    Rusia afirma que Macron busca un diálogo con Moscú para “entrometerse” en las negociaciones sobre Ucrania

    “Pocos Estados europeos están haciendo tanto para socavar los esfuerzos negociadores ruso-estadounidenses como Francia”, apuntó la portavoz del ministerio de Exteriores ruso.

    Europa Press
    Gonzalo Fuentes

    El Gobierno de Rusia ha afirmado este jueves que el anuncio del presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre su disposición a retomar un diálogo como Moscú representa un intento de “entrometerse” en el proceso de negociaciones en Ucrania e “imponer opciones” en este proceso, tras dos rondas de negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

    “Tenemos todas las razones para creer que detrás de esto no está tanto la disposición a negociar seriamente con nuestro país respetando nuestros intereses fundamentales, sino el deseo de entrometerse en el proceso de negociación y tratar de imponernos las opciones de solución promovidas por la Unión Europea (UE) y la llamada Coalición de Voluntarios”, ha sostenido la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

    “No es un secreto que fue la parte francesa la que destruyó las relaciones bilaterales ruso-francesas y socavó la confianza en su propia capacidad para negociar”, ha dicho, antes de recordar que “hay negociaciones en marcha para el despliegue de contingentes militares de la OTAN, incluidas tropas francesas, en Ucrania, bajo un disfraz u otro”. “Pocos Estados europeos están haciendo tanto para socavar los esfuerzos negociadores ruso-estadounidenses como Francia”, ha criticado.

    En este sentido, Zajarova ha reseñado que Moscú “prefiere juzgar a algunos socios no por sus palabras y promesas, sino por sus acciones”, al tiempo que ha hecho hincapié en que “el impulso (de Macron para retomar conversaciones) solo puede ser aplaudido si los franceses van realmente a corregir sus errores”, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

    “Moscú ha estado y sigue estando abierto a un diálogo igualitario con cualquiera que quiera hacer una contribución constructiva para lograr una solución diplomática”, ha esgrimido la portavoz de la diplomacia rusa, que ha sostenido además que la UE “está evitando que el régimen de Kiev acepte compromisos a cambio de la promesa de darle todo lo necesario para sus acciones militares”.

    Zajarova ha puntualizado que “hasta que la UE no entienda que abordar las causas subyacentes del conflicto no es una concesión a Rusia, sino una contribución a la estabilidad y la seguridad a largo plazo del continente europeo, no tiene sentido hablar sobre su papel en una resolución pacífica, en cualquier tipo de capacidad”. Además, ha incidido en que la retórica y la posición de la UE “no permiten” a Moscú considerar que el bloque sea “negociador o incluso compañero de mesa (de negociaciones)”.

    Las palabras de Zajarova han llegado apenas dos días después de que el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, confirmara la reanudación de los contactos “a nivel técnico” con Francia, los cuales, “en caso de que sea necesario”, podrían llevar a la apertura de un diálogo “al más alto nivel” entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y Macron.

    El mandatario francés, que envió a un asesor a Moscú la semana pasada para el primer encuentro de este tipo desde que comenzó la guerra, apuntó el martes en una entrevista con el diario alemán ‘Suddeutsche Zeitung’ que “se han reanudado los canales de discusión entre las partes a nivel técnico”. “Mi deseo es compartir esto con mis socios europeos y poder abordar las cosas desde un punto de vista europeo bien organizado”, zanjó.

