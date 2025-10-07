Reportan que Trump ordenó detener contactos diplomáticos que buscaban acuerdo con Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, canceló los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con Venezuela, según funcionarios estadounidenses citados por el diario The New York Times (NYT).

Según el reporte, la última jugada del mandatario republicano “allana el camino para una posible escalada militar contra el narcotráfico o el gobierno de Nicolás Maduro”.

Esto, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que Washington desplegara a fines de agosto ocho buques de guerra y un submarino nuclear en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, con el fin de combatir el “narcotráfico”.

Desde entonces, al menos 21 personas han muerto en ataques estadounidenses contra pequeñas embarcaciones que, según el gobierno de Trump, transportaban drogas desde Venezuela.

Posible escalada militar

El NYT recordó que Richard Grenell, enviado de Trump a Venezuela y director ejecutivo del Centro Kennedy, ha estado liderando las negociaciones con el propio Nicolás Maduro y otros altos cargos venezolanos.

Sin embargo -agrega el medio- durante una reunión con altos mandos militares el jueves, Trump llamó a Grenell y le instruyó que cesara toda comunicación diplomática, incluidas sus conversaciones con Maduro.

Cabe recordar que la administración Trump acusa al gobernante venezolano ser el líder de una organización criminal llamada Cartel de los Soles y ha ofrecido una recompensa de US$ 50 millones por información que lleve a su arresto.

Y según el reporte del NYT, funcionarios estadounidenses han afirmado que el gobierno del republicano ha elaborado “múltiples planes militares para una escalada”, las que podrían incluir planes diseñados para expulsar a Maduro del poder.

Según una fuente de la Casa Blanca citada por el diario estadounidense, Trump está dispuesto a usar “todos los elementos del poder estadounidense” para impedir que ingresen drogas a Estados Unidos y que ha sido claro en sus mensajes a Maduro para poner fin al narcotráfico venezolano.