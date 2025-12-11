VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Trump prevé establecer la junta de paz de Gaza a principios de 2026 y apunta que “será una de las mejores juntas que se hayan visto”

    Trump expresó que la segunda fase de su propuesta para el futuro del enclave “llegará muy pronto”.

    Por 
    Europa Press
    Imagen del 6 de noviembre de 2025 de palestinos vistos después de regresar al área destruida de Sheikh Radwan, en el norte de la Ciudad de Gaza. Foto: Xinhua Rizek Abdeljawad

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que la composición de la junta de paz para la Franja de Gaza, que forma parte de la segunda fase de la propuesta estadounidense para el futuro del enclave palestino, será anunciada a principios de 2026.

    “Esto se sabrá a principios del año que viene, y será una de las mejores juntas que se hayan visto”, ha dicho Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Realmente, (la junta) estará formada por líderes de los países más importantes y vamos a tener a gente muy distinguida que quiere participar. Reyes, presidentes, primeros ministros; todos quieren estar en esta junta”, ha aclarado tras ser preguntado por este asunto.

    Así, el anuncio sobre la composición de la misma ha quedado aplazado al menos hasta el mes de enero, a pesar de que en un principio todo apuntaba a que la medida podría ser adoptada de cara a Navidad.

    El magnate neoyorquino sigue restando importancia a las violaciones del frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) para la Franja de Gaza y asegura que la segunda fase de su propuesta para el futuro del enclave “llegará muy pronto”.

    La semana pasada, destacó que la implementación de esa segunda fase “va bien”. “La segunda fase avanza. Llegará muy pronto”, dijo entonces, después de que Israel denunciara que cinco de sus militares han resultado heridos en un supuesto ataque de milicianos armados en Rafá y confirmara un bombardeo en respuesta en Jan Yunis, donde murieron al menos cinco palestinos, incluidos dos niños.

