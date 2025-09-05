Trump reconoce que resolver la guerra en Ucrania está resultando “más difícil” de lo que pensaba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que hablará próximamente con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en el marco del conflicto en Ucrania, cuya solución, ha reconocido, le está resultando “más difícil” de lo que imaginaba.

“Lo haré. Tenemos un diálogo muy bueno”, declaró al ser consultado sobre una inminente conversación con Putin, si bien el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, salió al paso y, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias rusa TASS, aseguró que “aún no hay novedades” en ese sentido.

El inquilino de la Casa Blanca reconoció además sobre la guerra desatada a raíz de la invasión rusa de Ucrania hace ya más de tres años que “la que pensé que sería quizás una de las más fáciles (...) resulta ser un poco más difícil”, después de presumir de que ha “resuelto siete” conflictos.

También hoy jueves al menos 26 de países de la llamada Coalición de Voluntarios comprometieron ayudas concretas para una futura fuerza que garantice “por tierra, mar o aire” la seguridad de Ucrania. Esto una vez que se acuerde un alto el fuego y a la espera de que “en los próximos días” Estados Unidos pueda aclarar cuánto y de qué manera se involucraría en ese futuro escenario.

Las autoridades rusas aseguraron a principios de esta semana que Moscú y Washington han planificado ya una nueva ronda de contactos, si bien a nivel de ministerios de Exteriores, para abordar la guerra en Ucrania.

Trump y Putin celebraron el pasado 15 de agosto una cumbre en Alaska en la que no se lograron avances significativos, en medio de las exigencias del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, de que cualquier plan de paz cuente con la participación y el respaldo de Kiev.