SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Reportan que Trump ordenó detener contactos diplomáticos que buscaban acuerdo con Venezuela

Según The New York Times, la medida allana el camino para una posible escalada militar contra el narcotráfico o el gobierno de Nicolás Maduro.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
maduro-trump

El presidente de EE.UU., Donald Trump, canceló los esfuerzos para alcanzar un acuerdo diplomático con Venezuela, según funcionarios estadounidenses citados por el diario The New York Times (NYT).

Según el reporte, la última jugada del mandatario republicano “allana el camino para una posible escalada militar contra el narcotráfico o el gobierno de Nicolás Maduro”.

Esto, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, luego de que Washington desplegara a fines de agosto ocho buques de guerra y un submarino nuclear en el mar Caribe, frente a las costas venezolanas, con el fin de combatir el “narcotráfico”.

Desde entonces, al menos 21 personas han muerto en ataques estadounidenses contra pequeñas embarcaciones que, según el gobierno de Trump, transportaban drogas desde Venezuela.

Posible escalada militar

El NYT recordó que Richard Grenell, enviado de Trump a Venezuela y director ejecutivo del Centro Kennedy, ha estado liderando las negociaciones con el propio Nicolás Maduro y otros altos cargos venezolanos.

Sin embargo -agrega el medio- durante una reunión con altos mandos militares el jueves, Trump llamó a Grenell y le instruyó que cesara toda comunicación diplomática, incluidas sus conversaciones con Maduro.

Cabe recordar que la administración Trump acusa al gobernante venezolano ser el líder de una organización criminal llamada Cartel de los Soles y ha ofrecido una recompensa de US$ 50 millones por información que lleve a su arresto.

Y según el reporte del NYT, funcionarios estadounidenses han afirmado que el gobierno del republicano ha elaborado “múltiples planes militares para una escalada”, las que podrían incluir planes diseñados para expulsar a Maduro del poder.

Según una fuente de la Casa Blanca citada por el diario estadounidense, Trump está dispuesto a usar “todos los elementos del poder estadounidense” para impedir que ingresen drogas a Estados Unidos y que ha sido claro en sus mensajes a Maduro para poner fin al narcotráfico venezolano.

Más sobre:EE.UU.TrumpVenezuelaMaduronarcotráfico

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Municipalidad de La Florida denuncia amenazas contra funcionarios por desalojo de Campamento Dignidad

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast

A ley proyecto que crea figura jurídica de “ausente por desaparición forzada”

Académicos, investigadores y casos fraudulentos: los médicos “grandes emisores” de licencias identificados por la Suseso

Comando de Matthei bajo presión: busca fórmulas para estrechar la diferencia con Kast

DC sostiene sus reparos con el programa de Jara tras la inclusión del aborto

Lo más leído

1.
Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

2.
Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

Viuda del “Rey de Meiggs” apunta contra Kaminski en declaración ante la Fiscalía: “Yo siento que él oculta información”

3.
ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

ProCultura: tribunal declara inadmisible apelación de la Fiscalía para evitar que causa de Orrego se traslade a Santiago

4.
Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

Cadem: Jara aumenta distancia con Kast en intención de voto en primera vuelta presidencial

5.
La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

La FIFA modifica el horario del cruce entre Chile y México por los octavos de final en el Mundial Sub 20

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

5 señales “extrañas” que podrían indicar un infarto, según los cardiólogos

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Servicios

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Estos son los descuentos en bencina disponibles en octubre para ahorrar hasta $300 por litro

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Chayanne confirma nueva fecha en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Municipalidad de La Florida denuncia amenazas contra funcionarios por desalojo de Campamento Dignidad
Chile

Municipalidad de La Florida denuncia amenazas contra funcionarios por desalojo de Campamento Dignidad

Gobernadores de Chile Vamos reafirman apoyo a Evelyn Matthei tras descuelgue de Diego Paco en favor de Kast

A ley proyecto que crea figura jurídica de “ausente por desaparición forzada”

Encuesta Mercer: 68% de las firmas ha visto algún tipo de impacto en cadena productiva por Ley de 40 horas
Negocios

Encuesta Mercer: 68% de las firmas ha visto algún tipo de impacto en cadena productiva por Ley de 40 horas

Fondo soberano sube 6,8% en lo que va del año y podría terminar 2025 sin giros por primera vez desde 2017

Gremios de la construcción llevan al TDLC nueva norma sobre conexión de proyectos al suministro eléctrico

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty
Tendencias

El aumento en el precio de Xbox Game Pass muestra las costuras de las pérdidas por Call of Duty

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Qué son las células T, el importante descubrimiento para la salud que ganó el Premio Nobel de Medicina

Internado en su casa y con pronostico reservado: preocupación en Boca Juniors por Miguel Ángel Russo
El Deportivo

Internado en su casa y con pronostico reservado: preocupación en Boca Juniors por Miguel Ángel Russo

Colo Colo imparable en la Copa Libertadores Femenina: le gana a Sao Paulo y clasifica a cuartos de final

“La decisión de todas las decisiones”: el enigmático mensaje de LeBron James que alimenta las especulaciones sobre su retiro

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025
Finde

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”
Cultura y entretención

Matthew McConaughey habla de su nueva cinta: “Nunca había tenido tantos conflictos comprimidos en tan poco tiempo en pantalla”

La fundación DKMS llega al show de Guns N’ Roses en Chile y lanzan activación para crear conciencia en torno al cáncer

Steve Hackett & Genetics viene con su concierto “The Best of Genesis” a Chile

Reportan que Trump ordenó detener contactos diplomáticos que buscaban acuerdo con Venezuela
Mundo

Reportan que Trump ordenó detener contactos diplomáticos que buscaban acuerdo con Venezuela

Renuncia del primer ministro francés pone presión sobre Macron y profundiza temor por crisis económica

Arriesga hasta 18 años de cárcel: justicia argentina confirma procesamiento de expresidente Alberto Fernández

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?
Paula

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile