Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en discurso previo a cumbre en Miami

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras advertencias contra Irán y anunció la creación de una nueva coalición militar para combatir a los carteles del narcotráfico en América, durante un discurso previo al inicio de la cumbre “Shield of the Americas” realizada en Miami.

En su intervención, Trump defendió el reciente ataque estadounidense contra Irán, señalando que la acción evitó que el país desarrollara armas nucleares en el corto plazo.

“Si no actuábamos, habrían tenido un arma nuclear en unos ocho meses. Y están locos, la habrían usado. Le hicimos un favor al mundo”, afirmó el mandatario ante los líderes latinoamericanos invitados al encuentro.

El presidente estadounidense también señaló que, tras su participación en la cumbre, viajaría a la base aérea de Dover Air Force Base para recibir a los militares fallecidos durante la operación en territorio iraní. “Son grandes héroes de nuestro país”, indicó.

Coalición militar contra carteles

Uno de los anuncios centrales del discurso fue la creación de una “coalición contra el cartel de América”, una alianza militar entre Estados Unidos y varios países del continente destinada a enfrentar a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

Según Trump, la iniciativa busca utilizar fuerza militar para desmantelar las redes criminales que operan en la región.

“El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”, aseguró.

El mandatario también afirmó que las operaciones recientes de control marítimo han reducido significativamente el tráfico de drogas por esa vía. “Las drogas que entran por mar han disminuido en un 96%”, sostuvo.

Cumbre con líderes del continente

La cumbre reúne a una docena de líderes latinoamericanos aliados de Washington, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa, el paraguayo Santiago Peña y el panameño José Raúl Mulino, entre otros.

También participa el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asistió en medio de tensiones diplomáticas entre Washington y Santiago tras la decisión de Estados Unidos de retirar visas a tres funcionarios del gobierno chileno por el proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile.