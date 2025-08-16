SUSCRÍBETE
Mundo

Trump dice que un acuerdo de paz en Ucrania “ahora depende” de Zelensky

En una entrevista con la cadena de televisión Fox News, el mandatario estadounidense afirmó que los futuros avances para terminar con la guerra están en manos del presidente ucraniano.

Por 
Europa Press
Tras su reunión con Putin en Alaska, Trump, sostuvo que llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania depende de Zelensky.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que llegar a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania “ahora depende” del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, tras la “productiva” reunión que sostuvo con su par ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

“Realmente ahora depende del presidente Zelensky lograrlo (un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia), y también diría que las naciones europeas deben involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelensky”, declaró el mandatario estadounidense en una entrevista para la cadena de televisión Fox News, poco después de la finalización de la cumbre bilateral.

En su conversación con Sean Hannity, Trump prefirió no hacer públicos los desacuerdos entre ambas partes durante el encuentro, aunque sostuvo que pronto se sabrán. Igualmente, confirmó que son “uno o dos asuntos significativos” en los que difieren, pero que cree que se pueden resolver.

En este sentido, dejó la responsabilidad de futuros avances en manos del presidente ucraniano.

“Todavía no está resuelto en absoluto y Ucrania tiene que estar de acuerdo, es decir, el presidente Zelensky tiene que estar de acuerdo. Pero es una guerra terrible en la que se está perdiendo mucho y los dos están perdiendo mucho”, indicó Trump.

Respecto de una futura cumbre trilateral entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania con la presencia de sus líderes, el mandatario norteamericano dio a entender que quieren que él esté allí. “Creo que ni siquiera se me preguntó, no es que quiera estar allí, pero quiero asegurarme de que se logre”, aseveró.

Intercambio de territorios entre Rusia y Ucrania

En la misma entrevista, el líder republicano, aseguró estar de acuerdo “en gran medida” con Putin sobre un intercambio de territorios entre Ucrania y Rusia como parte de una futura paz entre ambos países.

Ambos mandatarios también coincidieron en que Ucrania necesita nuevas medidas de seguridad, pero fuera de la OTAN.

“Coincido con el presidente Trump, como ha dicho hoy, en que, naturalmente, también debe garantizarse la seguridad de Ucrania”, indicó el gobernante ruso en la rueda de prensa.

“Bueno, creo que esos son puntos que negociamos. Y son puntos en los que, de hecho, estamos de acuerdo en gran medida. Creo que hemos coincidido en muchas cosas. Y puedo asegurarte que la reunión fue muy cordial”, añadió Trump.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó el pasado martes que las tropas ucranianas no abandonarán la región del Donbás y rechazó la idea de un intercambio territorial con Rusia, aludiendo a que esta cesión podría servirle a Moscú de “trampolín” para iniciar una nueva ofensiva.

En este contexto, el mandatario estadounidense instó a Kiev a que acepté el trato con Rusia aunque “quizás digan que no”. Además subrayó que Ucrania ha recibido mucha financiación por parte de Europa y Estados Unidos durante el conflicto.

“Biden repartió dinero como si fueran caramelos y Europa le dio un montón de dinero. Nosotros le dimos US$350.000 millones. Europa le dio mucho menos, pero aun así mucho: US$100.000 millones”, declaró en televisión.

Trump y Putin informaron este viernes haber llegado a avances en varios asuntos -sin que hayan trascendido-, pero no alcanzaron ningún acuerdo sobre la guerra en Ucrania y se refirieron a una segunda reunión sin fecha. Esto al finalizar la rueda de prensa conjunta, sin preguntas por parte de los periodistas, que dieron tras su encuentro en Anchorage, Alaska.

