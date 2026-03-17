Trump asegura que no cree que Israel vaya a usar una bomba nuclear contra Irán: “Israel nunca haría eso”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no cree que Israel vaya a usar una bomba nuclear contra Irán, en medio de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Washington y Tel Aviv contra el país asiático, que ha desatado un nuevo conflicto a gran escala en Oriente Próximo.

“Israel no haría eso. Israel nunca haría eso”, ha manifestado, después de que su asesor David Shacks especulara en un podcast sobre la posibilidad de que Israel intensifique la guerra con Irán y sopese la opción de usar armas nucleares.

Israel mantiene desde hace décadas una política de ambigüedad sobre su programa nuclear y ha declinado confirmar oficialmente si cuenta con armamento nuclear, si bien el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) recoge en sus informes que el país tiene 90 cabezas nucleares.

Por otra parte, Trump ha vuelto a defender su decisión de lanzar una nueva ofensiva contra Irán -después de sumarse a la iniciada en junio de 2025 por Israel-. “Durante 47 años, ningún presidente ha estado dispuesto a hacer lo que estoy haciendo yo, y debió haber sido hecho hace mucho. Habría sido mucho más fácil”, ha argumentado.

“No hay ningún otro presidente que quisiera hacerlo”, ha subrayado, antes de apuntar que ha hablado recientemente con “cierto expresidente”, que le habría dado su apoyo. “Me dijo: ‘Ojalá lo hubiera hecho, ojalá lo hubiera hecho’. Pero no lo hizo. Yo lo estoy haciendo”, ha manifestado, si bien ha declinado decir a qué exmandatario se refiere con estas palabras.

Sin embargo, fuentes cercanas a los cuatro expresidentes estadounidenses que siguen con vida han negado ya que esta conversación haya tenido lugar. Así, un asesor de George W. Bush ha resaltado en declaraciones a la cadena de televisión NBC que ambos “no han estado en contacto”, mientras que un asesor de Bill Clinton ha remarcado que no se refiere al demócrata con sus declaraciones.

En esta línea, un asesor de Barack Obama ha trasladado que “no hay conversaciones recientes” entre ambos, mientras que fuentes conocedoras del asunto han destacado que Trump no se refería a su predecesor en la Casa Blanca, el también demócrata Joe Biden. Ninguno de ellos ha salido al paso públicamente a las afirmaciones del actual inquilino de la Casa Blanca.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.