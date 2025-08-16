Zelensky anuncia reunión con Trump en Washington y respalda propuesta de encuentro trilateral con Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, expresó este sábado su respaldo a la propuesta del mandatario estadounidense Donald Trump de realizar una reunión trilateral entre Kiev, Washington y Moscú, luego de que el propio líder republicano sostuviera un encuentro con Vladimir Putin en Alaska.

En una declaración difundida a través de su cuenta oficial de X, Zelensky detalló que mantuvo una conversación de más de hora y media con Trump, de la cual cerca de una hora estuvo dedicada exclusivamente a un diálogo bilateral entre ambos presidentes.

El mandatario ucraniano subrayó que su país está dispuesto a “trabajar con el máximo esfuerzo para lograr la paz”, poniendo en valor el rol que Estados Unidos puede jugar en la resolución del conflicto.

Según el líder ucraniano, Trump le informó sobre los principales puntos tratados en su reunión con Putin en Alaska, donde ambos abordaron escenarios de negociación para poner fin a los combates y explorar garantías de seguridad futuras.

“Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en el desarrollo de la situación”, sostuvo Zelensky, quien además destacó que los temas centrales deben discutirse directamente a nivel de jefes de Estado.

El presidente ucraniano confirmó, además, que este lunes se reunirá con Trump en Washington D.C. para revisar en detalle los mecanismos que podrían conducir al fin de la guerra y “terminar con las muertes en Ucrania”.

La instancia se perfila como clave en medio de un escenario internacional marcado por la presión de aliados europeos, quienes exigen compromisos concretos para garantizar la seguridad de Kiev frente a futuras agresiones rusas.

En su mensaje, el presidente ucraniano también insistió en la necesidad de que los países europeos estén involucrados en cada etapa del proceso, aludiendo a la importancia de “garantías de seguridad confiables junto con Estados Unidos”.

Asimismo, valoró las “señales positivas” que, según dijo, ha entregado la administración Trump respecto a su disposición a participar en esquemas de protección a Ucrania, algo que ha sido uno de los principales puntos de fricción en las relaciones transatlánticas durante los últimos meses.

La declaración de Zelensky llega en un momento crucial, luego de semanas de especulación sobre la disposición de Moscú y Washington a abrir un canal de diálogo directo. Pese a que Putin y Trump no entregaron mayores detalles de llegar a un acuerdo tras su reunión en Alaska, el gesto ha sido interpretado como un primer intento de acercamiento que podría redefinir el curso del conflicto.

La propuesta de un encuentro trilateral entre Trump, Putin y Zelensky podría marcar un punto de inflexión en una guerra que ha dejado cientos de miles de víctimas y una devastación humanitaria que mantiene en alerta a toda Europa.