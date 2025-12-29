Trump dice haber destruido “una gran instalación” de drogas en Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump se atribuyó un supuesto ataque realizado a una instalación relacionada a las drogas en territorio venezolano.

Fue el viernes 26 de diciembre que el inquilino de la Casa Blanca dijo, en una entrevista concedida al empresario John Catsimatidis, afín a su administración y dueño de la radio WABC, que “acabamos de destruir…una gran planta, o una gran instalación, de donde salen los barcos. Hace dos noches, la destruimos.Así que les dimos un golpe muy duro”.

En ese diálogo telefónico -que fue recogido este lunes por medios estadounidenses- Trump no entregó más detalles del supuesto ataque ni entregó pruebas al respecto. Esta jornada, fue consultado sobre estas declaraciones por la prensa, en el marco de una reunión que sostuvo en Florida con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Donald Trump dando su discurso de Navidad en el Salón Diplomático de la Casa Blanca.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas. Así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde se implementan. Y eso ya no existe”, dijo este lunes.

De momento, la Casa Blanca no ha entregado más detalles al respecto y el gobierno venezolano tampoco ha emitido pronunciamiento alguno. De confirmarse, se trataría del primer ataque terrestre en Venezuela, luego de meses en los que la administración Trump ha asegurado -mediante videos de carácter militar- haber destruido en aguas internacionales más de una treintena de barcos con drogas provenientes de Venezuela y la muerte de al menos 105 personas.

El nuevo ataque de EEUU contra una lancha cargada con drogas procedente deVenezuela, según Trump.

La ofensiva también ha incluido la denominación oficial como organización terrorista del Cártel de los Soles, la supuesta red criminal integrada por altos funcionarios del régimen chavista y del propio Nicolás Maduro y la autorización a la CIA para operar en ese país.

A las maniobras en territorio marítimo se ha sumado el bloqueo total de los barcos petroleros de Venezuela hasta que ese país devuelva a “Estados Unidos de América todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron”, según dijo Trump. En su mensaje navideño, además, el mandatario sostuvo que su país ejecutará ataques terrestres contra objetivos de cárteles de narcotráfico en Latinoamérica.

El régimen, por su lado ha negado las acusaciones y atribuido a EE.UU. la intención de impulsar una “guerra psicológica” y de querer forzar un cambio de gobierno en el país. Caracas también solicitó que se convocara a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ante la escalada, que finalmente tuvo lugar el pasado martes.