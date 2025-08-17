SUSCRÍBETE
Mundo

Líderes europeos acompañarán a Zelenski a la reunión con Trump en Washington

La asistencia de los líderes de Francia, Finlandia, Alemania, Reino Unido y de la presidenta de la Comisión Europea está confirmada.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este domingo que ella y líderes europeos acompañarán al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a la reunión que éste sostendrá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Washington DC el lunes.

La diplomática alemana confirmó que antes de la cita con Trump, Zelenski participará de este domingo de la reunión que tendrá la Coalición de Voluntarios por Ucrania -Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia y Polonia, junto con la Unión Europea- de manera telemática.

La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen. Foto: REUTERS/Yves Herman. Yves Herman

“A petición del presidente Zelenski mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca”, anunció.

Hasta ahora, los líderes que acompañarán a Zelenski a Estados Unidos son el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el canciller de Alemania, Friedrich Merz; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente Volodymyr Zelenskiy; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; el canciller alemán, Olaf Scholz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; el primer ministro sueco, Ulf Kristersson; el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y otros funcionarios asisten a la cumbre de líderes europeos para debatir la seguridad europea y Ucrania en marzo de 2025. Javad Parsa

La futura reunión entre Zelenski y Trump se perfila como uno de los hitos más próximos de las frustradas negociaciones para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, activa desde 2014 y en escalada desde 2022. El viernes pasado Trump sostuvo un encuentro con su par ruso, Vladimir Putin, en Alaska, para llegar a un acuerdo sobre el conflicto bélico. Pese a que las tratativas no prosperaron, ambos calificaron la cita como “muy productiva”.

Trump evitó revelar los puntos de desacuerdo con Rusia, pero mencionó que principalmente son “uno o dos asuntos significativos” que quedan por resolver. Asimismo, en una entrevista concedida a Fox News el sábado, se mostró de acuerdo con el intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania para zanjar el conflicto y sostuvo que depende de Zelenski lograr un acuerdo de paz.

El presidente de Rusia junto a su homólogo estadounidense Donald Trump en Alaska, EEUU, el 15 de agosto de 2025.

Por su lado, el líder ucraniano confirmó que conversó telefónicamente con Trump luego de la reunión que éste sostuvo con Putin y que en la futura cita en la Casa Blanca abordarán los mecanismos que podrían terminar con el conflicto.

Los aliados europeos de Zelenski, en tanto, han abogado para que cualquier resolución sobre la guerra se tome con la participación de Ucrania y Europa, que se asegure la soberanía de Kiev así como por su seguridad ante eventuales agresiones rusas a futuro.

En esta fotografía, tomada y difundida por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania el 25 de junio de 2025, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky (izq.), se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en La Haya. Foto: AFP HANDOUT

