SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    El presidente estadounidense también señaló que, tras su participación en la cumbre, viajaría a la base aérea de Dover Air Force Base para recibir a los militares fallecidos durante la operación en territorio iraní. “Son grandes héroes de nuestro país”, indicó.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en discurso previo a cumbre en Miami

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras advertencias contra Irán y anunció la creación de una nueva coalición militar para combatir a los carteles del narcotráfico en América, durante un discurso previo al inicio de la cumbre “Shield of the Americas” realizada en Miami.

    En su intervención, Trump defendió el reciente ataque estadounidense contra Irán, señalando que la acción evitó que el país desarrollara armas nucleares en el corto plazo.

    “Si no actuábamos, habrían tenido un arma nuclear en unos ocho meses. Y están locos, la habrían usado. Le hicimos un favor al mundo”, afirmó el mandatario ante los líderes latinoamericanos invitados al encuentro.

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en discurso previo a cumbre en Miami Sha Dati

    El presidente estadounidense también señaló que, tras su participación en la cumbre, viajaría a la base aérea de Dover Air Force Base para recibir a los militares fallecidos durante la operación en territorio iraní. “Son grandes héroes de nuestro país”, indicó.

    Coalición militar contra carteles

    Uno de los anuncios centrales del discurso fue la creación de una “coalición contra el cartel de América”, una alianza militar entre Estados Unidos y varios países del continente destinada a enfrentar a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.

    Según Trump, la iniciativa busca utilizar fuerza militar para desmantelar las redes criminales que operan en la región.

    “El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros carteles y redes terroristas de una vez por todas”, aseguró.

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en discurso previo a cumbre en Miami

    El mandatario también afirmó que las operaciones recientes de control marítimo han reducido significativamente el tráfico de drogas por esa vía. “Las drogas que entran por mar han disminuido en un 96%”, sostuvo.

    Cumbre con líderes del continente

    La cumbre reúne a una docena de líderes latinoamericanos aliados de Washington, entre ellos el presidente argentino Javier Milei, el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa, el paraguayo Santiago Peña y el panameño José Raúl Mulino, entre otros.

    También participa el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asistió en medio de tensiones diplomáticas entre Washington y Santiago tras la decisión de Estados Unidos de retirar visas a tres funcionarios del gobierno chileno por el proyecto de cable submarino impulsado por China Mobile.

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en discurso previo a cumbre en Miami
    Más sobre:Donald TrumpEstados UnidosShield of the AmericasIránGuerraMiami

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    PDI extrae 381 plantas de marihuana de dos cultivos en Melipilla e incauta más de 7 kilos de droga

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Kast participa en cumbre convocada por Trump y sostiene diálogo con el mandatario estadounidense

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    Violencia intrafamiliar en Santiago: más de 2.600 reportes en la comuna durante 2025

    Lo más leído

    1.
    Presidente de Irán pide disculpas a países vecinos en Medio Oriente por ataques y anuncia suspensión de bombardeos

    Presidente de Irán pide disculpas a países vecinos en Medio Oriente por ataques y anuncia suspensión de bombardeos

    2.
    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    Irán niega estar detrás del lanzamiento de un misil balístico desde su territorio hacia Turquía

    3.
    Irán combate con aviones que datan de la guerra de Vietnam

    Irán combate con aviones que datan de la guerra de Vietnam

    4.
    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    Trump afirma que “cerraría el Gobierno” para lograr la aprobación de su reforma electoral

    5.
    Trump amenaza con “la destrucción total y muerte segura” a Irán: “Recibirá un duro golpe”

    Trump amenaza con “la destrucción total y muerte segura” a Irán: “Recibirá un duro golpe”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Athletic Club vs. Barcelona en TV y streaming

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 7 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PDI extrae 381 plantas de marihuana de dos cultivos en Melipilla e incauta más de 7 kilos de droga
    Chile

    PDI extrae 381 plantas de marihuana de dos cultivos en Melipilla e incauta más de 7 kilos de droga

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Manchester City por la FA Cup

    Kast participa en cumbre convocada por Trump y sostiene diálogo con el mandatario estadounidense

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera
    Negocios

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    CMF denuncia al Ministerio Público a ocho entidades que ofrecen créditos en sitios web por presunto delito de estafa

    El plan para integrar El Colorado, La Parva y Valle Nevado en un solo centro de esquí

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia
    El Deportivo

    Con Brasil 70 y el Barcelona de Messi: ubican a la Roja bicampeona de América entre los mejores equipos de la historia

    Cambios en los coches y un motor que genera dudas: la temporada 2026 de la Fórmula 1 arranca en Australia

    Los secretos de Fernando Zampedri para perpetuarse en la UC

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Hervé Le Tellier a Jonathan Haidt

    Charles Bukowski por sí mismo: “Escribir es fácil, es la vida lo que resulta difícil a veces”

    AC/DC en el regreso a Chile: entre la gloria y el abismo

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami
    Mundo

    Trump apunta a Irán y anuncia coalición militar contra carteles en apertura de cumbre con líderes americanos en Miami

    Tormentas azotan Michigan: se reportan al menos cuatro muertos y varios heridos

    EE.UU. captura a Roberto “Beto” Bazán-Salinas, miembro del Cartel del Golfo, en México

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual