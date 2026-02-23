SUSCRÍBETE
    Mundo

    Quiénes podrían suceder a “El Mencho”: los nombres que emergen tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

    La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes abre una pugna interna en el CJNG, con al menos cuatro figuras disputando el liderazgo de la organización criminal.

    Por 
    Roberto Martínez

    La confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante un operativo federal en el estado de Jalisco, en México, reactivó las alertas sobre el futuro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    Considerado uno de los grupos criminales más violentos y con mayor capacidad operativa en México, el cártel enfrenta ahora un delicado proceso de reacomodo interno que podría derivar en disputas por el poder o incluso en la fragmentación de sus células regionales.

    El operativo que terminó con la vida del líder -también conocido como “El señor de los gallos”- tuvo efectos inmediatos, tales como bloqueos en carreteras, quema de vehículos y suspensión de actividades escolares en varios estados del país, entre ellos Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Oaxaca.

    En ese contexto, autoridades locales advierten que el vacío de liderazgo podría intensificar la violencia, mientras distintos actores buscan consolidar el control del grupo.

    “El Sapo”

    Según consigna el medio El Heraldo, uno de los nombres que aparece con más fuerza como posible sucesor es Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”.

    Según reportes de inteligencia, es descrito como un “operador clave” con capacidad para coordinar células armadas y dirigir operaciones en distintas regiones del país.

    Su influencia habría crecido gracias a su cercanía con el círculo familiar de “El Mencho”, lo que le permitió ganar respaldo dentro de la estructura criminal.

    Además, agencias estadounidenses lo han identificado como un integrante de alto nivel, vinculado a estrategias de reclutamiento, entrenamiento y control territorial, factores que lo posicionan como un candidato con opciones reales de asumir el liderazgo.

    “El 03”

    Otro perfil relevante es Juan Carlos Valencia González, conocido como “El 03” e identificado como hijastro del líder abatido.

    Informes de seguridad lo posicionan como un operador estratégico, especialmente tras la captura o neutralización de otros mandos del CJNG.

    Su actividad se concentraría en zonas del sureste de Jalisco y áreas colindantes, además de estar vinculado al tráfico de drogas hacia el extranjero.

    Cabe mencionar que la cercanía familiar y su rol operativo lo convierten en una figura relevante dentro de la disputa interna por el mando.

    “El Jardinero” y “El Doble R”

    En los reportes también aparece Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, señalado como responsable del esquema de seguridad interna del CJNG y de la protección directa de “El Mencho”.

    Investigaciones lo vinculan con control territorial en estados como Zacatecas, Guerrero, Nayarit, Jalisco y Michoacán, lo que le otorgaría una base operativa significativa.

    Otro nombre es Ricardo Ruíz Velasco, alias “El Doble R”. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo identifica como líder de una unidad de fuerzas especiales del cártel, además de atribuirle funciones clave en comunicación y propaganda, un componente central en la estrategia de intimidación y control del CJNG.

