Trump no descarta operativos en Cuba similares a Venezuela e Irán: “Tiene buenas propiedades y una costa preciosa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este viernes que no ha descartado una operación militar en Cuba, similar a las realizadas en Venezuela o Irán, sugiriendo otra vez una hipotética intervención en la isla caribeña tras firmar el memorando de entendimiento con Teherán para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

Durante una entrevista con el portal de noticias Axios, Trump comparó la situación cubana con las recientes intervenciones estadounidenses en territorio venezolano e iraní, destacando que la proximidad geográfica de la isla caribeña facilitaría una eventual incursión militar.

“Posiblemente. Es posible. Hay otra cuestión: estos lugares están cerca. En cambio, si miras Irán, es un viaje muy largo (...) Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso” , dijo el mandatario al ser consultado por si una eventual operación en la isla se podría desarrollar de forma “similar” a los recientes operativos contra Caracas y Teherán.

🇨🇺 From a new episode of The Axios Show —@MarcACaputo: Do you see the Cuba operation running similarly to the way Venezuela was done?



President Trump: Possibly. pic.twitter.com/XM08Wt3YT5 — Axios (@axios) June 19, 2026

El magnate republicano además indicó que mantiene, por el momento, una “postura flexible” con respecto a Cuba y que el secretario de Estado, Marco Rubio, está “muy involucrado” en este tema.

“La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa” , señaló, agregando que las autoridades cubanas tienen “muchísimas ganas” de dialogar con Washington.

Sus palabras se conocen después de que el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, afirmara que ya están abordando con Cuba nuevas prácticas para cambiar una situación económica que, apuntó, está “peor” que la de Irán tras la ofensiva desatada el pasado 28 de febrero.

Esto poco después de que La Habana presentara la durante la semana pasada un paquete de reformas estructurales dirigido a liberalizar la economía de la isla, que abre sectores clave al capital privado y recorta el peso del Estado.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, presentó el pasado viernes dicho conjunto de reformas, que aborda cuestiones como la gestión de los actores económicos, la modernización del sistema bancario y financiero o la inversión extranjera, con el objetivo de contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas impuestas por la Administración Trump.

🇨🇺| Presidente @DiazCanelB:



"Cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno Revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella”.https://t.co/8lgHWyL20I — Presidencia Cuba 🇨🇺 (@PresidenciaCuba) June 18, 2026

El Partido Comunista respaldó las medidas el pasado miércoles y la Asamblea Nacional convirtió en ley el conjunto de reformas el jueves, bajo la aprobación del expresidente Raúl Castro, quien dijo estar “plenamente de acuerdo” con las propuestas de transformación “económica y social”.