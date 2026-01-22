SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Advierte “elucubraciones” y proceso “viciado”: Yáber desestima cargos en su contra y se lanza en picada contra fiscal judicial

    El abogado insiste ante la fiscal judicial Carla Troncoso que se le pretende sancionar "por su vida privada" y en base a recortes de prensa que no fueron debidamente verificados. Respecto de los pagos constantes al exministro Ulloa, sostiene que "eran apoyo para la educación de la hija de un amigo, en el marco de una amistad de 13 años, una causa noble transformada en imputación".

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce

    El sumario que enfrenta el suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto Sergio Yáber se encuentra en fase de prueba. Esta semana, de hecho, comparecieron ante la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel Carla Troncoso, quien instruye el proceso, una serie de testigos que la defensa solicitó que declarasen en el proceso.

    Si bien las expectativas de éxito en el entorno del abogado -también imputado en la denominada trama bielorrusa por lavado de activos- son bajas, la semana pasada el abogado que lo representa en esta arista, Guillermo Chahuán, evacuó los descargos con que buscan impedir se le sancione con la medida más gravosa, que -posterior a un cuaderno de remoción- sería removerlo del puesto.

    Se trata de un documento de 61 páginas donde desmenuzan la formulación de cargos efectuada por Troncoso, y donde, en términos generales, acusan que a Yáber se le pretende sancionar por los vínculos de amistad que mantenía y que sólo hay “elocubraciones” para sostener presuntas irregularidades y delitos.

    “Los cargos formulados deberán ser desestimados en su totalidad, por cuanto esta defensa demostrará que don Sergio Yáber es un funcionario con 25 años de trayectoria intachable, cuyo oficio funciona correctamente según reconoce la propia Sra. fiscal judicial, y a quien se le pretende sancionar por su vida privada y/o relaciones personales, y no por faltas en el ejercicio de su cargo, lo que resulta del todo improcedente”, se lee en el escrito al cual tuvo acceso La Tercera.

    Se agregó, en ese sentido, que “todas las suposiciones de la formulación de cargos son meras elucubraciones y son derechamente falsas: don Sergio Yáber no ha simulado ningún contrato ni transferencia, no ha influido en nombramientos, y menos aún pertenece a una ‘red de corrupción’, como calumniosamente sostienen los cargos“.

    Sergio Yáber. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Red de corrupción

    En la formulación de cargos contra Yáber se hace presente que el abogado habría llegado al cargo de conservador por los vínculos que mantenía con los exministros Ángela Vivanco, Antonio Ulloa y Luis Sepúlveda; que producto de sus contactos habría intervenido en nombramientos; que habría generado contrataciones “encubiertas” para concretar pagos; y que también habría intervenido en las votaciones relativas a las apelaciones de las sanciones impuestas a Ulloa y la exministra Verónica Sabaj, para que no fueran removidos de sus cargos.

    Pero a juicio de su defensa, “todas estas imputaciones se encuentran construidas sobre la base de elucubraciones antojadizas que no se condicen con los antecedentes efectivamente recopilados en el sumario, sino que responden únicamente al prejuzgamiento y a la incapacidad de la fiscal judicial para conducirse con la debida imparcialidad. De hecho, nada de lo que afirma la fiscal judicial consta en el expediente, más allá de las notas de prensa agregadas al mismo".

    La fiscal judicial atribuye en los cargos conocimiento del supuesto cohecho en que están implicados Vivanco y Gonzalo Migueles producto del audio de una conversación que Yáber mantiene con Claudio Barrena, pero a juicio de los abogados ese registro sólo demuestra que él estaba alejado de aquello y que se trata de un intercambio que se produjo cuando ya todos los antecedentes eran públicos, en octubre de 2025.

    Con respecto a los depósitos a Ulloa, recalcan que se trataba de una ayuda para la educación de la hija del exmagistrado: “La señora fiscal calificó las transferencias al señor Ulloa como pagos sospechosos. Eran apoyo para la educación de la hija de un amigo, en el marco de una amistad de 13 años. Una causa noble transformada en imputación”. Asimismo, las transferencias con Rodrigo Ortúzar, remarcan, son producto de “préstamos recíprocos”. Igualmente, detallan que la relación laboral con Migueles era real y que hay documentos y testimonios que lo sustentan.

    Sobre la venta de un vehículo a Vivanco, se insiste en que “la compraventa fue real y lícita, y el vehículo fue pagado”. Y de la misma forma, se apunta a que las supuestas contrataciones de personal, como la de Lady Moreno, siempre se ajustaron a la norma y en ningún caso se trataba de “intercambio de favores”.

    En cuanto a su designación como notario, los descargos hacen presente que Yáber postuló conforme establece la regla y que desarrolló cada uno de los procesos que debía. Si se pretendía establecer que fue por “amiguismo”, como dicen sus abogados, la fiscal debió haber citado a declarar a los ministros de corte que lo seleccionaron, lo que no ocurrió. Piden tener en cuenta que Vivanco asumió como ministra de la Corte Suprema en agosto de 2018, es decir, después de que la terna de Puente Alto fue conformada, por lo que, según la defensa, malamente podría haber tenido ingerencia.

    Así, sostienen que la formulación de cargos debe contener una descripción circunstanciada de los hechos que se imputan, definiendo con precisión el tiempo, modo y lugar en que se habría cometido la infracción. Lo que en este caso, subraya Chahuán, no se ha evidenciado

    Suman, de igual forma, que en lugar de sustentar los cargos en documentos, peritajes o testimonios presenciales agregados al expediente, lo que hace la investigadora es “recolectar recortes de prensa a los cuales intentó ‘dotar de contenido objetivo’”.

    “Es decir, la instrucción no determinó hechos, simplemente recopiló titulares y trató de vestirlos de juridicidad, ‘rellenándolos’ de antecedentes que difícilmente acreditan las inferencias realizadas por la fiscal judicial”, se lee en los descargos.

    Por lo demás, recalcan, los hechos por los que se le pretendería sancionar estarían prescritos. Y al no estar acreditado que sean delitos, no procedería la sanción administrativa.

    “No aplica” la norma invocada

    La norma invocada por la fiscal judicial para imponer sanciones contra Yáber, como se lee en sus descargos, sostiene que podrían imponerse castigos cuando se observa en el funcionario una “irregularidad en la conducta moral que comprometa el decoro de su ministerio”.

    Sin embargo, a juicio de la defensa, eso no aplicaría en la actualidad por improcedente. “La norma de sanción, cuyo origen se remonta a la promulgación del Código Orgánico de Tribunales (año 1943), no puede ser aplicada en el Chile del año 2026 porque no resguarda un bien jurídico que sea digno de protección en un Estado Democrático de Derecho. Se trata de una norma sancionadora de conductas morales, lo que resulta inadmisible”, manifestaron.

    “¿Qué significa, en términos concretos, que un funcionario incurra en una “irregularidad en la conducta moral que comprometa el decoro de su ministerio”? El solo hecho de que sea necesario formular esta pregunta resulta indiciario de la falta de determinación de la norma de conducta y, por ende, de su carácter inconstitucional, al no permitir a sus destinatarios conocer de antemano cuáles conductas se encuentran prohibidas y cómo defenderse de éstas en caso de que sean imputadas", complementa la defensa.

    Guillermo Chahuán, abogado de Sergio Yáber. FOTO: BASTIAN SEPULVEDA BASTIAN SEPULVEDA

    “Fiscal parcial e inhábil”

    En medio del pronunciamiento, la defensa de Yáber también pide tener en cuenta que el proceso está siendo conducido por una profesional “imparcial” que torna lo obrado en algo “viciado”.

    “Como se adelantaba en acápites anteriores, la fiscal judicial desvirtuó la finalidad de la formulación de cargos, esto es, asegurar la congruencia entre los hechos investigados y la eventual sanción final, toda vez que, mediante dicho acto dictó una verdadera sentencia condenatoria, sin dejar espacio alguno para el ejercicio de una defensa efectiva orientada a desvirtuar los cargos formulados”, manifiestan.

    Exponen, a modo de ejemplo, que Troncoso afirmó que hay “conductas acreditadas”, mediante “pruebas irrefutables”, y que el investigado ejerce un “emprendimiento delictual”, lo que haría que las fases posteriores del procedimiento pierdan sentido y lo tornen “incompatible con un Estado de Derecho“.

    “La fiscal judicial ha expresado una opinión de carácter condenatorio con anterioridad a la etapa procesal legalmente prevista para ello, vulnerando la garantía de todo investigado a ser juzgado por una autoridad imparcial, así como el derecho a defensa y a la presunción de inocencia”, remarcaron.

    Juramento como fiscal judicial, Carla Troncoso.
    Más sobre:Sergio YáberCarla TroncosoSumario Sergio YáberLa Tercera PMCorte Apelaciones San MiguelConservador de Bienes Raíces de Puente Alto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    Constanza Castillo (RN), la subsecretaria que se desplegará con el ministro José García en el Congreso

    No se aceptan comunistas ni frenteamplistas: PS cita al Socialismo Democrático y la DC a cónclave de coordinación

    Lo más leído

    1.
    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    CDE versus Poduje: la demanda civil del Fisco que persigue al nuevo ministro de Vivienda

    2.
    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    Glaciar Pío XI concentra atención científica al ganar más de 10 kilómetros de hielo en los últimos 70 años

    3.
    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    4.
    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    Triunfo para Iván Zamorano: Corte de Santiago rechaza indemnización en favor de asesor de la extinta Ciudad Deportiva

    5.
    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    May Chomali (Ind), ministra de Salud: la doctora especialista en innovación digital

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Junaeb detalla próxima entrega útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio
    Chile

    La tragedia en imágenes: tercera jornada de búsqueda e identificación en la población Ríos de Chile tras el devastador incendio

    Lluvia de documentos en el FA: sectores de Jackson, Echecopar, Boccardo y Toro reflexionan sobre el rol opositor

    Llegó la hora de Luis Hermosilla: Fiscalía cierra investigación de caso Factop-Audio y alista acusación

    El valor de la humildad en tiempos convulsos
    Negocios

    El valor de la humildad en tiempos convulsos

    Cámara aprueba y despacha al Senado proyecto que rebaja las contribuciones a adultos mayores

    Crece número de locales comerciales disponibles para arriendo en Providencia

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina
    Tendencias

    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay
    El Deportivo

    Todos referentes y exseleccionados de Perú: tres jugadores de Alianza Lima son denunciados por abuso sexual en Uruguay

    Con Alejandro Tabilo y Christian Garin: la camada chilena dirá presente en el ATP de Río de Janeiro

    Con dos importantes tapadas: Gabriel Maureira se lleva los aplausos de Colo Colo tras su actuación contra Peñarol

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026
    Cultura y entretención

    El cine de Brasil de nuevo por la gloria: El agente secreto consigue cuatro nominaciones a los Premios Oscar 2026

    Nominaciones a los Oscar 2026: las sorpresas, las omisiones y el récord de Pecadores

    El virtuoso del piano Danor Quinteros llega a Teatro CA660

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa
    Mundo

    Por qué el “marco de acuerdo” sobre Groenlandia anunciado por Trump es recibido con escepticismo por Europa

    Zelensky anuncia conversaciones a tres bandas con EE.UU. y Rusia en Emiratos Árabes Unidos para el fin de la guerra en Ucrania

    Diario británico asegura que Delcy Rodríguez comprometió cooperación con EE.UU. tras la captura de Maduro

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer