SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Zelensky anuncia reunión con Trump en Washington y respalda propuesta de encuentro trilateral con Rusia

El presidente ucraniano destacó la importancia de que Europa participe en todas las etapas del proceso de negociación y valoró las señales positivas de EE.UU sobre el fortalecimiento de las garantías de seguridad para su país.

Por 
Roberto Martínez
Foto: Instagram @zelenskyy_official

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, expresó este sábado su respaldo a la propuesta del mandatario estadounidense Donald Trump de realizar una reunión trilateral entre Kiev, Washington y Moscú, luego de que el propio líder republicano sostuviera un encuentro con Vladimir Putin en Alaska.

En una declaración difundida a través de su cuenta oficial de X, Zelensky detalló que mantuvo una conversación de más de hora y media con Trump, de la cual cerca de una hora estuvo dedicada exclusivamente a un diálogo bilateral entre ambos presidentes.

El mandatario ucraniano subrayó que su país está dispuesto a “trabajar con el máximo esfuerzo para lograr la paz”, poniendo en valor el rol que Estados Unidos puede jugar en la resolución del conflicto.

Según el líder ucraniano, Trump le informó sobre los principales puntos tratados en su reunión con Putin en Alaska, donde ambos abordaron escenarios de negociación para poner fin a los combates y explorar garantías de seguridad futuras.

“Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en el desarrollo de la situación”, sostuvo Zelensky, quien además destacó que los temas centrales deben discutirse directamente a nivel de jefes de Estado.

El presidente ucraniano confirmó, además, que este lunes se reunirá con Trump en Washington D.C. para revisar en detalle los mecanismos que podrían conducir al fin de la guerra y “terminar con las muertes en Ucrania”.

La instancia se perfila como clave en medio de un escenario internacional marcado por la presión de aliados europeos, quienes exigen compromisos concretos para garantizar la seguridad de Kiev frente a futuras agresiones rusas.

En su mensaje, el presidente ucraniano también insistió en la necesidad de que los países europeos estén involucrados en cada etapa del proceso, aludiendo a la importancia de “garantías de seguridad confiables junto con Estados Unidos”.

Asimismo, valoró las “señales positivas” que, según dijo, ha entregado la administración Trump respecto a su disposición a participar en esquemas de protección a Ucrania, algo que ha sido uno de los principales puntos de fricción en las relaciones transatlánticas durante los últimos meses.

La declaración de Zelensky llega en un momento crucial, luego de semanas de especulación sobre la disposición de Moscú y Washington a abrir un canal de diálogo directo. Pese a que Putin y Trump no entregaron mayores detalles de llegar a un acuerdo tras su reunión en Alaska, el gesto ha sido interpretado como un primer intento de acercamiento que podría redefinir el curso del conflicto.

La propuesta de un encuentro trilateral entre Trump, Putin y Zelensky podría marcar un punto de inflexión en una guerra que ha dejado cientos de miles de víctimas y una devastación humanitaria que mantiene en alerta a toda Europa.

Más sobre:Guerra en UcraniaVolodimir ZelenskyDonald TrumpVladimir PutinRusiaEE.UU.UcraniaMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump dice que un acuerdo de paz en Ucrania “ahora depende” de Zelensky

Human Rights Watch pide a la ONU supervisar violaciones de derechos en Sri Lanka

Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen

Justicia de EE.UU. suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF

“Chile necesita nuevos liderazgos”: Senador Chahuán (RN) confirma que no postulará como diputado en las próximas elecciones

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand

Lo más leído

1.
El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

El caso del ciudadano venezolano que tras ocho años en el país evitó su expulsión y consiguió la residencia definitiva

2.
En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

3.
Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

4.
Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

Gobierno activa expulsión y prohibición de ingreso para 281 médicos extranjeros por emitir licencias falsas

5.
Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Bajo cláusulas de confidencialidad: H&amp;M cierra acuerdo con diputada Camila Flores a 5 años de demanda por discriminación

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Presencia de submarino chileno levanta alerta en Puerto Vallarta

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

Juntos en “La Bestia”: Putin se sube al auto presidencial de Trump al arribar a la cumbre de Alaska

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

La historia de los clásicos que escriben Colo Colo y la UC

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

El desafortunado “chiste” de Natalia Valdebenito sobre mineros de El Teniente: exigen disculpas públicas

Servicios

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 15 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Comienza la venta de entradas para la Yein Fonda: revisa los precios y artistas invitados

Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen
Chile

Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen

“Chile necesita nuevos liderazgos”: Senador Chahuán (RN) confirma que no postulará como diputado en las próximas elecciones

Harold Mayne-Nicholls logra reunir firmas para competir en elecciones presidenciales

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand
Negocios

Karen Thal: De las encuentas de Cadem a la Clínica Alemana y la matriz de Salcobrand

Esta campaña (como casi todo en la vida) la está ganando Bayes

Wall Street cierra con resultados mixtos y el cobre cae levemente

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación
Tendencias

Cómo son las nuevas oficinas de Ricoh en Chile y cómo prometen potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación

4 claves del caso Diego Fernández, el joven desaparecido hace 40 años cuyo cuerpo fue hallado en un jardín

“Apropiación cultural”: las disculpas de Adidas por el modelo Oaxaca inspirado en sandalias mexicanas

El sismo en el arbitraje no para: la denuncia de Cindy Nahuelcoy sobre supuesto favoritismo hacia un juez de Primera
El Deportivo

El sismo en el arbitraje no para: la denuncia de Cindy Nahuelcoy sobre supuesto favoritismo hacia un juez de Primera

En su tercer partido consecutivo: se acabó el invicto de Brayan Cortés en el arco de Peñarol

Las lágrimas de Mohamed Salah por el recuerdo a Diogo Jota en el arranque de la Premier League

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años
Cultura y entretención

Zoé: una de las bandas más relevantes del rock mexicano vuelve con single tras cuatro años

Natalia Valdebenito echa pie atrás y ofrece disculpas públicas por su “chiste” sobre los mineros fallecidos

Shea Stadium: a 60 años del día en que The Beatles inventaron los conciertos en estadios

Zelensky respalda propuesta de Trump para reunión trilateral con Rusia
Mundo

Zelensky respalda propuesta de Trump para reunión trilateral con Rusia

Trump dice que un acuerdo de paz en Ucrania “ahora depende” de Zelensky

Human Rights Watch pide a la ONU supervisar violaciones de derechos en Sri Lanka

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi