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    Trump dice que Brasil se ha vuelto “peligroso” a nivel político tras la condena a Eduardo Bolsonaro

    El presidente de Estados Unidos aseguró que Brasil “se ha vuelto un poco turbulento” luego de enterarse que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro fue condenado por la justicia brasileña. Por su parte, Lula le respondió afirmando que EE.UU “podría aprender” un poco sobre cómo celebrar “elecciones más pacíficas".

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Imagen @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Brasil “se ha vuelto un poco turbulento” y “un poco peligroso” a nivel político tras la condena a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, por un delito de coacción a la justicia en el marco del proceso contra su padre por el golpe de Estado.

    “Ha sido desagradable. He oído que arrestaron a alguien que se postula para un cargo hoy”, apuntó Trump durante la cumbre del G7 que se celebró en la localidad francesa de Évian, aludiendo aparentemente a la condena -no arresto- de Eduardo Bolsonaro, si bien no lo nombró de forma explícita.

    El magnate republicano al parece también confundió al exdiputado Eduardo, que vive en Texas, con su hermano, el senador Flávio Bolsonaro, ya que solo este último se postula como candidato a la presidencia, de cara a las elecciones de Brasil de 2026.

    El exdiputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Foto: Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo. Europa Press/Contacto/Lev Radin

    En todo caso, el líder estadounidense dijo que se enteró de la noticia “después” de marcharse del encuentro con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. “Acababa de despedirme de él y me enteré de que arrestaron a Bolsonaro Jr.”, explicó, equivocándose nuevamente entre arresto y condena.

    En ese sentido, aseguró que a Eduardo Bolsonaro “le iba bien en las encuestas y le arrestaron porque hizo declaraciones desde Texas”. “Tenían algo planeado para arrestarlo. Son bastante duros en política”, expresó el inquilino de la Casa Blanca.

    En respuesta, Lula aseguró que Trump “sabe poco de Brasil” y que Estados Unidos “podría aprender” un poco sobre cómo celebrar “elecciones más pacíficas, menos conflictivas y más tranquilas”, instándolo a no inmiscuirse en los asuntos internos del país.

    “Tiene derecho a sus preferencias electorales. Solo espero que no viole el código ético entre naciones que desean que se respete su soberanía; eso es todo lo que espero. Por mí, puede seguir simpatizando con Bolsonaro: padre, hijo, nieto. No hay problema”, argumentó en declaraciones a la prensa.

    El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Archivo. Marcelo Camargo/Agência Brasil

    El mandatario sudamericano señaló además que no hay “ningún país” en el mundo que tenga el sistema de votación brasileño. “Si solo conoce Brasil por su relación con la familia Bolsonaro, entonces no conoce Brasil en absoluto”, reiteró, según O Globo.

    “Ya no estamos estancados como en el siglo pasado con las papeletas de papel y una lista de 500 nombres, así que si hay alguien que deba aprender de las elecciones civilizadas de Brasil, es mi amigo Trump. La próxima vez llevaré la máquina de votación electrónica para mostrarle cómo funciona”, ironizó Lula.

    El Tribunal Supremo de Brasil concluyó este martes que Eduardo Bolsonaro coaccionó a jueces y orquestó, desde Estados Unidos, sanciones contra el país para entorpecer la causa por el golpe de Estado contra su padre, incluyendo los aranceles a las exportaciones anunciados el año pasado y la suspensión de visados para miembros de la Corte Suprema.

    El exdiputado brasileño, que está condenado a cuatro años de cárcel en régimen semiabierto, ocho años de inhabilitación y una multa, perdió su escaño en la Cámara de Diputados en diciembre de 2025 por ausentarse de forma injustificada. Esto porque desde febrero de ese año se encuentra en territorio estadounidense, hasta donde viajó para interceder por su padre.

    Más sobre:Donald TrumpBrasilEduardo BolsonaroJair BolsonaroCondenaTribunal SupremoLuiz Inácio Lula da SilvaMundo

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