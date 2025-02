Ucrania conmemora tres años de guerra con respaldo de líderes occidentales y EE.UU. se alinea con Rusia en votación de la ONU

“Tres años de resistencia. Tres años de gratitud, tres años de heroísmo absoluto de los ucranianos“, elogió el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, añadiendo: “Agradezco a todos los que lo defienden y lo apoyan”. Así agradeció este lunes al pueblo de su país, destacando que estaba orgulloso de su “heroísmo absoluto” al luchar y vivir en la guerra que Rusia comenzó con su invasión a gran escala hace exactamente tres años.

Sin la presencia de algún representante de Estados Unidos, una docena de líderes de Europa y Canadá se reunieron en Kiev, la capital de Ucrania este lunes, para conmemorar el tercer aniversario de la invasión rusa al país. Los visitantes, entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, tenían previsto asistir a los actos conmemorativos y hablar sobre el apoyo a Ucrania con el presidente Volodymyr Zelensky.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau asisten a una conferencia de prensa después de la cumbre 'Apoyar a Ucrania', que marca el tercer aniversario de la invasión rusa, en Kyiv, Ucrania, 24 de febrero de 2025. Foto: Reuters

La decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de lanzar lo que llamó una “operación militar especial” aquel 24 de febrero de 2022 desencadenó el mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Decenas de miles de soldados, de ambos bandos, y civiles ucranianos han muerto, ciudades en todo el sur y el este del país han quedado arrasadas y millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares.

Pero tres años después de que Occidente se uniera en torno a Ucrania y Zelensky, el regreso de Trump a la Casa Blanca ha amenazado con alterar esa coalición de apoyo y ha puesto en duda una ayuda militar y financiera vital en un momento crítico de la guerra. Las tropas rusas siguen avanzando por el este y Moscú se ha envalentonado por el acercamiento diplomático de Trump y su escepticismo sobre el apoyo a largo plazo a Kiev.

Al llegar a Kiev en tren, la jefa de la Comisión Europea dijo que Ucrania estaba luchando “por sobrevivir” y que el “destino” de Europa estaba en juego en Ucrania. “Estamos en Kiev hoy porque Ucrania es Europa. En esta lucha por la supervivencia no sólo está en juego el destino de Ucrania, sino el destino de Europa”, afirmó en un mensaje en X.

Y en una aparente reprimenda a las medidas de Trump para marginar a Kiev de las negociaciones sobre cómo poner fin a la guerra, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien también asistió a Kiev, afirmó: “En Ucrania, sobre Ucrania, con Ucrania”. Y agregó que la visita tiene como objetivo reafirmar el “apoyo de la UE al heroico pueblo ucraniano y al presidente democráticamente elegido Volodymyr Zelensky”, a través de X.

Un G7 crucial

Zelensky dijo que 13 líderes estarían en Kiev este lunes y otros 24 participarían en una reunión especial en línea del Grupo de los Siete (G7). Allí, habló con el presidente Trump: “En cuanto a Donald Trump... Acabamos de tener una conversación. Fue una conversación muy buena en el marco de la reunión del G7 liderada por Canadá”, dijo Zelensky, agradeciendo a Ottawa por organizar el evento.

El presidente ucraniano expresó su esperanza de que Estados Unidos mantenga su apoyo a Ucrania, enfatizando la necesidad de preservar la unidad entre Washington y los aliados europeos, según informó The Kyiv Independent. También dijo que esperaba que fuera un “punto de inflexión” y pidió garantías de seguridad a los partidarios de Kiev para asegurar que Rusia no utilice ningún alto el fuego para rearmarse y atacar de nuevo en una fecha posterior.

El domingo ofreció dimitir si eso significaba que Ucrania podría ser admitida en la OTAN.

La presidenta de la Comisión Europea también advirtió que, a pesar de iniciar conversaciones con Estados Unidos sobre cómo poner fin al conflicto, Putin no estaba dispuesto a dar marcha atrás. “Putin está esforzándose más que nunca por ganar esta guerra sobre el terreno. Su objetivo sigue siendo la capitulación de Ucrania”, afirmó. También calificó la guerra en Ucrania como “la crisis más central y trascendental para el futuro de Europa”.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el primer ministro de España, Pedro Sánchez, el presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, la primera ministra de Islandia, Kristrun Frostadóttir, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, asisten a una conferencia de prensa después de la cumbre 'Apoyar a Ucrania', que marca el tercer aniversario de la invasión rusa, en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Sus declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense denunciara a Zelensky como un “dictador sin elecciones”, reiterando los puntos de discusión del Kremlin sobre la legitimidad del presidente ucraniano. Los comentarios de Trump pusieron en duda su futuro compromiso con Ucrania, provocando discusiones en las capitales europeas sobre cómo incrementar el apoyo a Kiev si Washington se retira.

En vísperas del aniversario, el Kremlin reiteró la posición de Rusia de que no cederá el territorio que ha capturado en el este y el sur de Ucrania. Moscú también ha declarado que no aceptará la admisión de Ucrania en la OTAN.

El acercamiento de Washington y Moscú

Trump está presionando tanto a Ucrania como a Rusia para que pongan fin rápidamente a la guerra. Ha provocado alarma en Kiev y en toda Europa; ha reiniciado la diplomacia con Moscú, llamando a Putin para una conversación telefónica de 90 minutos y enviando al Secretario de Estado Marco Rubio a Arabia Saudita para una reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, la semana pasada.

Trump también ha presionado a Kiev para que firme un acuerdo sobre minerales, que Zelensky ha criticado por carecer de garantías de seguridad. Según informó The Kyiv Independent, la propuesta inicial de Estados Unidos buscaba una participación del 50% en los recursos naturales de Ucrania, incluidos minerales críticos, petróleo y gas, así como participaciones en puertos y otra infraestructura clave a través de un fondo de inversión conjunto.

Al respecto, Kiev anunció este lunes que se encuentra en las “etapas finales” de un acuerdo con Washington para otorgar a Estados Unidos acceso preferencial a aquellos minerales raros. “Ya casi no hay exigencias irrazonables. Muchos detalles se discutirán más adelante en otro acuerdo”, dijo a la AFP una fuente de la presidencia ucraniana

El presidente estadounidense también pidió la reincorporación de Rusia al G7, argumentando el 13 de febrero que la expulsión de Moscú en 2014 tras su anexión ilegal de Crimea fue un “error”.

El presidente de EE. UU. Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin mantienen una reunión bilateral en la cumbre de líderes del G20 en Osaka, Japón, el 28 de junio de 2019. Foto: Reuters

De esta manera, los funcionarios rusos se han sentido alentados por el acercamiento de Trump, percibiendo una oportunidad para impulsar sus demandas principales: la reducción de la presencia militar de la OTAN en Europa, concesiones territoriales de Ucrania y el fin del apoyo militar occidental a Kiev.

Los funcionarios de Moscú y Washington se reunirán este martes en Arabia Saudita, dijo a la AFP una fuente diplomática, tras las conversaciones mantenidas la semana pasada entre Rubio y Lavrov. “Detendremos las hostilidades sólo cuando estas negociaciones produzcan un resultado firme y sostenible que convenga a la Federación Rusa”, dijo Lavrov durante una visita a Turquía.

Resolución de la ONU

En una victoria para Ucrania en el tercer aniversario de la invasión rusa, Estados Unidos no logró este lunes que la Asamblea General de la ONU aprobara su resolución que insta a poner fin a la guerra sin mencionar la agresión de Moscú. Y la asamblea aprobó una resolución ucraniana con respaldo europeo que exige que Rusia se retire inmediatamente de Ucrania, informó la agencia The Associated Press.

Esto supone un revés para la administración Trump en el organismo mundial de 193 miembros, cuyas resoluciones no son jurídicamente vinculantes pero se consideran un barómetro de la opinión mundial. Pero también muestra un menor apoyo a Ucrania, cuya resolución fue aprobada por 93 votos a favor, 18 en contra y 65 abstenciones. Eso es menos que en votaciones anteriores, en las que más de 140 naciones condenaron la agresión de Rusia.

Los resultados de la votación se muestran durante la reunión de redacción de la resolución de la Undécima Sesión Especial de Emergencia en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el tercer aniversario de la invasión rusa de Ucrania, en la sede de la ONU en Nueva York, EE. UU., el 24 de febrero de 2025. Foto: Reuters

La resolución que condena la invasión rusa de Ucrania, copatrocinada por Kiev y países de la UE, fue aprobada a pesar de que Estados Unidos votó en contra e instó a otros estados a hacer lo mismo. Es probable que el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que Estados Unidos y otros cuatro miembros permanentes tienen derecho a veto, vote sobre el tema más tarde durante el día, adelanta el Financial Times.

“No quiero rendirme”

El presidente francés, Emmanuel Macron, arribó a Washington en la tarde de este lunes para reunirse con Trump, en la primera reunión cara a cara entre ambos mandatarios desde que Trump regresó a la Casa Blanca. Previo a la reunión, Macron dijo que planeaba decirle al republicano: “No se puede ser débil frente al presidente Putin”.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, y el presidente francés, Emmanuel Macron, reaccionan durante su reunión en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 24 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Europa se ha visto en dificultades para responder mientras Trump y su equipo no sólo han cuestionado el apoyo a Ucrania, sino también décadas de cooperación transatlántica en materia de seguridad entre Estados Unidos y sus principales aliados europeos.

Un serviciante ucraniano del 88° Batallón de Infantería de Marina Separado de la 35° Brigada de Infantería de Marina Separada asiste a ejercicios militares en un campo de entrenamiento, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, 24 de febrero de 2025. Foto: Reuters

Los soldados ucranianos en el este dijeron a AFP que estaban nerviosos por la propuesta de Trump de un rápido alto el fuego. “Me da más miedo, porque los momentos más sangrientos siempre llegan antes de una tregua”, dijo a la agencia Andrii, un joven de 25 años que sirve en el ejército de Ucrania en el este.

“En esta guerra no se cuentan días, semanas, números ni fechas”, dijo Mykola, un comandante de artillería de 38 años destinado en la región oriental de Donetsk. “No quiero renunciar a las tierras ucranianas... hemos estado luchando durante tanto tiempo”, declaró a la AFP en vísperas del aniversario. “Pero todo el mundo está cansado de la guerra”.