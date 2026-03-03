SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Mundo

    Trump sostiene que las autoridades de Irán “quiere hablar”, pero es “demasiado tarde”

    “Lo que estamos haciendo ahora mismo es eliminar las intolerables amenazas planteadas por este régimen enfermo y siniestro”, señaló Trump.

    Por 
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que las autoridades iraníes “quieren hablar” una vez el mando del país “ha desaparecido”, pero ya les ha trasladado que es “demasiado tarde”.

    “Sus defensas aéreas, su Fuerza Aérea, Armada, y sus líderes han desaparecido. Quieren hablar. Les dije, ‘¡demasiado tarde!’”, ha escrito Trump en su red social, haciéndose eco de una columna de opinión elogiosa en ‘The Washington Post’.

    En ella se afirma que Trump “está terminando” una guerra que comenzó hace 47 años cuando Irán tomó la Embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, pasando por otros episodios como los atentados en la región contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses, incluidos los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

    “Trump está tomando medidas decisivas para poner fin a este régimen de terror”, señala el texto, en el que se vaticina “la posibilidad de una paz duradera en Oriente Próximo” gracias a esta “forma de cambiar el mundo” sin desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno.

    En la víspera, Trump afirmó que los ataques lanzados por Estados Unidos en los últimos días, -que hasta el momento han dejado cerca de 800 muertos, entre ellos varios altos mandos de Irán, incluido su líder supremo, el ayatolá, Alí Jamenei- no eran nada comparados con los que estaban aún por llegar. Una “gran ola”, dijo, que puede prolongarse durante más de cuatro o cinco semanas.

    “Lo que estamos haciendo ahora mismo es eliminar las intolerables amenazas planteadas por este régimen enfermo y siniestro”, dijo Trump, que en declaraciones a la prensa no descartó tampoco la posibilidad de desplegar tropas sobre el terreno en caso de que fuera necesario.

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald Trump

