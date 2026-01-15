Senado de EE.UU. rechaza una resolución contra el uso de la fuerza militar en Venezuela por parte de Trump

El Senado de Estados Unidos rechazó este miércoles una resolución de poderes de guerra que habría impedido al presidente Donald Trump ordenar el uso de la fuerza militar “en o contra” Venezuela.

Una victoria para su administración que se concretó por una cerrada votación, de 51 a 50, luego de que dos legisladores republicanos, que habían votado previamente para hacer progresar el texto en la Cámara Alta, cambiaron su decisión al ser presionados desde Washington.

Los senadores Josh Hawley (Missouri) y Todd Young (Indiana) se encontraban dentro de los republicanos -junto a Rand Paul, Lisa Murkowski y Susan Collins- que el jueves fueron parte de los 52 legisladores a favor de una resolución que bloquearía la capacidad de Trump para actuar militarmente dentro de o contra Venezuela.

En ese momento, el presidente norteamericano afirmó en redes sociales que “nunca deberían volver a ser elegidos” y catalogó sus votos de “estupidez”. Un mensaje que fue seguido de llamadas a los legisladores en cuestión, según informaron múltiples medios estadounidenses.

Menos de una semana después, Hawley y Young regresaron a su alineamiento con la mayoría de la bancada republicana y dieron su voto a la objeción planteada por el senador de su partido por Idaho y presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Jim Risch.

Este último, aseguró que la resolución “intenta detener algo que no está sucediendo”, alegando que no hay fuerzas estadounidenses combatiendo en Venezuela ya que la incursión para capturar al presidente de este país, Nicolás Maduro, fue “de alcance limitado” y “de corta duración”, según las declaraciones recogidas por el portal de noticias The Hill.

Después del cambio de postura de los dos senadores republicanos, la votación sobre el rechazo a la resolución terminó en un empate técnico, con 50 senadores a favor y 50 en contra. Una situación que se resolvió con el voto favorable del vicepresidente estadounidense, JD Vance.

La justificación de Young y la postura de los republicanos disidentes

Todd Young justificó el cambio de su voto en varias publicaciones en redes sociales en las que reafirmó que es “profundamente escéptico sobre el envío de tropas estadounidenses para estabilizar Venezuela”.

Y aunque cree que “cualquier compromiso de las fuerzas estadounidenses en Venezuela debe ser objeto de debate y autorización en el Congreso”, recibió “garantías de que no hay tropas estadounidenses” en el país caribeño.

After numerous conversations with senior national security officials, I have received assurances that there are no American troops in Venezuela. I’ve also received a commitment that if President Trump were to determine American forces are needed in major military operations in… pic.twitter.com/lTmDvm97nU — Senator Todd Young (@SenToddYoung) January 14, 2026

“También he recibido el compromiso de que, si el presidente Trump determina que se necesitan fuerzas estadounidenses en operaciones militares importantes en Venezuela, la Administración acudirá al Congreso con antelación para solicitar la autorización para el uso de la fuerza”, agregó.

Para luego mostrarse complacido por el hecho de que el secretario de Estado, Marco Rubio, “haya aceptado comparecer ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para ofrecer una actualización sobre Venezuela”.

Entre los tres republicanos restantes que se mantuvieron favorables a bloquear los poderes de guerra de Trump, Rand Paul aseguró haber hablado con el propio jefe de Estado sobre su postura.

En una conversación en la que además le habría comunicado que el debate “supera” a ambos, ya que “se trata de la Constitución”.

Dentro de ese grupo, quien también se manifestó al respecto fue Lisa Murkowski, la cual afirmó en redes sociales que, pese a la argumentación de Risch y luego de Young, acerca de la ausencia de efectivos militares en Venezuela, “las fuerzas y activos estadounidenses permanecen plenamente desplegados en la región”.

“La resolución (...) no prejuzga los resultados de las políticas ni disminuye la capacidad del presidente para responder a un ataque contra Estados Unidos o nuestras Fuerzas Armadas”, aseguró Murkowski.

This evening, I, for the fourth time, voted in favor of the War Powers Resolution for Venezuela.



Nicolás Maduro was a brutal dictator who ruled through repression, corruption, and violence, and his removal from power makes the United States, the Western Hemisphere, and the… — Sen. Lisa Murkowski (@lisamurkowski) January 15, 2026

Para luego agregar: “En cambio, reafirma la responsabilidad del Congreso, según el Artículo I, de autorizar hostilidades y garantiza que decisiones de esta magnitud reciban el debate y la supervisión adecuados”.

La legisladora electa por Alaska se ha convertido en una de las principales disidentes del bloque republicano contra algunas de las campañas más comentadas de Trump en política exterior del último tiempo, entre las que también se cuenta su intento de anexionar Groenlandia a Estados Unidos.