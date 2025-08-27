SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo

Todos los países del Consejo de Seguridad de la ONU salvo EE.UU. reclaman el fin de la hambruna en Gaza

"El tiempo apremia", advierten 14 de los 15 Estados miembros del organismo.

Por 
Europa Press
Imagen del 27 de julio de 2025 de palestinos cargando sacos de harina después de que la ayuda humanitaria entrara en Gaza a través de un paso fronterizo, en Beit Lahia, en el norte del enclave palestino. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

La mayoría de los Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a excepción de Estados Unidos, han afirmado este miércoles que “la hambruna debe detenerse de inmediato”, alegando que “el tiempo apremia”, después de que Naciones Unidas declarara oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza, situada en la zona centro y norte de la Franja.

“La emergencia humanitaria debe abordarse sin demora e Israel debe cambiar de rumbo. Hemos visto lo que se puede lograr durante un alto el fuego”, han defendido 14 de los 15 Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo a través de un comunicado conjunto.

En un contexto en el que Israel ha exigido la retirada del informe alegando que está manipulado, han mostrado su “confianza en el trabajo y la metodología” de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC), que declaró oficialmente la hambruna en la gobernación de Gaza y ha alertado de que podía extenderse a las zonas de Deir al Balah (centro) y Khan Yunis (sur) para finales de septiembre.

“Esta es una crisis provocada por el hombre. El uso de la hambruna como arma de guerra está claramente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario”, han recordado, agregando que deben implementarse las resoluciones del consejo, especialmente la 2417 sobre la persecución legal contra los perpetradores del uso del hambre como arma de guerra.

En el documento, han pedido un alto el fuego “inmediato, incondicional y permanente”, mientras que han exigido a Israel que levante “todas las restricciones a la entrega de ayuda”, tanto con la apertura de las rutas terrestres como permitiendo las operaciones “de forma segura y a gran escala” de la ONU y socios humanitarios.

Asimismo, han instado a Israel a revocar “de inmediato” su decisión de ampliar la ofensiva militar con el objetivo de tomar la Ciudad de Gaza. “Esta decisión, que rechazamos, inevitablemente empeorará la ya de por sí terrible situación humanitaria y pondrá en peligro la vida de todos los civiles, incluidos los rehenes”, han sostenido.

