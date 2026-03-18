QatarEnergy confirma “daños considerables” en complejo de gas natural licuado de Ras Laffan tras ataque iraní

Vista de la planta de producción de gas natural licuado en la ciudad industrial de Ras Laffan, en Qatar. Foto: Stringer/dpa/Europa Press.

La empresa petrolera QatarEnergy confirmó este miércoles “daños considerables” tras un ataque con misiles por parte de Irán contra el complejo de gas natural licuado de Ras Laffan, situado a 80 kilómetros al norte de Doha, después de que la Guardia Revolucionaria iraní ordenara evacuar la zona por posibles “contraataques”.

“Los equipos de respuesta de emergencia fueron desplegados de inmediato para contener los incendios, ya que los daños fueron considerables. Todo el personal está a salvo y, hasta el momento, no se han reportado víctimas” , señaló la empresa en un breve mensaje publicado en redes sociales.

QatarEnergy Statement on Missile Attacks on Ras Laffan Industrial City



QatarEnergy confirms that Ras Laffan Industrial City this evening has been the subject of missile attacks.



Emergency response teams were deployed immediately to contain the resulting fires, as extensive… — QatarEnergy (@qatarenergy) March 18, 2026

La cartera de Defensa catarí detalló que se lanzaron cinco misiles balísticos desde Irán, aunque cuatro de los proyectiles pudieron ser interceptados por sus fuerzas armadas. Fue justamente el quinto el que cayó en la ciudad industrial de Ras Laffan, al norte de la capital de Qatar, desatándose un incendio que pudo ser controlado por los equipos de la Defensa Civil, según confirmó el Ministerio del Interior.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores catarí condenó “enérgicamente” el brutal ataque iraní contra el complejo, que provocó “incendios y graves daños a las instalaciones”. “(Se) considera este ataque una peligrosa escalada, una flagrante violación de la soberanía del Estado y una amenaza directa a su seguridad nacional y a la estabilidad de la región”, agregó.

En ese sentido, reiteró que este es “un enfoque irresponsable que socava la seguridad regional y amenaza la paz internacional”. “El Estado de Qatar se reserva el derecho a responder, de conformidad con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y con el derecho a la legítima defensa garantizado por el Derecho Internacional” , argumentó la cartera.

El ataque se produjo luego de que la Guardia Revolucionaria ordenara la evacuación de cinco instalaciones energéticas en Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar y Arabia Saudí por considerarlas “objetivos legítimos”, advirtiendo de que habrá “contraataques” en las próximas horas, poco después de que las autoridades denunciaran una ofensiva contra el yacimiento de gas de South Pars.

Entre los blancos mencionados, además de Ras Laffan, se encontraban la refinería saudí Samref, el yacimiento de gas emiratí de Al Hosn, el complejo petroquímico saudí de Jubail, así como el complejo petroquímico qatarí de Mesaied, junto a la empresa Mesaieed Holding Company, filial de la estadounidense Chevron que también se ubica en Qatar.

Arabia Saudí “frustra” ataques a planta de gas

Unas horas antes, las autoridades de Arabia Saudí habían anunciado que pudieron “frustrar” dos ataques con drones contra una planta de gas situada en el este del país, en el marco de la misma oleada de ataques efectuada por Irán.

El Ministerio de Defensa saudí señaló en un breve mensaje en redes sociales que sus fuerzas lograron “frustrar un segundo intento de ataque con drones contra una planta de gas en la región Oriental” .

The spokesperson for the Ministry of Defense of the Kingdom of Saudi Arabia: Two ballistic missiles that were launched towards the Eastern Province were intercepted and destroyed. https://t.co/y7kbRriWAd — Fahad Nazer فهد ناظر (@KSAEmbassySpox) March 18, 2026

En minutos previos, la cartera militar del país había indicado que interceptaron y derribado “cinco drones que intentaron acercarse a una de las instalaciones energéticas” en la misma región, que limita con Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán.

También la capital saudí, Riad, fue objeto de ataques recientemente, si bien el Ministerio de Defensa indicó que fueron interceptados y derribados “cuatro misiles balísticos” lanzados contra la localidad, uno de ellos cayó “cerca de una refinería al sur de Riad”.

La Defensa Civil Saudí indicó que cuatro personas resultaron heridas a causa de la caída de “metralla sobre una zona residencial” de la capital saudí, lo que también provocó “daños materiales limitados”.