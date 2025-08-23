SUSCRÍBETE
Mundo

Rusia pide reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por detención de sospechoso en el caso Nord Stream

Dmitri Polianski, representante ruso permanente ante Naciones Unidas, solicitó la cita tras la detención en Rimini de un ciudadano ucraniano que estaría involucrado en el sabotaje a los gasoductos ocurrido en septiembre de 2022.

Por 
Europa Press
Nord Stream. Archivo.

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, solicitó este viernes una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la organización para abordar el caso de la explosión de los gasoductos Nord Stream, tras la detención en Italia de un ciudadano ucraniano sospechoso del sabotaje de su infraestructura apenas unos meses después de la invasión rusa de Ucrania de febrero de 2022.

“En relación con la nueva información surgida sobre la detención de un sospechoso de organizar los atentados terroristas contra Nord Stream en septiembre de 2022, Rusia ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU”, anunció el representante ruso en un breve comunicado difundido a través de Telegram, que fue acompañado con un enlace a la noticia de la detención.

Con esta reunión, la delegación rusa busca, entre otros objetivos,“llamar la atención sobre los retrasos en la investigación alemana y su falta de transparencia ante el Consejo de Seguridad”, según aclaró el propio Polianski. “La presidencia panameña del CS (Consejo de Seguridad) la ha programado para las 16.00 horas de Nueva York (23.00 hora de Moscú) del 26 de agosto”, concluye la comunicación.

Nord Stream

La detención del sospechoso ucraniano

La solicitud llega después de que la Fiscalía alemana informase este jueves de la detención de un ciudadano ucraniano sospechoso de haber coordinado el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022, lo que abrió un nuevo episodio en una invasión rusa que apenas acababa de empezar.

Este ucraniano fue detenido por la Policía en Rimini, en el este de Italia, y estaba prevista su extradición a Alemania, país en el que desembocan estos gasoductos desde Rusia tras atravesar por el mar Báltico.

El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 registraron una explosión durante su paso por aguas del mar Báltico, cerca de la isla danesa de Bornholm y frente a las costas de Suecia.

Nord Stream 1 se había utilizado anteriormente para suministrar gas ruso a Alemania, mientras que Nord Stream 2 nunca llegó a ponerse en funcionamiento tras la invasión total de Ucrania.

