“¿Y si convenzo al piloto?”: El audaz, pero fallido plan de un agente de EE.UU. para capturar a Maduro

Nicolás Maduro se ve junto al piloto Bitner Villegas en la cabina de un avión, el 15 de diciembre de 2023. Foto: Facebook

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos se mantiene a la par que surgen rumores de todo tipo. Uno de ellos apunta al audaz plan que un agente estadounidense de larga trayectoria habría puesto en marcha con el objetivo de capturar al presidente Nicolás Maduro y entregarlo a la custodia de Washington para enfrentar cargos de tráfico de drogas.

Los detalles del complot están emergiendo mientras la administración de Donald Trump ejerce una creciente presión sobre Maduro. El inquilino de la Casa Blanca ha desplegado una fuerza de ataque naval en el Caribe y ha duplicado la recompensa por el arresto del líder chavista a 50 millones de dólares.

Según da cuenta la agencia The Associated Press, que realizó entrevistas a tres funcionarios actuales y retirados de Estados Unidos, así como a uno de los opositores de Maduro, el agente de Investigaciones de Seguridad Nacional Edwin López intentó convencer al piloto principal de Maduro, el general Bitner Villegas: lo único que debía hacer era desviar de forma disimulada el avión del Presidente venezolano a un lugar donde las autoridades estadounidenses pudieran detener al mandatario.

Bitner de pana que perdió una gran oportunidad.



No sólo hubiera sido héroe, sino que hasta para la presidencia podría haberse lanzado de candidato.



Ojalá los próximos no pierdan esa oportunidad. https://t.co/6vPLDSoe4A — Andrés Izarra ✊ (@AgIzarra) October 28, 2025

A cambio, según dijo el agente al piloto en una reunión clandestina, harían que el aviador se convirtiera en un hombre muy rico y se ganara la adoración de millones de venezolanos

“La saga inédita y llena de intriga de cómo López intentó que el piloto de Maduro trabajara para los estadounidenses tiene todos los elementos de una película de espionaje de la Guerra Fría: aviones privados de lujo, una reunión secreta en un hangar de aeropuerto y diplomacia de alto riesgo en un delicado juego para convencer a un lugarteniente de cambiar de bando. Incluso hubo un último acto de intriga con el propósito de inquietar a Maduro sobre la verdadera lealtad del piloto”, detalla The Associated Press.

Según el medio venezolano El Pitazo, Villegas es el piloto personal de Maduro. El director de este sitio, César Batiz, aseguró al diario colombiano El Tiempo que el general de brigada habría sido contactado por la inteligencia estadounidense a finales de 2024.

Pero The Associated Press asegura que el plan -que al final resultó fallido- se remonta el 24 de abril de 2024. Ese día un informante se presentó en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana y afirmó tener información sobre los aviones de Maduro. López, de 50 años, era entonces agregado en la embajada y agente de Investigaciones de Seguridad Nacional (HIS), que es parte del Departamento de Seguridad Nacional.

♦️𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀𝐒♦️



Bitner Villegas, piloto personal de Nicolás Maduro recientemente ascendido al rango de general.



Tal parece que Villegas se reunió hace poco con funcionarios de Estados Unidos. Bitner habría expresado su disposición a colaborar con las autoridades… pic.twitter.com/0gvxrDd0ih — ROBERTO CARLO OLIVARES (@RobertoCarlo14) September 19, 2025

López, un áspero exsoldado de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos originario de Puerto Rico, había liderado las investigaciones de la agencia sobre redes criminales transnacionales con presencia en República Dominicana, tras una ilustre trayectoria en la que desmanteló bandas de narcotraficantes, lavadores de dinero y estafadores. Su trabajo para desarticular una operación ilícita de cambio de divisas incluso le valió una reprimenda pública, en 2010, por parte de Hugo Chávez -el predecesor de Maduro-. Ese destino en la embajada sería el último antes de jubilarse.

La embajada estaba cerrada, aunque López seguía en su escritorio. Le entregaron una ficha de archivo con el nombre y número telefónico del informante. Cuando lo llamó, el individuo aseguró que dos aviones que utilizaba Maduro se encontraban en República Dominicana para que les realizaran reparaciones costosas.

Localizar las aeronaves fue fácil: estaban estacionadas en el aeropuerto ejecutivo La Isabela de Santo Domingo. Mientras armaban el caso, el agente y otros investigadores federales se enteraron de que el Presidente venezolano había enviado a cinco pilotos a la isla para llevar de regreso los aviones de millones de dólares: un Dassault Falcon 2000EX y un Dassault Falcon 900EX.

“Estos aviones eran de uso de Nicolás Maduro, de Delcy Rodríguez y algunos empresarios vinculados muy cercanos al régimen de Nicolás Maduro”, dijo Batiz a El Tiempo.

“Sigo pendiente a su respuesta”

López tuvo una revelación: ¿y si lograba convencer al piloto de que llevara a Maduro a un país donde Estados Unidos pudiera arrestarlo? Maduro había sido imputado en 2020 por cargos federales de narcoterrorismo que lo acusaban de contribuir a inundar a Estados Unidos de cocaína.

¿Cayeron en cuenta que el críptico 𝕏 sobre el "General" Bitner Villegas, el piloto de Maduro y el Cartel de Los Soles, fue compartido por @M_S_Billingslea EXACTAMENTE en el momento en el que despegaba de Maiquetía el Avión Presidencial YV1004? Es decir el drone no les quita la… pic.twitter.com/l2RLhnZ5UI — 𝘼𝙧𝙧𝙚𝙘𝙝𝙤 (@Arr3ch0) September 19, 2025

El agente del Departamento de Seguridad Nacional obtuvo permiso de las autoridades dominicanas para interrogar a los pilotos, tras superar sus temores de crear una disputa diplomática con Venezuela. Los agentes fingieron no saber que los pilotos trasladaban por aire a Maduro y otros altos funcionarios. Hablaron con cada aviador durante aproximadamente una hora y dejaron a su objetivo principal para el final: Villegas, porque los agentes habían determinado que él era el piloto habitual de Maduro.

The Associated Press detalla que Villegas era miembro de la guardia de honor presidencial de élite y coronel de la Fuerza Aérea venezolana. Un exfuncionario venezolano que viajaba regularmente en aviones presidenciales lo describió como amigable, reservado y de toda la confianza de Maduro. Los aviones se utilizaban para transportar a Maduro por todo el mundo, con frecuencia a países hostiles a Estados Unidos como Irán, Cuba y Rusia. En un video de diciembre de 2023, publicado por Maduro, se ve a Villegas sostener una radio en la cabina mientras el Presidente intercambia consignas patrióticas con el piloto de un avión de combate de la empresa rusa Sukhoi.

#EnVideo 📹 | Ministro Padrino López desmiente deserción del general de la Aviación Suárez Caballero y del general de Brigada Bitner Villegas



El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, desmintió este sábado 20 de septiembre la deserción del general de la Aviación… pic.twitter.com/zyyoJO7sT0 — El Universal (@ElUniversal) September 20, 2025

La agencia de noticias consigna que López llamó a Villegas para que fuera a la habitación y bromearon un rato sobre las celebridades que el piloto había trasladado, su servicio militar y los tipos de aviones que tenía licencia para volar. Después de unos 15 minutos el piloto comenzó a ponerse tenso y las piernas le temblaban. El agente insistió con más contundencia: ¿Había trasladado alguna vez el piloto a Chávez o a Maduro? Villegas, al principio, intentó evadir las preguntas, pero finalmente admitió haber sido piloto de ambos líderes. Villegas mostró a los agentes, en su celular, fotos suyas y de los dos presidentes en varios viajes. Les dio detalles sobre las instalaciones militares venezolanas que había visitado. Sin que Villegas lo supiera, uno de los colegas de López grabó la conversación con un celular.

Cuando la charla estaba por terminar, López presentó su propuesta: a cambio de trasladar en secreto a Maduro y ponerlo en manos de Estados Unidos, el piloto se haría muy rico y sería adorado por millones de sus compatriotas. El lugar de encuentro podría ser a elección del aviador: República Dominicana, Puerto Rico o la base militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba.

Villegas, miembro de la escolta presidencial, no se comprometió, aunque le dio a López su número de teléfono. Los dos se mantuvieron en contacto a través de una aplicación de mensajería encriptada. López, después de retirarse a principios de este año, se puso en contacto nuevamente, dijeron tres de las personas consultadas por The Associated Press.

Vista de los aviones Dassault Falcon 900EX y Dassault Falcon 2000EX de Nicolás Maduro. Foto: Archivo

“Sigo pendiente a su respuesta”, escribió López al piloto el 7 de agosto, adjuntando un enlace a un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia anunciando que la recompensa por el arresto de Maduro había aumentado a 50 millones de dólares. Maduro había sido acusado en 2020 de cargos federales de narcoterrorismo que lo acusaban de ayudar a inundar Estados Unidos con cocaína.

López añadió unos días después: “Todavía te queda tiempo para ser el héroe de Venezuela y estar en el lado correcto de la historia!”. Pero no recibió respuesta.

El 18 de septiembre López miraba las noticias sobre la escalada de Trump en el Caribe, cuando vio una publicación de un observador de aviones anónimo que había seguido de cerca las idas y venidas de los aviones de Maduro a lo largo de los años. El usuario, cuyo identificador era @Arr3ch0 -una alusión a “arrecho”, la jerga venezolana para “furioso”-, publicó una captura de pantalla de un mapa de seguimiento de vuelos que mostraba un Airbus presidencial que hacía una extraña trayectoria circular tras despegar de Caracas.

“Para dónde van?”, escribió López, quien utilizó un nuevo número. “Quién es?”, respondió Villegas, ya sea porque no reconoció el número o para fingir ignorancia. Cuando López presionó sobre lo que habían discutido en República Dominicana, Villegas se puso combativo y lo llamó “cobarde”. “Los venezolanos estamos hechos de otra ksa”, escribió el piloto de Maduro. “Y lo que menos somos es traidores”.

López le envió una foto de ellos dos durante su charla en un sofá de cuero rojo en el hangar de aviones el año anterior. “¿Tú eres un loco?”, respondió Villegas. “Un poco...”, escribió López.

Dos horas después López lo intentó una última vez y mencionó a los tres hijos de Villegas por su nombre y le dijo que un futuro mejor les esperaba en Estados Unidos. “La ventana para tu decisión se cierra”, escribió López poco antes de que Villegas bloqueara su número, “y pronto será muy tarde”.

“¡Feliz cumpleaños, ‘general’ Bitner!”

Cuando Villegas rechazó los esfuerzos de López, aliados de la oposición venezolana lanzaron una campaña en línea para sembrar sospechas en Caracas sobre la lealtad del piloto. Marshall Billingslea - exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera durante el gobierno de Trump y aliado cercano de la oposición venezolana- entró en acción. Exfuncionario de Seguridad Nacional en gobiernos republicanos, Billingslea había acosado a Maduro durante semanas. Ahora involucró a Villegas en su ciberacoso.

“¡Feliz cumpleaños, ‘general’ Bitner!”, escribió el mismo día en que Villegas cumplió 48 años. Billingslea incluyó fotografías paralelas que sin duda causarían sorpresa. Una era la misma que López había compartido con Villegas el día anterior por WhatsApp, solo que el agente había sido recortado de ella. La otra era una foto oficial de la Fuerza Aérea con una estrella dorada que indicaba su nuevo rango en la charretera.

La publicación de Billingslea se publicó a las 3:01 de la tarde, un minuto antes de que otro Airbus sancionado, en el que se sabe que Maduro viaja, despegara del aeropuerto de Caracas. Veinte minutos después el avión regresó inesperadamente al aeropuerto.

El saludo de cumpleaños, visto por casi 3 millones de personas, causó conmoción en las redes sociales venezolanas a la vez que los opositores de Maduro especularon que el piloto había recibido la orden de regresar para enfrentar un interrogatorio. Otros se preguntaron si sería encarcelado.

Nadie vio ni supo de Villegas durante días. Luego, el 24 de septiembre, el piloto reapareció -con un traje de vuelo de la Fuerza Aérea- en un programa de televisión muy popular presentado por Diosdado Cabello, el ministro del Interior. Cabello se rio de cualquier insinuación de que los militares venezolanos pudieran ser comprados. Mientras bromeaba sobre la lealtad de Villegas, dijo de ellos: “Son unos patriotas vergatarios a toda prueba”, el piloto permaneció de pie en silencio, con el puño levantado en señal de lealtad.

En tanto, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, en un video publicado en X, aseguró que el piloto se encontraba en funciones. “Miren, aquí está un compañero general de división, Suárez Caballero de la Aviación Militar Bolivariana. Tremendo general, muy disciplinado (...) y a quien en las redes lo están dando por desertor. Ese jueguito de la desestabilización y de la guerra cognitiva que tienen contra la Fuerza Armada (...) por ahí también está Bitner Villegas, general de brigada, piloto de nuestro comandante en jefe”, dijo Padrino. “Aquí no hay deserción. Aquí hay, es vida, es combate, es alma profunda y es espíritu combativo”, aseguró.