Tripulación de Artemis II se alista para histórico regreso a la órbita lunar: “El mundo ha esperado mucho tiempo”

Tripulación de Artemis II asegura estar lista para el histórico regreso a la órbita lunar: “El mundo ha esperado mucho tiempo”

A pocos días del lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada que viajará alrededor de la Luna en más de 50 años, sus astronautas llegaron al Centro Espacial Kennedy y transmitieron un mensaje claro: están preparados para un hito que busca marcar una nueva era en la exploración espacial.

El comandante de la misión, Reid Wiseman, destacó el carácter histórico del momento y la magnitud del trabajo previo. “El mundo ha esperado mucho tiempo para esto”, afirmó, subrayando los años de preparación técnica y humana que anteceden al despegue.

Sin embargo, el propio Wiseman advirtió que, pese al alto nivel de preparación, el lanzamiento aún está sujeto a variables externas. “No hay garantías”, señaló, en referencia a posibles ajustes de última hora por condiciones climáticas o factores técnicos, en una misión que ya ha sufrido aplazamientos recientes.

Tripulación de Artemis II asegura estar lista para el histórico regreso a la órbita lunar: “El mundo ha esperado mucho tiempo”

Desde la cuarentena en Cabo Cañaveral, la astronauta Christina Koch puso el foco en el impacto que podría tener este viaje más allá de lo científico. Según explicó, Artemis II busca cambiar la forma en que la humanidad percibe la Luna, acercándola como un destino posible. La misión, dijo, apunta a inaugurar una etapa en que las personas puedan imaginar viajar algún día al satélite natural.

Koch también destacó el valor del conocimiento que se obtendrá durante el vuelo, el cual podría aportar a una de las grandes interrogantes de la humanidad: la existencia de vida fuera de la Tierra. En ese sentido, sostuvo que la exploración lunar es el primer paso para avanzar hacia objetivos más ambiciosos, como futuras misiones tripuladas a Marte.

En la misma línea, el especialista de misión Jeremy Hansen anticipó uno de los momentos más significativos del viaje: la posibilidad de observar un eclipse solar desde el espacio, cuando la Luna bloquee la luz del Sol, una experiencia inédita para la tripulación.

Tripulación de Artemis II asegura estar lista para el histórico regreso a la órbita lunar: “El mundo ha esperado mucho tiempo”

El equipo se completa con el piloto Victor Glover, quien también destacó la relevancia simbólica del vuelo. La misión marcará hitos históricos en términos de representación: Glover será el primer hombre afrodescendiente en viajar hacia la Luna, Koch la primera mujer en una misión lunar y Hansen el primer astronauta no estadounidense en participar en este tipo de expedición.

Pese a los retrasos provocados por revisiones en la cápsula Orion y condiciones meteorológicas, los astronautas coincidieron en que estos ajustes han fortalecido la seguridad del vuelo. Actualmente, la NASA proyecta condiciones favorables para el lanzamiento, aunque persisten riesgos asociados a nubes y vientos.

Artemis II tendrá una duración aproximada de 10 días y será la primera misión tripulada del programa Artemis. Durante el viaje, la nave Orion realizará una órbita alrededor de la Luna, en un ensayo clave para validar sistemas de navegación, comunicación y soporte vital.

Más allá de sus objetivos técnicos, Wiseman enfatizó que la misión busca representar a toda la humanidad en el regreso al entorno lunar. Un paso que, según coinciden los astronautas, no solo apunta a volver a la Luna, sino también a sentar las bases para futuras exploraciones hacia Marte.