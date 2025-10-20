SUSCRÍBETE
Mundo

Trump dice que el alto el fuego “sigue vigente” tras los ataques de Israel y Vance lo ve “complicado”

Trump, además, no ha tomado posición acerca de la proporcionalidad o la justificación de la respuesta militar de Israel.

Por 
Europa Press
Tropas israelíes operando en la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Chen Junqing

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado creer este domingo que el alto el fuego en la Franja de Gaza “sigue vigente”, mientras el vicepresidente, JD Vance, ha considerado “complicado” que se mantenga, en un día en el que el Ejército de Israel ha lanzado una oleada de ataques en represalia por la muerte de dos militares en otro ataque en el sur del enclave palestino, pese a que el brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) ha rechazado su vinculación con los hechos.

Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca han ido también en este sentido y ha señalado que, pese a que la milicia había sido “bastante violenta”, él piensa que su “liderazgo” no ha estado involucrado en los hechos denunciados, según ha recogido el ‘New York Times’ de las palabras que Trump ha dado a la prensa a bordo del Air Force One, el avión presidencial, a su regreso a Washington desde Florida el domingo por la noche.

Asimismo, no ha tomado posición acerca de la proporcionalidad o la justificación de la respuesta militar de Israel y ha comunicado a los periodistas presentes que tendría que volver a dirigirse a ellos sobre este asunto.

En cambio, el vicepresidente del país, JD Vance señalaba poco antes desde la base militar de Andrews, en Maryland, que “va a ser complicado” que se mantenga el alto el fuego.

“Si esto logra la paz sostenible a largo plazo que el presidente y yo esperamos, habrá altibajos”, ha previsto, antes de apuntar a. Hamas, que “disparará contra Israel” e “Israel tendrá que responder”.

Adicionalmente, Vance ha previsto también que algunas facciones de Hamás no respetarían el acuerdo de alto el fuego y ha considerado que “sería un poco absurdo que el presidente dijera: ‘Bueno, Hamas será desarmado dentro de tres o cuatro días’”.

Las divergentes declaraciones de Trump y su segundo de a bordo han llegado después de que Israel haya lanzado una oleada de ataques aéreos y en la Franja de Gaza en respuesta a un ataque en el que han muerto dos militares y tres más han resultado heridos en el sur del enclave palestino. Después ha anunciado que retomaba el alto el fuego, mientras que al menos 44 personas han muerto en la Franja de Gaza desde la madrugada de este domingo como consecuencia de los ataques de Israel, según el balance que se desprende de la llegada de cadáveres a los hospitales del enclave.

