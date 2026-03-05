Una milicia proiraní de Irak amenaza con atacar a los países europeos que se sumen a la ofensiva de EE.UU. e Israel

Las milicias proiraníes de la Resistencia Islámica en Irak amenazaron este jueves con atacar a las fuerzas de cualquier país europeo en suelo iraquí que apoyen a Estados Unidos e Israel en su guerra con Irán, al considerarlos “objetivos legítimos”.

“Cualquiera de esos países que participe en esta batalla es considerado enemigo de nuestro pueblo y de nuestros valores sagrados, y sus fuerzas e intereses en Irak y la región se convierten en objetivos legítimos como castigo por su participación en esta agresión” , declararon en un comunicado dirigido en particular a los “aliados europeos” de los gobiernos estadounidense e israelí.

Las milicias proiraníes hicieron esta declaración advirtiendo que Washington y Jerusalén estarían tratando de involucrar a Europa en lo que consideran una “guerra injusta (...) contra el pueblo de la República Islámica y la región”.

A notable warning from the Islamic Resistance in Iraq, a grouping of militias and front organizations backed by Iran, threatened European countries if they invovled themselves in the conflict.



Maybe this is why a ballistic missile headed toward Turkey was shot down by NATO… pic.twitter.com/n7gdIaH4Xv — Joe Truzman (@JoeTruzman) March 5, 2026

Además, dijeron que “las fuerzas del mal están conspirando para extinguir la llama del orgullo de los pueblos libres (...), en un intento (...) de propagar la corrupción en la Tierra imponiendo su hegemonía sobre la voluntad de los pueblos libres”, pero aseguraron que “nunca lo conseguirán”

“Aquellos con una determinación y firmeza inquebrantables sobre el terreno se han negado y seguirán negándose a doblegarse ante todos los intentos de la arrogancia global”, apuntaron, añadiendo que “aquellos que han hecho daño pronto sabrán qué terrible destino les espera” .

Esta declaración se conoce después de que Alemania, Francia y Reino Unido afirmaran esta semana que podrían adoptar “medidas defensivas” y destruir “capacidades militares iraníes”.

Por su parte, el primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, Mohammed Shia Al Sudani, aseguró que “no habrá indulgencia ante cualquier intento de arrastrar a Irak a la guerra y cualquier cosa que contribuya a amenazar su estabilidad”.

Una afirmación que Sudani realizó durante la reunión que tuvo este miércoles con los dirigentes de las agencias de seguridad y cuerpo militar iraquíes, a quienes recordó que “su responsabilidad legítima y legal requiere que pongan el interés de Irak por encima de todas las consideraciones”.

Además de que se comprometan a “aplicar la ley con la mayor preparación y no permitan que ninguna parte intente arrastrar al país al conflicto y amenazar la estabilidad”.

El premier, que en la cita fue informado “sobre la situación de seguridad en las distintas gobernaciones, a la luz de los acontecimientos actuales”, aseveró que “las Fuerzas Armadas continuarán trabajando para fortalecer la seguridad nacional y preservar los intereses superiores del país” .

Más de mil personas han muerto en Irán a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por EE.UU. e Israel contra el país centroasiático, según las autoridades iraníes, que respondieron con ataques contra instalaciones israelíes y estadounidenses en países del golfo Pérsico.