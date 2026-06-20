SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump no descarta operativos en Cuba similares a Venezuela e Irán: “Tiene buenas propiedades y una costa preciosa”

    El mandatario estadounidense indicó además que mantiene, por el momento, una “postura flexible” con respecto a la isla caribeña y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “muy involucrado” en este tema.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Archivo.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este viernes que no ha descartado una operación militar en Cuba, similar a las realizadas en Venezuela o Irán, sugiriendo otra vez una hipotética intervención en la isla caribeña tras firmar el memorando de entendimiento con Teherán para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

    Durante una entrevista con el portal de noticias Axios, Trump comparó la situación cubana con las recientes intervenciones estadounidenses en territorio venezolano e iraní, destacando que la proximidad geográfica de la isla caribeña facilitaría una eventual incursión militar.

    “Posiblemente. Es posible. Hay otra cuestión: estos lugares están cerca. En cambio, si miras Irán, es un viaje muy largo (...) Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso”, dijo el mandatario al ser consultado por si una eventual operación en la isla se podría desarrollar de forma “similar” a los recientes operativos contra Caracas y Teherán.

    El magnate republicano además indicó que mantiene, por el momento, una “postura flexible” con respecto a Cuba y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “muy involucrado” en este tema.

    “La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa”, señaló, agregando que las autoridades cubanas tienen “muchísimas ganas” de dialogar con Washington.

    Sus palabras se conocen después de que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, afirmara que ya están abordando con Cuba nuevas prácticas para cambiar una situación económica que, apuntó, está “peor” que la de Irán tras la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero.

    Esto poco después de que La Habana presentara la durante la semana pasada un paquete de reformas estructurales dirigido a liberalizar la economía de la isla, que abre sectores clave al capital privado y recorta el peso del Estado.

    El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, presentó el pasado viernes dicho conjunto de reformas, que aborda cuestiones como la gestión de los actores económicos, la modernización del sistema bancario y financiero o la inversión extranjera, con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas impuestas por la Administración Trump.

    El Partido Comunista respaldó las medidas el pasado miércoles y la Asamblea Nacional convirtió en ley el conjunto de reformas el jueves, bajo la aprobación del expresidente Raúl Castro, quien dijo estar “plenamente de acuerdo” con las propuestas de transformación “económica y social”.

    Más sobre:Donald TrumpCubaOperativosVenezuelaIránJD VanceMiguel Díaz-CanelReformasMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minvu solicita al CDE interponer querella contra dos entidades patrocinantes por irregularidades en reconstrucción en El Olivar

    Al menos un muerto y 89 heridos tras choque de dos trenes en la localidad británica de Bedford

    Trump asegura que Israel cesará sus ataques en Líbano apuntando a que, de no ser por él, la nación judía habría sido “aniquilada”

    Gobierno confirma que 33 niños haitianos han sido localizados tras fuerza de tarea convocada por el Presidente Kast

    Cruce de información con bases de datos municipales: alcaldes de la RM abordan labores para localizar a niños haitianos

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental

    Lo más leído

    1.
    Mojtaba Jamenei advierte que las negociaciones del acuerdo con EE.UU. “no implicarán la aceptación de la postura del enemigo”

    Mojtaba Jamenei advierte que las negociaciones del acuerdo con EE.UU. “no implicarán la aceptación de la postura del enemigo”

    2.
    Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

    Obama inaugura su centro presidencial de Chicago y llama a los estadounidenses a “trabajar juntos por un bien común”

    3.
    Cancelan abruptamente las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

    Cancelan abruptamente las conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza

    4.
    La Casa Blanca se despide del Air Force One: el nuevo avión presidencial será la aeronave que Catar le regaló a Trump

    La Casa Blanca se despide del Air Force One: el nuevo avión presidencial será la aeronave que Catar le regaló a Trump

    5.
    Elecciones Perú: Keiko Fujimori adelanta por poco más de 39 mil votos a Roberto Sánchez

    Elecciones Perú: Keiko Fujimori adelanta por poco más de 39 mil votos a Roberto Sánchez

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 18 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Turquía vs. Paraguay en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Brasil vs. Haití en TV y streaming

    Minvu solicita al CDE interponer querella contra dos entidades patrocinantes por irregularidades en reconstrucción en El Olivar
    Chile

    Minvu solicita al CDE interponer querella contra dos entidades patrocinantes por irregularidades en reconstrucción en El Olivar

    Gobierno confirma que 33 niños haitianos han sido localizados tras fuerza de tarea convocada por el Presidente Kast

    Cruce de información con bases de datos municipales: alcaldes de la RM abordan labores para localizar a niños haitianos

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental
    Negocios

    Proyecto por US$500 millones para continuidad operacional de minera Mantos Blancos ingresa a trámite ambiental

    La Fiscalía Nacional Económica vuelve a poner bajo la lupa al mercado de los medicamentos

    Fondo estadounidense Apollo Global Management controlará a la chilena Vidrios Lirquén

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas
    Tendencias

    Científicos editan por primera vez genes de embriones humanos: podrían crear bebés con características específicas

    Quién era Alex Bueno, el reconocido cantante de merengue que falleció a los 62 años

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Escocia estalla por el arbitraje en la caída ante Marruecos: “Nos negaron un claro penal”
    El Deportivo

    Escocia estalla por el arbitraje en la caída ante Marruecos: “Nos negaron un claro penal”

    Joaquín Niemann deja atrás la penalización en el US Open con un brillante segundo día: “Voy a aprender de esto”

    Marruecos se impone con comodidad sobre Escocia para poner pie y medio en la siguiente ronda del Mundial 2026

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan
    Cultura y entretención

    La mejor canción de Depeche Mode según Dave Gahan

    La mejor canción de AC/DC según Angus Young

    Soulfía presenta nuevo single “pecadorA” junto a Baby Jey: escúchalo aquí

    Trump no descarta operativos en Cuba similares a Venezuela e Irán: “Tiene buenas propiedades y una costa preciosa”
    Mundo

    Trump no descarta operativos en Cuba similares a Venezuela e Irán: “Tiene buenas propiedades y una costa preciosa”

    Al menos un muerto y 89 heridos tras choque de dos trenes en la localidad británica de Bedford

    Trump asegura que Israel cesará sus ataques en Líbano apuntando a que, de no ser por él, la nación judía habría sido “aniquilada”

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad
    Paula

    Quien quiere, ¿puede?: por qué la salud no es solo una cuestión de voluntad

    Datos Paula: dónde comer sin gluten en Santiago

    Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico