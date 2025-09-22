Tres muertos y 16 heridos deja ataque ucraniano con drones en Crimea

Tres personas murieron y otras 16 resultaron heridas tras un ataque de drones ucranianos cargados con explosivos en la península de Crimea, un territorio de Ucrania anexionado por Rusia en 2014.

El gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, confirmó la ofensiva a través de un mensaje en la red social Telegram, donde además expresó su “más sincero y profundo pésame a los familiares y allegados” de las víctimas.

“Deseo una pronta recuperación a todos los heridos, a quienes se les prestará la asistencia y el apoyo necesarios”, agregó.

La autoridad informó que algunas horas antes uno de los drones había impactado sobre una escuela de la localidad de Foros y que también resultaron dañadas las instalaciones de un sanatorio cercano. Además, los restos de un dron derribado causaron un incendio en una zona de pasto seco cerca de Yalta.

El Ministerio de Defensa ruso acusó al “régimen de Kiev” de perpetrar lo que calificó como un “ataque terrorista deliberado contra objetivos civiles”, ocurrido alrededor de las 19.30 horas de Moscú (13.00 horas en Chile) “en una zona turística de la República de Crimea, donde no hay instalaciones militares”.

“Las fuerzas armadas ucranianas llevaron a cabo un ataque terrorista utilizando vehículos aéreos no tripulados equipados con ojivas de alto poder explosivo”, explicó la cartera militar en un comunicado, después de anunciar la interceptación de 22 drones entre las 16.00 y las 20.00 horas; 16 de ellos sobre el mar Negro y tres sobre la regiones de Bélgorod y de Crimea.

Tras el ataque, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zajarova, emplazó a la OTAN y a la UE a “mirarse en el espejo” cuando busquen el origen de la “agresión” en el continente europeo, informó la agencia de noticias rusa TASS.

“Son ellos quienes impulsan la desestabilización y la propagación del terrorismo en Europa, patrocinando al régimen de Kiev y suministrándole armas”, sentenció Zajarova.