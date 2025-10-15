Trump está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamas incumple su parte del acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que está dispuesto a permitir que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reanude la ofensiva militar en la Franja de Gaza en caso de que Hamas incumpla su parte del acuerdo de alto el fuego, que incluye un intercambio de prisioneros.

El mandatario estadounidense afirmó en declaraciones a la cadena CNN que las tropas israelíes podrían retomar sus acciones militares en el enclave palestino “tan pronto como yo diga una palabra”.

“Lo que está pasando con Hamas se resolverá rápidamente”, dijo Trump en una breve conversación telefónica con el medio.

Tras ello, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al ejército preparar un “plan integral” para “derrotar” al grupo islámico en caso de que “se niegue a implementar el plan de Trump y sea necesario reanudar los combates”, según informó el diario The Times of Israel.

Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la Franja de Gaza. Foto: Xinhua Chen Junqing

“Según (su) plan, Hamas debe devolver a todos los rehenes fallecidos en su posesión, y desarmarse, mientras que Israel, junto con la fuerza internacional liderada por Estados Unidos, actuará para destruir todos los túneles e infraestructura terrorista en Gaza para garantizar su desmilitarización y que no presente ninguna amenaza para el Estado de Israel”, asegura un comunicado.

Por último, afirma que, “si Hamas se niega a implementar el acuerdo, Israel, en coordinación con Estados Unidos, volverá a la lucha y actuará para lograr la derrota completa de Hamas, cambiar la realidad de Gaza y alcanzar todos los objetivos de la guerra”.

Sus declaraciones llegan después de que la milicia palestina afirmara que ya devolvió los cadáveres de los rehenes fallecidos a los que tuvo acceso y avisara que la recuperación de los restantes requiere de un “equipo especializado” para extraerlos de entre los escombros.

El acuerdo firmado por Israel y Hamas la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía.

Desde entonces, Hamas liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de siete (nueve, de confirmarse los dos últimos) de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que la organización radical necesitaría más tiempo para localizarlos.

El ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que dejó hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos, como lo han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamas.

Sin embargo, se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.