SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Una milicia proiraní de Irak amenaza con atacar a los países europeos que se sumen a la ofensiva de EE.UU. e Israel

    El grupo Resistencia Islámica en Irak afirmó que cualquiera de esos países "es considerado enemigo de nuestro pueblo". Por otra parte, el primer ministro iraquí aseguró que "no habrá indulgencia ante cualquier intento de arrastrar" al país a la guerra.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    Las milicias proiraníes de la Resistencia Islámica en Irak amenazaron este jueves con atacar a las fuerzas de cualquier país europeo en suelo iraquí que apoyen a Estados Unidos e Israel en su guerra con Irán, al considerarlos “objetivos legítimos”.

    “Cualquiera de esos países que participe en esta batalla es considerado enemigo de nuestro pueblo y de nuestros valores sagrados, y sus fuerzas e intereses en Irak y la región se convierten en objetivos legítimos como castigo por su participación en esta agresión”, declararon en un comunicado dirigido en particular a los “aliados europeos” de los gobiernos estadounidense e israelí.

    Las milicias proiraníes hicieron esta declaración advirtiendo que Washington y Jerusalén estarían tratando de involucrar a Europa en lo que consideran una “guerra injusta (...) contra el pueblo de la República Islámica y la región”.

    Además, dijeron que “las fuerzas del mal están conspirando para extinguir la llama del orgullo de los pueblos libres (...), en un intento (...) de propagar la corrupción en la Tierra imponiendo su hegemonía sobre la voluntad de los pueblos libres”, pero aseguraron que “nunca lo conseguirán”

    “Aquellos con una determinación y firmeza inquebrantables sobre el terreno se han negado y seguirán negándose a doblegarse ante todos los intentos de la arrogancia global”, apuntaron, añadiendo que “aquellos que han hecho daño pronto sabrán qué terrible destino les espera”.

    Esta declaración se conoce después de que Alemania, Francia y Reino Unido afirmaran esta semana que podrían adoptar “medidas defensivas” y destruir “capacidades militares iraníes”.

    Por su parte, el primer ministro y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas iraquíes, Mohammed Shia Al Sudani, aseguró que “no habrá indulgencia ante cualquier intento de arrastrar a Irak a la guerra y cualquier cosa que contribuya a amenazar su estabilidad”.

    Una afirmación que Sudani realizó durante la reunión que tuvo este miércoles con los dirigentes de las agencias de seguridad y cuerpo militar iraquíes, a quienes recordó que “su responsabilidad legítima y legal requiere que pongan el interés de Irak por encima de todas las consideraciones”.

    Además de que se comprometan a “aplicar la ley con la mayor preparación y no permitan que ninguna parte intente arrastrar al país al conflicto y amenazar la estabilidad”.

    El premier, que en la cita fue informado “sobre la situación de seguridad en las distintas gobernaciones, a la luz de los acontecimientos actuales”, aseveró que “las Fuerzas Armadas continuarán trabajando para fortalecer la seguridad nacional y preservar los intereses superiores del país”.

    Más de mil personas han muerto en Irán a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por EE.UU. e Israel contra el país centroasiático, según las autoridades iraníes, que respondieron con ataques contra instalaciones israelíes y estadounidenses en países del golfo Pérsico.

    Más sobre:Crisis en Medio OrienteIrakResistencia Islámica en IrakPaíses europeosGuerra IránEstados UnidosIsraelMohammed Shia Al SudaniMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Irán critica a la UE el “doble estándar” por condenar sus ataques a países del golfo Pérsico

    Ejército israelí lanza nuevos ataques contra el sur de Beirut

    Lo más leído

    1.
    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    La Guardia Revolucionaria afirma que Irán tiene “control total” del estrecho de Ormuz

    2.
    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Radiografía a Irán: Cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    3.
    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    4.
    OIEA dice que “no hay pruebas” de que Irán fabrique una bomba nuclear, pero alerta por negativa a inspecciones

    OIEA dice que “no hay pruebas” de que Irán fabrique una bomba nuclear, pero alerta por negativa a inspecciones

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante alza de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Palestino por la Copa Sudamericana

    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali
    Chile

    SAG confirma casos de influenza aviar H5N1 en aves silvestres de la Región de Valparaíso: fueron halladas en humedal El Yali

    Boric llama al Senado a “no retroceder” en materia de derechos humanos tras avance de proyecto que conmuta pena a criminales

    Grupo de diputados reelectos UDI se resta de ceremonia de proclamación del Tricel por polémica sobre Felipe Donoso

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20
    Negocios

    Mercados subieron tras garantías de EE.UU. al tránsito del petróleo por Ormuz, pero en Chile las bencinas subirán $20

    Licencias médicas de funcionarios públicos que viajaron al exterior sumaron US$28 millones y fueron de 18 días promedio

    Gremios valoran que Tornel llegue a la presidencia de la CMF y delinean los desafíos del organismo en el futuro gobierno

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición
    Tendencias

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La dura autocrítica de Paqui Meneghini: “Los resultados no son acordes a este equipo ni a lo que buscamos”
    El Deportivo

    La dura autocrítica de Paqui Meneghini: “Los resultados no son acordes a este equipo ni a lo que buscamos”

    Mientras la U quedaba eliminada: el golazo de antes de mitad de cancha de Tucu Contreras a David Ospina en la Sudamericana

    O’Higgins pega en Rancagua: vence a Tolima y defenderá en Colombia su ventaja rumbo a la fase grupal de la Copa Libertadores

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses
    Cultura y entretención

    ACOTAR 6: Sarah J. Maas anuncia nuevo libro de su saga A Court of Thorns and Roses

    ¿Una Batalla Tras Otra tendrá una secuela? La actriz Teyana Taylor habla de su sueño

    Mago Jean Paul Olhaberry llega a la región del Biobio con Infinito, su nuevo espectáculo de escapismo

    Una milicia proiraní de Irak amenaza con atacar a los países europeos que se sumen a la ofensiva de EE.UU. e Israel
    Mundo

    Una milicia proiraní de Irak amenaza con atacar a los países europeos que se sumen a la ofensiva de EE.UU. e Israel

    Irán critica a la UE el “doble estándar” por condenar sus ataques a países del golfo Pérsico

    Ejército israelí lanza nuevos ataques contra el sur de Beirut

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana