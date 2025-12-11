VOTA INFORMADO por $1100
    Zelenski da a EE.UU. una nueva versión del plan de paz y defiende un referéndum sobre la soberanía del Donbás

    El presidente ucraniano explicó que la versión que han entregado a la Casa Blanca no solo contempla la postura de Ucrania, sino también la de Europa.

    Europa Press
    Volodimir Zelenski en la Asamblea General de Naciones Unidas.

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que han entregado a Estados Unidos una nueva versión del borrador del acuerdo de paz y ha defendido que cualquier decisión que afecte a la soberanía de los territorios del este del país actualmente ocupados por Rusia se dirima en un referéndum.

    Zelenski explicó que la versión que han entregado a la Casa Blanca no solo contempla la postura de Ucrania, sino también la de Europa. “No es un plan definitivo, es una reacción a lo que recibimos, a las condiciones previas”, aseveró el presidente ucraniano en un encuentro con la prensa en Kiev.

    “Actualmente, es difícil predecir cuáles serán los documentos finales. Los rusos quieren todo el Donbás, pero nosotros, por supuesto, no lo aceptamos”, señaló Zelenski, quien ha explicado que muchos de los asuntos a tratar aún dependen de cómo se desarrollen la veintena de puntos clave del borrador.

    En lo que respecta a la soberanía de los territorios ocupados por Rusia, Zelenski defendió la necesidad de que se escuche la opinión del pueblo de Ucrania, ya sea a través de elecciones o de un referéndum. “Debe existir una postura del pueblo ucraniano”, dijo, según recogió la agencia de noticias Ukrinform.

    “El pueblo ucraniano responderá a esa pregunta”, mencionó Zelenski, quien indicó que entre los principales desacuerdos está cómo gestionar la situación en la región de Donetsk, donde Rusia, con el visto bueno de Estados Unidos, reclama la retirada de las tropas ucranianas, a cambio de no meter a las suyas.

