Rusia dice estar dispuesta a mantener un “diálogo constructivo” con Chile tras elección de Kast

El presidente electo José Antonio Kast asiste a la misa por los 100 años de la Coronación de la Virgen del Carmen. Foto: Javier Torres/Aton Chile

En su conferencia de prensa semanal, la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zajárova, se refirió a los resultados de las elecciones presidenciales en Chile, en las que se impuso el candidato opositor José Antonio Kast.

“Saludamos la libre y democrática expresión de voluntad del pueblo chileno en las elecciones presidenciales de la República de Chile, en cuya segunda vuelta del 14 de diciembre del año en curso fue electo como nuevo Presidente del país el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast Rist", señaló Zajárova.

“Valoramos el principio declarado por el Presidente electo de basar su política de Estado en el sentido común, el pragmatismo y el abandono de dogmas ideológicos, en aras de los intereses y el bienestar de toda la sociedad chilena”, prosiguió la portavoz de la Cancillería de Rusia, quien recordó que “durante décadas, a la Federación de Rusia y la República de Chile las han unido los lazos de amistad, solidaridad y cooperación, que han marcado páginas brillantes de nuestra historia común".

Según Zajárova, “Rusia está dispuesta a mantener un diálogo constructivo con Chile sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, la consideración de los intereses nacionales y la adhesión a los valores tradicionales inherentes a nuestros pueblos".

La funcionaria rusa aprovechó la ocasión para ofrecer productos y servicios de su país. "Tenemos mucho que ofrecer a Chile. A partir de la experiencia en el desarrollo de nuestros vastos territorios, ofrecemos múltiples oportunidades para la construcción de infraestructura, principalmente energética, de transporte y de comunicaciones", dijo.

Y concluyó: “Asimismo, estamos dispuestos a intercambiar los logros más avanzados que disponemos en las esferas de salud y farmacéutica, servicios educativos y digitalización. Y, sin duda, el garantizo del orden público y la seguridad ciudadana, ámbito en el que las ciudades rusas ocupan posiciones líderes en el mundo. Nuestras puertas están abiertas a la cooperación en estas y muchas otras esferas".