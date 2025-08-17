Tiroteo en restaurante en Brooklyn deja tres muertos y una decena de heridos

Un tiroteo registrado en la madrugada de este domingo en el barrio de Crown Heights, en Brooklyn, dejó tres personas fallecidas y al menos una decena de heridos.

El ataque ocurrió al interior del restaurante Taste Of The City Lounge, donde, de acuerdo con la policía, participaron varios tiradores.

La comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, detalló en conferencia de prensa que entre las víctimas se cuentan dos hombres, de 27 y 35 años, mientras que la tercera persona aún no ha sido identificada. Los heridos fueron trasladados a distintos hospitales y se encuentran fuera de riesgo vital.

En la escena del crimen, los investigadores recuperaron 36 casquillos de bala, lo que refleja la magnitud del tiroteo. El área fue acordonada y se mantiene bajo investigación, sin que hasta ahora existan detenidos.

Tisch calificó el hecho como “terrible” y recalcó que la ciudad registra actualmente la menor cifra de tiroteos en los últimos siete meses.

En ese sentido, señaló que lo ocurrido constituye una “anomalía” dentro de las estadísticas de violencia que enfrenta Nueva York.