Chile

    “Conociendo las necesidades de las FF.AA”: Presidente Kast sostiene reuniones con el alto mando del Ejército y la Armada

    Roberto Ampuero a la ONU: Presidente Kast designa nuevos embajadores para organismos internacionales

    Tras allanamientos en cerro de Valparaíso: Carabineros detiene a dos sujetos por secuestro extorsivo realizado en Limache

    FED mantiene las tasas de interés en Estados Unidos y mercados globales reaccionan con fuertes caídas
    Negocios

    FED mantiene las tasas de interés en Estados Unidos y mercados globales reaccionan con fuertes caídas

    Luis Felipe Irarrázaval: “Hoy vemos optimismo, más clientes tienen planes o están preparándose para invertir más en Chile”

    Economía chilena crece 2,5% en 2025 y gobierno de Boric cierra con alza promedio de 2%

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado
    Tendencias

    Qué es el tinnitus y a qué función importante del cuerpo está conectado

    “Cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”: el presidente de Cuba responde a amenazas de Trump

    Nayib Bukele cambia la constitución en El Salvador e instala la cadena perpetua para “asesinos, violadores y terroristas”

    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino
    El Deportivo

    Contra potencias en casa: la selección de vóleibol conoce a sus rivales para el Mundial Sub 17 femenino

    Champions League: Barcelona se sale de los márgenes y propina una goleada histórica a Newcastle para meterse en cuartos

    Natalia Duco explica la suma urgencia a la reforma a las SADP: “El 95% de las cosas que trae la ley son de común acuerdo”

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2
    Cultura y entretención

    Disney confirma fechas de estreno de Los Increíbles 3 y Lilo & Stitch 2

    U. de Chile entrega importante galardón a José Soza, Diana Sanz y Marco Antonio de la Parra

    En Rapa Nui y con John Malkovich: Wild Horse Nine muestra sus primeras imágenes

    Funcionarios de inteligencia de EE.UU. contradicen afirmaciones de Trump sobre la guerra con Irán ante el Senado
    Mundo

    Funcionarios de inteligencia de EE.UU. contradicen afirmaciones de Trump sobre la guerra con Irán ante el Senado

    Pezeshkian condena los ataques a infraestructura energética iraní y avisa de efectos “incontrolables” para el mundo

    QatarEnergy confirma “daños considerables” en complejo de gas natural licuado de Ras Laffan tras ataque iraní

    La importancia de hidratarse (bien)
    Paula

    La importancia de hidratarse (bien)

    Tiradito vegetal

    Autonomía económica: la libertad de poder decidir