Trump se reúne con Netanyahu y asegura que no se decidió “nada definitivo” sobre Irán

“No se llegó a ningún acuerdo definitivo” sobre Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, transmitió este miércoles al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su preferencia de continuar con las negociaciones para lograr un acuerdo con Teherán durante una reunión celebrada en Washington.

En su séptima reunión desde que Trump regresó al cargo el año pasado, Netanyahu, cuya visita fue más discreta de lo habitual y cerrada a la prensa, buscaba influir en la próxima ronda de discusiones de Estados Unidos con Irán luego de las negociaciones nucleares celebradas en Omán el viernes pasado. La cita, originalmente programada para el 18 de febrero, se adelantó en medio de la renovada interacción de Washington con Teherán.

“No se llegó a nada definitivo más allá de que insistí en que las negociaciones con Irán deben continuar para ver si se puede llegar a un acuerdo o no”, indicó el inquilino de la Casa Blanca en un mensaje publicado en redes sociales.

1ST LOOK at Trump and Netanyahu meeting in White House pic.twitter.com/34TlONjY5v — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 11, 2026

Trump, que catalogó de “muy buen encuentro” la reunión con Netanyahu y varios de sus representantes en la Casa Blanca, afirmó que le hizo saber al primer ministro israelí que el camino de las negociaciones es preferible. “Si no se puede, tendremos que ver cuál será el resultado”, enfatizó.

El líder republicano aprovechó para recordar que la última vez que Teherán se negó a alcanzar un acuerdo fueron “golpeados” con la operación Martillo de Medianoche en la que Washington lanzó un ataque por sorpresa contra instalaciones nucleares iraníes.

“La última vez, Irán decidió que era mejor no llegar a un acuerdo, y recibió un golpe de medianoche; eso no les funcionó. Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables. Además, conversamos sobre el enorme progreso que se está logrando en Gaza y en la región en general. Realmente hay PAZ en Medio Oriente”, declaró Donald Trump en su plataforma Truth Social.

I have just finished meeting with Prime Minister Netanyahu, of Israel, and various of his Representatives. It was a very good meeting, the tremendous relationship between our two Countries continues. There was nothing definitive reached other than I insisted that negotiations… — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 11, 2026

Por su parte, la oficina de Netanyahu difundió un escueto comunicado en el que señala que el primer ministro “hizo hincapié en las necesidades de seguridad del Estado de Israel en el contexto de las negociaciones”. “Los dos dirigentes convinieron en mantener la coordinación y el estrecho contacto entre ellos”, agregó

Netanyahu se reunió durante la jornada con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner -yerno del presidente Trump- quienes encabezaron la delegación estadounidense en las negociaciones con Irán celebradas la semana pasada en Omán.

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró este miércoles que su país “no cederá ante demandas excesivas” en su programa nuclear, tras la reanudación de las conversaciones indirectas con Washington por parte de Teherán.

En el 47º aniversario de la Revolución Islámica, Pezeshkian volvió a negar que Irán buscando armas nucleares y afirmó que el país estaba listo para “cualquier verificación”. “Nuestro país, Irán, no cederá ante sus exigencias excesivas (...) Nuestro Irán no cederá ante la agresión, pero mantenemos el diálogo con todas nuestras fuerzas con los países vecinos para establecer la paz y la tranquilidad en la región”, declaró en un discurso pronunciado en la plaza Azadi de la capital iraní con motivo del aniversario.

“No buscamos adquirir armas nucleares. Lo hemos declarado repetidamente y estamos listos para cualquier verificación”, agregó.

Trump mantiene su amenaza de volver a atacar Irán si no se alcanza un pacto. El martes, en la víspera de la reunión con Netanyahu, el presidente estadounidense declaró a Fox Business que un buen acuerdo con Teherán significaría “sin armas nucleares ni misiles”, pero no dio más detalles. En otra entrevista, concedida al portal de noticias Axios, afirmó que estaba considerando enviar un segundo portaaviones y su grupo de ataque a Medio Oriente.

El USS George Washington, en Asia, y el USS George H.W. Bush, en la costa este de Estados Unidos, son los candidatos más probables, según informaron funcionarios a Reuters, pero ambos se encuentran al menos a una semana de Medio Oriente. El Pentágono también podría desplegar el portaaviones Ford desde el Caribe.

JUST IN:



🇺🇸 Pentagon prepares second aircraft carrier for deployment to the Middle East.



Israeli Prime Minister Netanyahu & President Trump ended their meeting 20 minutes ago. pic.twitter.com/SwTx7GwUbN — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) February 11, 2026

Las capacidades de misiles de Irán son su línea roja y no son un tema para ser negociado, dijo el miércoles un asesor del líder supremo de Irán, mientras Teherán y Washington buscan una nueva ronda de conversaciones para evitar el conflicto. Diplomáticos estadounidenses e iraníes mantuvieron conversaciones indirectas la semana pasada en Omán, en medio de un aumento de tropas navales regionales por parte de Estados Unidos que amenaza a Irán.

“Las capacidades de misiles de la República Islámica no son negociables”, dijo Ali Shamkhani según los medios estatales mientras aparecía en una marcha en conmemoración del 47º aniversario de la Revolución Islámica.

El domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dijo que el programa de misiles de Teherán nunca había sido parte de la agenda de las conversaciones.

Gaza en la agenda

Gaza también estaba en la agenda, con Trump buscando impulsar un acuerdo de alto el fuego que ayudó a negociar. El progreso en su plan de 20 puntos para poner fin a la guerra y reconstruir el destrozado enclave palestino se ha estancado, con importantes discrepancias sobre medidas como el desarme de Hamas a medida que las tropas israelíes se retiran por fases.

Met with U.S. Secretary of State @marcorubio at Blair House in Washington.



Ahead of my meeting at the White House with President Trump, I signed Israel’s accession as a member of the “Board of Peace.”



We will continue strengthening the unbreakable alliance between Israel and… pic.twitter.com/CJ4Lw92WdX — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) February 11, 2026

“Discutimos el tremendo progreso que se está logrando en Gaza y en la región en general”, dijo Trump después de la reunión.

Netanyahu, en tanto, firmó este mismo miércoles el documento para su incorporación a la Junta de Paz creada por Trump para gestionar el alto el fuego en Gaza, después de las críticas iniciales al organismo alegando la composición diseñada por Washington. Durante la firma, estaba presente el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.