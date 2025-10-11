SUSCRÍBETE
Mundo

Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza

El presidente de EE.UU. detalló que en su visita a territorio israelí hablaré en el Knesset y que en El Cairo podría llevar a cabo negociaciones con las partes involucradas en el acuerdo para cerrar "pequeños detalles".

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Donald Trump. Foto: Europa Press.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que próximamente viajará a Egipto e Israel, donde hablará en el parlamento, en el marco de la firma del acuerdo para el fin de la guerra de Gaza, tras las negociaciones de los últimos días entre el gobierno israelí y Hamas.

“Iré a Israel, hablaré en el Knesset (parlamento Israelí), y luego también iré a Egipto”, afirmó el mandatario estadounidense ante los medios en la Casa Blanca. En esta misma cita contó que en El Cairo podría llevar a cabo negociaciones con las partes involucradas en el acuerdo para cerrar “pequeños detalles”.

El inquilino de la Casa Blanca ya había adelantado su intención de viajar a Medio Oriente hace varios días, aunque en ese momento no dio a conocer sus destinos exactos. Por el momento, tampoco dio más detalles de cuál será la planificación exacta del viaje, pero deslizó la posibilidad de que estén presentes otros líderes internacionales.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, invitó a Trump a pronunciar un discurso ante el parlamento en su futura visita a Israel, sin aludir a fechas, después de una conversación “emotiva” en la que ambos se felicitaron por un “logro histórico” que aún está por concretarse.

El ejército de Israel anunció este viernes la entrada en vigor del alto el fuego alcanzado con Hamas en la Franja de Gaza a las 12.00 horas (06.00 horas de Chile), tras completar su primera fase del repliegue en el marco del acuerdo alcanzado tras la propuesta presentada la semana pasada por el presidente de Estados Unidos.

